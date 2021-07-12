6 cuốn sách về kinh doanh hay nhất mọi thời đại

Khi nhắc đến những cuốn sách về kinh doanh hay, có lẽ nhiều người nghĩ ngay đến cuốn sách “kinh điển” mọi thời đại chính là đắc nhân tâm.

Để thành công trong kinh doanh, không chỉ rút kinh nghiệm từ những bài học thương trường thực tế, mà rất nhiều người thành công đã chọn cách tìm cho mình những cuốn sách về kinh doanh hay để trau dồi thêm kiến thức mới. Bởi sách là một kho tàng tri thức vô giá của nhân loại, cũng là người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống của rất nhiều người.

Nhờ vào cách ứng xử phù hợp trong giao tiếp, sẽ là cách để bạn ghi điểm với người xung quanh, giúp cho mối quan hệ ngày càng phát triển và trở nên tốt đẹp hơn.

Đây là cuốn sách được người đọc đánh giá cao bởi những giá trị mà nó đem lại, giúp người đọc hiểu hơn về cách chinh phục người đối diện trong suốt quá trình giao tiếp, đây cũng là một kỹ năng rất cần thiết trong kinh doanh để thấu hiểu lòng người và nắm bắt được tâm lý khách hàng.

Với nội dung được truyền tải một cách dễ hiểu, từ những vấn đề liên quan đến nghệ thuật ứng xử cơ bản trong nhiều tình huống, những cách để tạo thiện cảm với người đối diện, chia sẻ cách “lôi kéo” suy nghĩ của mọi người hướng theo sự dẫn dắt của bạn.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn chia sẻ cách để người khác có thể nhìn nhận lại những điều cần thay đổi ở chính bản thân họ thông qua giao tiếp và thuyết phục... sẽ là chìa khóa để bạn thành công, đặc biệt là trong kinh doanh.

2. Nghĩ giàu làm giàu - Napoleon Hill

Sách về kinh doanh cuốn nào hay? Rất khó để có thể đánh giá một cuốn sách hay nhất, vì mỗi cuốn sách đều có giá trị riêng của nó.

Tuy nhiên, một trong những cuốn sách về kinh doanh bán chạy ở mọi thời đại bạn có thể tham khảo đó chính là “Nghĩ giàu làm giàu”.

Đây là cuốn sách đã được phiên dịch với hàng trăm ngôn ngữ trên toàn thế giới và đã bán hơn 60 triệu bản. Không những vậy “Nghĩ giàu và làm giàu” còn được công nhận là cuốn sách tạo ra nhiều triệu phú hơn và truyền cảm hứng cho nhiều người.

Nghĩ giàu làm giàu là cuốn sách đem đến góc nhìn và những ý tưởng mới trong kinh doanh

Với 15 nguyên tắc xuyên xuyên suốt như khát vọng, niềm tin, tự kỷ ám thị, kiến thức chuyên môn, óc tưởng tượng, lập kế hoạch, tính quyết đoán, lòng kiên trì,... Đến với “Nghĩ giàu làm giàu” bạn sẽ có thêm những kiến thức hữu ích, đây sẽ là chỉ dẫn tuyệt vời liên quan đến nguồn lực bạn cần phải có để tiến bước đến thành công.

Cuốn sách này, không chỉ là chìa khóa giúp bạn tìm ra những ý tưởng hay để trở nên giàu có, không chỉ về vật chất mà ở tất cả phương diện của cuộc sống.

Những ý tưởng trong “Nghĩ giàu làm giàu” bắt nguồn từ những động lực mang giá trị tích cực là “Thành công cá nhân” và “Quan điểm suy nghĩ tích cực” sẽ là kim chỉ nam tuyệt vời cho bạn.

3. Nhà đầu tư thông minh - Benjamin Graham

Cuốn sách “Nhà đầu tư thông minh” của tác giả Benjamin Graham là một trong những cuốn sách truyền cảm hứng kinh doanh, đầu tư, đem đến những ý tưởng lớn cho rất nhiều người trên toàn thế giới.

Đầu tư là một vấn đề mang tính rủi ro, cần sự mạo hiểm nhưng kiến thức am hiểu về chứng khoán, tính quyết đoán sẽ là những gì bạn cần cho việc đầu tư.

Khi đến với cuốn sách này, bạn sẽ có thêm những kiến thức hữu ích liên quan đến tư duy tài chính và phương pháp đúng đắn, an toàn khi tham gia vào “sân chơi” đầu tư cổ phiếu.

Bạn có phải là nhà đầu tư thông minh thực thụ?

Nội dung trong cuốn sách này được truyền đạt một cách dễ hiểu phù hợp cả với những người mới bắt đầu.

Xuyên suốt cuốn sách này, bạn sẽ có cảm giác như một người đồng hành cùng tác giả trên hành trình tìm kiếm cơ hội đầu tư ở thị trường chứng khoán đầy “khắc nghiệt” “rủi ro” nhưng cũng đầy tiềm năng và đem lại món lợi khổng lồ.

Nghiền ngẫm những giá trị cốt lõi được đúc kết trong cuốn sách này, bạn sẽ cảm thấy đây là cuốn sách rất thú vị, không chỉ đáng đọc một lần mà là rất nhiều lần.

4. Cách nền kinh tế vận hành - Roger E. A. Farmer

Nội dung cuốn sách “Cách nền kinh tế vận hành” là những kiến thức cơ bản nhất liên quan đến khái niệm kinh tế học, giúp người đọc hiểu rõ hơn về mối quan hệ tương quan cũng như cách vận hành của những thành phần quan trọng tham gia vào nền kinh tế như Chính Phủ, doanh nghiệp, cá nhân và ngân hàng trung ương.

Từ những bài học nổi bật theo từng thời kỳ, được tác giả phân tích rất chi tiết, với tư duy logic sẽ đem lại những giá trị khó tìm thấy ở một nơi nào khác.

Đến với "Cách nền kinh tế vận hành" sẽ giúp bạn tăng khả năng phân tích, tư duy nhạy bén về kinh tế cũng như am hiểu những tác động gây ảnh hưởng đến nền kinh tế trong và ngoài nước.

Những kiến thức về kinh tế sẽ không còn khô khan khi bạn đọc cuốn sách này

Có bao giờ bạn tự hỏi: “Tại sao những điều tồi tệ này lại xảy ra?” làm thế nào để phòng ngừa trước rủi ro, ngăn chặn khủng hoảng kinh tế có thể xảy đến trong thời gian sắp tới không?

Có lẽ, cuốn sách “cách nền kinh tế vận hành” sẽ là nơi bạn có thể tự tìm thấy câu trả lời cho chính mình.

Nội dung “Cách nền kinh tế vận hành” sẽ cùng bạn lý giải những vấn đề này để đúc kết ra những kiến thức hữu ích, từ đó đem đến cơ hội trước và cả sau khi những đợt khủng hoảng kinh tế xảy ra.

5. Dạy con làm giàu - Robert T. Kiyosaki

Dạy con làm giàu đem đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới, thể hiện sự khéo léo của tác giả khi đã dùng câu chuyện cuộc đời của mình, để kể lại như một hành trình lý giải cho thắc mắc tại sao có những người giàu lại một càng giàu thêm, còn người nghèo lại càng nghèo và cả việc tại sao tầng lớp trung lưu lại luôn ngập trong những khoảng nợ.

Với sự tác động khác nhau giữa cha ruột “cha nghèo” và người cha của bạn “cha giàu”, đã khiến Robert nhận ra sự khác biệt giữa hai góc nhìn và đúc kết cho mình những kiến thức tài chính và phát triển để đạt được sự tự do và thành công về tài chính.

Dạy con làm giàu là cuốn sách kinh doanh hay rất đáng đọc

Từ câu chuyện của chính mình, ông đã chứng minh được rằng để đạt được thành công thì không chỉ cần sự thông minh, học giỏi mà còn phải nhạy bén, thấu hiểu được quy luật của trò chơi tiền bạc kết hợp với những ưu thế, cơ hội để có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sự khó khăn về mặt tài chính.

Chính vì những lý do này mà “Dạy con làm giàu” là một trong những cuốn sách về kinh doanh điển hình mà bạn nên tìm hiểu để góp phần vào sự thành công trong tương lai.

6. Kinh tế học hài hước - Steven D. Levitt

Nhắc đến kinh tế học, người ta nghĩ đến những thứ vĩ mô, sâu xa khó tiếp cận, thậm chí là khô khan. Nhưng bạn sẽ thay đổi suy nghĩ khi tiếp cận từ một góc nhìn mới thông qua cuốn sách “Kinh tế học hài hước”.

Kinh tế học hài hước gây ấn tượng với người đọc bởi nội dung đầy thú vị

Với sự hình thành không dựa theo quy ước thông thường, sách “kinh tế học hài hước” có lối kể chuyện sinh động từ cách nhìn hài hước, đã cho người đọc thấy được gốc rễ kinh tế học có xu hướng nghiên về các động cơ, cũng chính là cách mà con người ta mong muốn đạt được những thứ mình cần hoặc muốn, nhất là khi người khác cũng có cùng suy nghĩ mong muốn có được những thứ tương tự.

Mặc dù những câu nói hài hước, tưởng chừng như khá phi lý, nhưng lại được tác giả giải thích một cách dễ hiểu và vô cùng thuyết phục, khiến người đọc không khỏi hứng thú về chủ đề dường như rất khô khan, khó hiểu này.

Với những gợi ý về những cuốn sách về kinh doanh hay, được nhiều độc giá ưu chuộng tại bài viết này, hy vọng sẽ giúp bạn có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với mình.