Xin chia buồn, nếu có 3 dấu hiệu 'báo động đỏ' này chắc chắn bạn đã lấy nhầm chồng

Đàn ông đánh vợ luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, không bao giờ chịu cúi đầu xin lỗi vợ bằng câu nói “anh sai rồi” - Ảnh minh họa: Internet

2. Đánh vợ

Lần đầu đánh vợ đàn ông có thể bao biện rằng do mình mất bình tĩnh, không kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Lần thứ hai đánh vợ, anh ta có thể nói rằng do mình say nên không kiểm soát được cảm xúc. Lần thứ ba đánh vợ, đàn ông vẫn ngoan cố biện minh là do vợ sai, cứ đôi co qua lại khiến anh ta không giữ được mình mà vung tay. Đàn ông đánh vợ luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, không bao giờ chịu cúi đầu xin lỗi vợ bằng câu nói “anh sai rồi”.

Đời đàn bà, có thể chấp nhận chồng đánh mình lần 1, lần 2 nhưng đừng bao giờ cho anh ta cơ hội được vung tay đánh bạn lần thứ ba. Đàn ông vũ phu đã ăn vào máu, một khi đã quen dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn thì nửa đời còn lại của bạn sẽ ngập ngụa trong đòn roi, tơi tả bầm dập đến đáng thương.

Đừng vì sợ mang danh gái một đời chồng mà bám víu vào người đàn ông không xứng đáng có được bạn bởi sau cùng phụ nữ là để yêu thương chứ không phải để đàn ông vùi dập - Ảnh minh họa: Internet

3. Quá vô tâm

Thực chất, đàn ông có vô tâm hay không ngay từ khi yêu nhau đàn bà đã nhận thấy. Thế nhưng, lúc yêu đàn bà lại ngây thơ tin rằng hôn nhân sẽ giúp đàn ông có tâm hơn. Họ không hiểu rằng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, một khi anh ta đã luôn đặt nặng lợi ích của bản thân hơn quyền lợi với người khác, luôn bắt người khác phải hi sinh vì mình, khi đã quen sống ích kỷ thì dù có trải qua 3 hay 5 cuộc hôn nhân họ vẫn sẽ như thế.

Phụ nữ lấy chồng là để cùng người mình yêu sống những ngày hạnh phúc, nếu anh ấy không thể khiến bạn hạnh phúc, bạn không tự tin có thể đáp ứng mọi “yêu sách” từ chồng thì đã đến lúc nên dừng lại. Đừng “cố đấm ăn xôi”, cũng đừng vì sợ mang danh gái một đời chồng mà bám víu vào người đàn ông không xứng đáng có được bạn bởi sau cùng phụ nữ là để yêu thương chứ không phải để đàn ông vùi dập.