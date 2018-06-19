Xin chia buồn, nếu có 3 dấu hiệu 'báo động đỏ' này chắc chắn bạn đã lấy nhầm chồng

Phụ nữ yêu 19/06/2018 16:57

Muốn biết mình có lấy nhầm chồng hay không chị em chỉ cần kiểm chứng những điều sau sẽ rõ.

Đàn bà lấy chồng không sợ khổ, chỉ sợ nhầm. Thế nên, một khi nhận thấy những dấu hiệu sau trong cuộc hôn nhân của mình chị em đừng cố gắng chịu đựng thêm ngày nào nữa. Hãy mạnh mẽ đứng lên, chấp nhận buông tay để trao cho mình cơ hội được hạnh phúc thay vì cả đời nhẫn nhịn đắng cay.

Xin chia buồn, nếu có 3 dấu hiệu 'báo động đỏ' này chắc chắn bạn đã lấy nhầm chồng - Ảnh 1
Một người chồng quá tiết kiệm thời gian với gia đình rất có nguy cơ sẽ dành thời gian dư thừa ấy để ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

1. Chồng tiết kiệm thời gian với gia đình

Đàn ông nào chẳng bận, chẳng phải đi làm, chăm sóc các mối quan hệ xã hội và có những thú vui lành mạnh cho riêng mình. Tuy nhiên, nếu một người chồng tốt luôn cố gắng trở về nhà sớm nhất sau giờ tan tầm để có thể giúp vợ nấu ăn, chơi cùng con thì người chồng tệ bạc không như thế. Anh ta cho phép mình được sống vô trách nhiệm như thuở độc thân, sẵn sàng đi uống rượu cùng bạn bè đến tận khuya mới về mặc cho vợ lo lắng, phó  mặc tất cả công việc trong gia đình và việc nuôi dạy con cái lên đầu vợ.

Một khi chồng  có biểu hiện trên phụ nữ đừng dại cam chịu, cũng đừng im lặng bỏ qua. Hãy thẳng thắn nói với chồng những khó chịu, bực dọc trong lòng mình và yêu cầu anh ấy thay đổi. Nếu chàng vẫn chứng nào tật nấy thì bạn đừng dây dưa thêm làm gì nữa, chỉ mất thời gian vô ích.

Xin chia buồn, nếu có 3 dấu hiệu 'báo động đỏ' này chắc chắn bạn đã lấy nhầm chồng - Ảnh 2
Đàn ông đánh vợ luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, không bao giờ chịu cúi đầu xin lỗi vợ bằng câu nói “anh sai rồi” - Ảnh minh họa: Internet

2. Đánh vợ

Lần đầu đánh vợ đàn ông có thể bao biện rằng do mình mất bình tĩnh, không kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Lần thứ hai đánh vợ, anh ta có thể nói rằng do mình say nên không kiểm soát được cảm xúc. Lần thứ ba đánh vợ, đàn ông vẫn ngoan cố biện minh là do vợ sai, cứ đôi co qua lại khiến anh ta không giữ được mình mà vung tay. Đàn ông đánh vợ luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, không bao giờ chịu cúi đầu xin lỗi vợ bằng câu nói “anh sai rồi”.

Đời đàn bà, có thể chấp nhận chồng đánh mình lần 1, lần 2 nhưng đừng bao giờ cho anh ta cơ hội được vung tay đánh bạn lần thứ ba. Đàn ông vũ phu đã ăn vào máu, một khi đã quen dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn thì nửa đời còn lại của bạn sẽ ngập ngụa trong đòn roi, tơi tả bầm dập đến đáng thương.

Xin chia buồn, nếu có 3 dấu hiệu 'báo động đỏ' này chắc chắn bạn đã lấy nhầm chồng - Ảnh 3
Đừng vì sợ mang danh gái một đời chồng mà bám víu vào người đàn ông không xứng đáng có được bạn bởi sau cùng phụ nữ là để yêu thương chứ không phải để đàn ông vùi dập - Ảnh minh họa: Internet

3. Quá vô tâm

Thực chất, đàn ông có vô tâm hay không ngay từ khi yêu nhau đàn bà đã nhận thấy. Thế nhưng, lúc yêu đàn bà lại ngây thơ tin rằng hôn nhân sẽ giúp đàn ông có tâm hơn. Họ không hiểu rằng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, một khi anh ta đã luôn đặt nặng lợi ích của bản thân hơn quyền lợi với người khác, luôn bắt người khác phải hi sinh vì mình, khi đã quen sống ích kỷ thì dù có trải qua 3 hay 5 cuộc hôn nhân họ vẫn sẽ như thế.

Phụ nữ lấy chồng là để cùng người mình yêu sống những ngày hạnh phúc, nếu anh ấy không thể khiến bạn hạnh phúc, bạn không  tự tin có thể đáp ứng mọi “yêu sách” từ chồng thì đã đến lúc nên dừng lại. Đừng “cố đấm ăn xôi”, cũng đừng vì sợ mang danh gái một đời chồng mà bám víu vào người đàn ông không xứng đáng có được bạn bởi sau cùng phụ nữ là để yêu thương chứ không phải để đàn ông vùi dập.

 

Đàn bà lấy chồng khổ mấy cũng chịu được,  riêng 1 trong 2 trường hợp này phải dứt tình đoạn nghĩa ngay

Đàn bà lấy chồng khổ mấy cũng chịu được,  riêng 1 trong 2 trường hợp này phải dứt tình đoạn nghĩa ngay

Đàn bà có thế hi sinh tất cả vì chồng vì con, thế nhưng khi đã rơi vào 1 trong 2 trường hợp này thì đừng chịu đựng thêm nữa. Không đáng đâu.

Xem thêm
Từ khóa:   lấy nhầm chồng dấu hiệu lấy nhầm chồng phụ nữ lấy nhầm chồng

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này