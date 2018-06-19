Xin chia buồn, nếu có 3 dấu hiệu 'báo động đỏ' này chắc chắn bạn đã lấy nhầm chồng

Đàn bà lấy chồng không sợ khổ, chỉ sợ nhầm. Thế nên, một khi nhận thấy những dấu hiệu sau trong cuộc hôn nhân của mình chị em đừng cố gắng chịu đựng thêm ngày nào nữa. Hãy mạnh mẽ đứng lên, chấp nhận buông tay để trao cho mình cơ hội được hạnh phúc thay vì cả đời nhẫn nhịn đắng cay.

Một khi chồng có biểu hiện trên phụ nữ đừng dại cam chịu, cũng đừng im lặng bỏ qua. Hãy thẳng thắn nói với chồng những khó chịu, bực dọc trong lòng mình và yêu cầu anh ấy thay đổi. Nếu chàng vẫn chứng nào tật nấy thì bạn đừng dây dưa thêm làm gì nữa, chỉ mất thời gian vô ích.

Đàn ông nào chẳng bận, chẳng phải đi làm, chăm sóc các mối quan hệ xã hội và có những thú vui lành mạnh cho riêng mình. Tuy nhiên, nếu một người chồng tốt luôn cố gắng trở về nhà sớm nhất sau giờ tan tầm để có thể giúp vợ nấu ăn, chơi cùng con thì người chồng tệ bạc không như thế. Anh ta cho phép mình được sống vô trách nhiệm như thuở độc thân, sẵn sàng đi uống rượu cùng bạn bè đến tận khuya mới về mặc cho vợ lo lắng, phó mặc tất cả công việc trong gia đình và việc nuôi dạy con cái lên đầu vợ.

Đàn ông đánh vợ luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, không bao giờ chịu cúi đầu xin lỗi vợ bằng câu nói “anh sai rồi” - Ảnh minh họa: Internet

2. Đánh vợ

Lần đầu đánh vợ đàn ông có thể bao biện rằng do mình mất bình tĩnh, không kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Lần thứ hai đánh vợ, anh ta có thể nói rằng do mình say nên không kiểm soát được cảm xúc. Lần thứ ba đánh vợ, đàn ông vẫn ngoan cố biện minh là do vợ sai, cứ đôi co qua lại khiến anh ta không giữ được mình mà vung tay. Đàn ông đánh vợ luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, không bao giờ chịu cúi đầu xin lỗi vợ bằng câu nói “anh sai rồi”.

Đời đàn bà, có thể chấp nhận chồng đánh mình lần 1, lần 2 nhưng đừng bao giờ cho anh ta cơ hội được vung tay đánh bạn lần thứ ba. Đàn ông vũ phu đã ăn vào máu, một khi đã quen dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn thì nửa đời còn lại của bạn sẽ ngập ngụa trong đòn roi, tơi tả bầm dập đến đáng thương.

Đừng vì sợ mang danh gái một đời chồng mà bám víu vào người đàn ông không xứng đáng có được bạn bởi sau cùng phụ nữ là để yêu thương chứ không phải để đàn ông vùi dập - Ảnh minh họa: Internet

3. Quá vô tâm

Thực chất, đàn ông có vô tâm hay không ngay từ khi yêu nhau đàn bà đã nhận thấy. Thế nhưng, lúc yêu đàn bà lại ngây thơ tin rằng hôn nhân sẽ giúp đàn ông có tâm hơn. Họ không hiểu rằng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, một khi anh ta đã luôn đặt nặng lợi ích của bản thân hơn quyền lợi với người khác, luôn bắt người khác phải hi sinh vì mình, khi đã quen sống ích kỷ thì dù có trải qua 3 hay 5 cuộc hôn nhân họ vẫn sẽ như thế.

Phụ nữ lấy chồng là để cùng người mình yêu sống những ngày hạnh phúc, nếu anh ấy không thể khiến bạn hạnh phúc, bạn không tự tin có thể đáp ứng mọi “yêu sách” từ chồng thì đã đến lúc nên dừng lại. Đừng “cố đấm ăn xôi”, cũng đừng vì sợ mang danh gái một đời chồng mà bám víu vào người đàn ông không xứng đáng có được bạn bởi sau cùng phụ nữ là để yêu thương chứ không phải để đàn ông vùi dập.