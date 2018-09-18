Vợ khôn sẽ không bao giờ nói thẳng 4 điều này với chồng, vợ dại hãy nhớ thật kỹ

Phụ nữ yêu 18/09/2018 15:21

Muốn được chồng thương yêu, chiều chuộng như bà hoàng, hôn nhân hạnh phúc viên mãn phụ nữ chớ dại nói thẳng những điều này với chồng.

Trong khi vợ khôn cạy miệng cũng giữ khư khư những điều này cho riêng mình thì vợ dại lại đi nói huỵt toẹt với chồng mà không biết rằng, sai lầm ấy sẽ khiến họ phải đánh đổi bằng hạnh phúc cả đời.

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Rất nhiều bi kịch nối tiếp diễn ra, khiến gia đình xào xáo, lao đao nhiều phen chỉ vì vợ dại dột chê chồng xấu - Ảnh minh họa: Internet

Chê bai ngoại hình của chồng

Đàn ông cũng như phụ nữ, cũng thích được khen ngợi, động viên và rất dễ tổn thương khi ai đó chê bai tướng mạo, dáng dấp của mình. Việc bị vợ cười nhạo, chê mình không điển trai hay béo, gầy khiến những người chồng vô cùng khó chịu và tự ti.

Anh ấy sẽ nảy sinh tâm lý ghen tuông vì nghĩ vợ đang phải lòng đàn ông khác có vẻ ngoài hấp dẫn hơn mình, hoặc vợ cảm thấy xấu hổ vì lấy người chồng không có ngoại hình ưa nhìn. Từ đây, rất nhiều bi kịch sẽ nối tiếp diễn ra, khiến gia đình xào xáo, lao đao nhiều phen.

Vợ khôn sẽ không bao giờ nói thẳng 4 điều này với chồng, vợ dại hãy nhớ thật kỹ - Ảnh 2
Việc chê chồng kiếm ít tiền chẳng khác nào bạn đang tát thẳng vào mặt anh ấy mà hét lên rằng 'anh là kẻ bất tài vô dụng' - Ảnh minh họa: Internet

Chê  chồng kiếm được ít tiền hơn chồng người khác

Gánh trên vai trách nhiệm trụ cột gia đình, là người kiếm tiền chính để chăm sóc cho vợ con nên đàn ông nào cũng mong mình có thu nhập cao để người thân được sống đủ đầy. Trong quá trình thực hiện mục tiêu ấy, người chồng rất cần sự động viên, chia sẻ từ vợ thay vì những lời hờn trách, so sánh chồng mình với đàn ông khác.

Việc chê chồng kiếm ít tiền chẳng khác nào bạn đang tát thẳng vào mặt anh ấy mà hét lên rằng “anh là kẻ bất tài vô dụng”. Khi ấy, dù yêu thương vợ đến mấy chồng cũng vì sĩ diện mà hậm hực, buồn phiền, thậm chí thượng cẳng tay hạ cẳng chân vì thấy mình không được tôn trọng.

Vợ khôn sẽ không bao giờ nói thẳng 4 điều này với chồng, vợ dại hãy nhớ thật kỹ - Ảnh 3
Cánh mày râu tự tin nhất là khi khiến người phụ nữ của mình đạt được khoái cảm, mãn nguyện chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet

Chê chồng yếu chuyện giường chiếu

Với những người chồng, khả năng tình dục không chỉ là vấn đề sinh lý mà còn là lòng tự tôn, là bản lĩnh đàn ông. Cánh mày râu tự tin nhất là khi khiến người phụ nữ của mình đạt được khoái cảm, mãn nguyện chuyện chăn gối.

Nếu bạn không hài lòng điều gì ở chồng hãy khéo kéo trò chuyện, góp ý với chồng để đời sống gối chăn thêm hòa hợp, viên mãn. Đừng dại dột trách hờn chồng yếu sinh lý hoặc không biết cách “yêu” kẻo anh ấy sẽ vì tự ti mà không muốn gần gũi vợ nữa.

Vợ khôn sẽ không bao giờ nói thẳng 4 điều này với chồng, vợ dại hãy nhớ thật kỹ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thách đố chồng “anh dám không”

Câu nói này thường được phụ nữ dùng với người đàn ông đầu ấp tay gối khi cãi nhau. Nếu anh ấy trót vung tay lên và đã kịp kiềm chế thì chị em vẫn gân cổ lên “anh dám không?, tôi thách anh đánh tôi đấy?” sẽ khiến chàng càng mất bình tĩnh mà làm những điều vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.

Thách đố chồng không hề giúp chuyện tình cảm giữa các cặp đôi tốt đẹp hơn. Ngược lại, nó còn là sai lầm giết chết tình yêu, giết chết cuộc hôn nhân những tưởng hạnh phúc vẹn tròn của bạn.

Đàn bà ngoan mấy cũng được, riêng 4 điều này đừng dại ngoan kẻo chồng chán ngấy mà cặp bồ

Đàn bà ngoan mấy cũng được, riêng 4 điều này đừng dại ngoan kẻo chồng chán ngấy mà cặp bồ

Đàn ông nào cũng muốn có một người vợ hiền ngoan, dịu dàng nhưng nếu bạn quá ngoan trong những trường hợp sau sẽ khiến chồng chán ngấy.

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