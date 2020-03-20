Một người vợ tiêu xài hoang phí, chi tiêu bất hợp lý, sẵn sàng đầu tư tiền bạc vào những thứ không cần thiết chắc chắn sẽ khiến người đàn ông lo ngại. Do đó, anh ấy sẽ chỉ muốn giữ tiền riêng để bảo đảm chăm lo cho gia đình chứ không dám đưa tiền cho người vợ không biết cách quản lý tài chính.

Chắn chắn khi làm tốt được vai trò là người tay hòm chìa khóa khoa học của gia đình, chồng sẽ sẵn sàng giao nộp tiền lương một cách vui vẻ và thoải mái. Bởi anh ấy tin tưởng vào sự chi tiêu hợp lý của bạn.

Thế nên, nếu muốn chồng tự nguyện giao nộp tiền lương thì chị em hãy là một người khôn ngoan trong chi tiêu. Do đó, bạn cần xác định những món đồ thực sự cần thiết phải mua và đâu là món đồ không cần mua. Ngoài ra, bạn cũng cần biết lúc nào nên chi tiêu rộng rãi một chút, lúc nào nên tiết kiệm. Hơn nữa, hãy thẳng thắn công khai với chồng những khoản chi tiêu của bạn, nhất là các khoản lớn.

Hãy gắn tiền bạc với trách nhiệm

Chỉ đàn bà dại mới lúc nào cũng chăm chăm kiểm soát hôm nay chồng chi tiêu những gì hoặc mỗi ngày chỉ đưa cho chồng vài ngàn hay chục ngàn để tiêu xài. Để rồi, mỗi khi có việc lại phải hỏi han, xin tiền vợ khiến anh ấy rất ngại và cảm thấy không thoải mái. Chắc chắn với những người vợ như thế này, đàn ông sẽ luôn tìm cách có một khoản quỹ riêng hoặc không muốn đưa tiền lương cho vợ.

Tuyệt chiêu của vợ thông minh để chồng tự nguyện nộp hết tiền lương - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì kiểm soát chi tiêu của chồng, vợ thông minh sẽ gắn liền tiệc bạc với trách nhiệm của cả hai trong việc chi tiêu chung. Theo đó, chỉ cần lập ra một quỹ chung và cả hai sẽ đóng góp một khoản nhất định từ tiền lương hàng tháng vào trong đó. Chắc chắn với sự khôn ngoan và tinh tế này, không một ông chồng nào là không tự nguyện thực hiện một cách vui vẻ và hào hứng cả.

Hãy để cho chồng thoải mái và tự do về tài chính

Đàn ông rất ghét bị kiểm soát về tài chính. Thế nên, chị em đừng dại bắt chồng phải giao nộp toàn bộ số tiền có được. Bởi làm như thế, mỗi khi ra ngoài, đi gặp gỡ bạn bè hay có công chuyện, anh ấy sẽ phải ngửa tay xin tiền vợ. Điều này khiến đàn ông khó chịu và cảm thấy xấu hổ, thậm chí là nhục nhã.

Hãy để chồng được tự do và thoải mái về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, vợ khôn ngoan hãy để cho anh ấy thấy rằng dù phải giao nộp tiền lương thì anh ấy vẫn sẽ được tự do về tài chính với một lượng vừa đủ. Đảm bảo số tiền chồng được phép giữ lại sẽ giúp anh ấy có thể thoải mái sử dụng nếu biết chi tiêu hợp lý, điều độ. Làm tốt điều này, tin chắc chồng sẽ không ngần ngại “xì” tiền lương đầy đủ mỗi tháng cho vợ mà vẫn cảm thấy thực sự dễ chịu.