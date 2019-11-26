Vợ khôn ngoan làm 3 hành động này, chồng liền yêu thương từng li từng tí

Phụ nữ yêu 26/11/2019 05:59

Chỉ cần với 3 hành động này mỗi ngày thì người vợ khôn ngoan sẽ khiến chồng từ vô tâm chuyển sang chăm chút, yêu thương mình từng li từng tí một.

Người đàn bà khổ nhất khi có chồng vô tâm, bởi có chồng mà chẳng khác gì không có. Trong hôn nhân nếu như lấy phải người chồng vô tâm, chỉ biết yêu bản thân mình còn hời hợt với vợ con thì đàn bà thường đau lòng khóc lóc, chỉ đáng tiếc là người đàn ông lại chẳng để ý đến cảm xúc của vợ có đau hay không, có nhiều tâm sự hay không.

Càng chờ đợi sự quan tâm từ chồng, đàn bà sẽ càng nhận ra nước mắt đối với người đàn ông vô tâm là hoàn toàn vô dụng. Thế nhưng, chồng vô tâm thì cũng không hẳn là không có cách để thay đổi, chẳng qua là nhiều người phụ nữ chưa biết mà thôi. Chỉ cần với 3 hành động này mỗi ngày thì người vợ khôn ngoan sẽ khiến chồng từ vô tâm chuyển sang chăm chút, yêu thương mình từng li từng tí một.

1. Thẳng thắn nói chuyện với chồng

Việc nói thẳng đôi khi sẽ khiến người bạn đời của mình cảm thấy tủi thân, tổn thương, nhưng với người chồng vô tâm thì phụ nữ nhất định phải nói thẳng. Đừng bao giờ cam chịu sự lạnh nhạt từ người chồng đầu gối tay ấp với mình mỗi đêm, cũng đừng khóc lóc một mình. Càng nín nhịn thì người chồng sẽ càng xem thường và bỏ mặc vợ, hôn nhân chắc chắn sẽ đổ vỡ.

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Đừng bao giờ cam chịu sự lạnh nhạt từ người chồng đầu gối tay ấp với mình mỗi đêm, cũng đừng khóc lóc một mình- Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ khôn ngoan chính là phải biết ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tuy nhiên điểm cần lưu ý đó là nói thẳng khác hoàn toàn với việc cằn nhằn, chửi bới hay đay nghiến chồng. Phụ nữ nhất định phải khéo léo trong cách ăn nói để chồng không cảm thấy khó chịu mà lại tiếp thu lời vợ để biết rõ bản thân mình sai ở đâu.

Khi đã ngồi xuống nói chuyện với nhau thì phụ nữ dù có ức chế khó chịu đến đâu thì cũng phải lắng nghe ý kiến của chồng. Ví dụ như nếu chồng lười việc nhà, đổ hết trách nhiệm cho vợ thì phụ nữ đừng chấp nhận làm hết rồi xem đó như bổn phận của mình.

Hãy nói rõ với chồng rằng một mình vợ không thể kham nổi mà chồng phải biết san sẻ, phụ giúp vợ. Hãy thẳng thắn chia sẻ để người đàn ông sống có trách nhiệm hơn, khiến anh ấy không tiếp tục là ông chồng vô tâm nữa.

2. Lơ chồng

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Vợ khôn ngoan không ôm đồm tất cả việc nhà, rồi sau đó ngồi cạnh mâm cơm hàng đêm chờ chồng về - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nếu gặp phải người đàn ông vô tâm thì cách tốt nhất là trở nên vô tâm gấp bội. Đây được xem là bí quyết ''lấy độc trị độc' của những bà vợ khôn ngoan thường làm.

Chồng vô tâm thì đừng khóc lóc làm gì cho tốn thời gian, bởi khi đó với anh ta nước mắt của phụ nữ chỉ là sự phiền phức, khó chịu. Phụ nữ muốn hạnh phúc thì đừng ôm đồm tất cả việc nhà, rồi sau đó ngồi cạnh mâm cơm hàng đêm chờ chồng về. Người đàn ông vốn dĩ sẽ không bao giờ nhận ra người vợ tận tụy bên cạnh mình quý giá như nào cho đến khi anh ta mất tất cả.

Thế nên, phụ nữ thông minh phải biết cách bơ chồng đi, hãy để cho anh ta biết cảm giác bị bỏ mặc cô đơn và tủi thân như nào. Nếu như chồng đi đâu không nói, thường xuyên đi sớm về khuya thì phụ nữ đừng nấu cơm nữa, cũng đừng chờ nữa. Cứ để cho đàn ông tự tay làm mọi thứ, đến lúc đó chắc chắn anh ấy sẽ quay ra trân quý và tôn vinh vợ mình hơn.

Một điều đặc biệt nữa đó chính là phụ nữ đừng chờ đợi chồng thương mình mà bản thân phải tự thương yêu mình trước đã. Hãy ra ngoài thường xuyên hơn, tụ tập bạn bè nhiều hơn, mua sắm nhiều hơn. Khi biết làm đẹp cho mình thì chồng ắt tự biết có tâm với vợ.

3. Tận dụng "tuyệt chiêu" con cái

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 Một người vợ khôn ngoan thì nhất định phải biết tận dụng con cái để trị cái thói vô tâm của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đôi khi vô tâm nhưng chính bản thân họ lại không biết rõ điều đó, bởi vì có thể do họ ngại việc thể hiện tình cảm, sợ bị cười chê. Vậy nên một người vợ khôn ngoan thì nhất định phải biết "tận dụng" con cái để trị cái thói vô tâm của đàn ông.

Từ xưa đến nay thì con cái luôn chính là cầu nối của bố mẹ, thế nên phụ nữ có thể khéo léo thường xuyên nhờ con nhắc nhở bố như: "Bố với con cùng giúp mẹ lau nhà, rửa bát nhé" hay là: "Hôm nay sinh nhật mẹ, bố con mình cùng nhau vào bếp nấu bữa cơm chúc mừng sinh nhật mẹ nhé''. Chắc chắn chỉ với những câu nhắc khéo này của con thì cũng khiến cho người chồng biết yêu thương vợ con của mình hơn.

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