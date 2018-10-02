Vợ khôn ngoan không bao giờ đòi hỏi chồng 5 điều này, vợ khờ đọc ngay kẻo hối không kịp

Phụ nữ yêu 02/10/2018 15:28

Vì cứ đòi chồng phải làm điều này cho mình nên hôn nhân của đàn bà dại mới bất hạnh, cả đời không có được hạnh phúc.

Nếu đã kết hôn bạn hãy đọc bài viết này ít nhất một lần, đừng chờ đến khi hôn nhân đổ vỡ thì đã quá muộn màng.

Vợ khôn ngoan không bao giờ đòi hỏi chồng 5 điều này, vợ khờ đọc ngay kẻo hối không kịp - Ảnh 1
Những đòi hỏi quá quắt, những dỗi hờn vô lý lâu dần sẽ khiến chồng chán ngán, thậm chí không xem vợ ra gì - Ảnh minh họa: Internet

1. Người vợ khôn ngoan luôn tự lập, không hành chồng

Tất nhiên, phụ nữ là phái yếu, là người luôn xứng đáng nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ người đàn ông của đời mình. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ ỷ lại, cũng đừng bắt anh ấy phải chăm chút mình từng li từng tí như chăm con.

Những đòi hỏi quá quắt, những dỗi hờn vô lý lâu dần sẽ khiến chồng chán ngán, thậm chí không xem vợ ra gì.

2. Người vợ khôn ngoan không bắt chồng phải từ bỏ đam mê

Nếu phụ nữ thích quần áo, giày dép, nước hoa và những thứ phù phiếm khác thì đàn ông cũng có sở thích, đam mê của riêng mình. Vợ khôn sẽ không dại dột đòi hỏi chồng phải từ đỏ đam mê bởi nàng hiểu tôn trọng không gian riêng, cá tính riêng là cách để vợ chồng thấy đối phương luôn hấp dẫn trong mắt mình và ngược lại.

Vợ khôn ngoan không bao giờ đòi hỏi chồng 5 điều này, vợ khờ đọc ngay kẻo hối không kịp - Ảnh 2
Vì yêu chồng nên vợ khôn luôn cố gắng hiếu thuận, chu đáo với mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

3. Người vợ khôn ngoan không bắt chồng phải đứng giữa mình và mẹ anh ấy

Đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình để phân xử ai đúng, ai sai quả không dễ chút nào. Vì yêu chồng, đủ tinh tế để hiểu chẳng đàn ông nào dễ chịu khi bị đặt vào thế oái oăm ấy nên vợ khôn luôn cố gắng hiếu thuận, chu đáo với mẹ chồng.

4. Người vợ khôn ngoan không ép chồng phải thay đổi

Nàng hiểu rằng trên đời này không có người chồng hoàn hảo, càng không có đàn ông điểm mười. Quyết định về chung một nhà là lúc người vợ hiểu rằng mình cần chấp nhận cả những khuyết điểm của chồng mình. Nếu anh ấy không thể hoàn thiện, cũng không sửa chữa được thì cách đơn giản  nhất là chung sống hòa bình với nó.Nàng không so sánh chồng mình với đàn ông khác, không bắt chồng phải học tập bất cứ đàn ông tốt nào

 bởi với họ chàng là điều tốt nhất, không ai có thể thay thế.

Vợ khôn ngoan không bao giờ đòi hỏi chồng 5 điều này, vợ khờ đọc ngay kẻo hối không kịp - Ảnh 3
Vợ khôn hiểu rằng, thay vì ra sức giữ chồng phụ nữ hãy khiến chồng phải dùng mọi cách để giữ được mình - Ảnh minh họa: Internet

5. Người vợ khôn ngoan không dại bắt chồng phải chiều chuộng mình

Nếu chồng yêu thương mình anh ấy sẽ tự nguyện chăm sóc, chiều chuộng và nỗ lực để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho vợ. Ngược lại, nếu tâm anh ấy không đặt nơi mình thì có dùng cả nửa đời còn lại để níu kéo cũng vô vọng. Vợ khôn hiểu rằng, thay vì ra sức giữ chồng phụ nữ hãy khiến chồng phải dùng mọi cách để giữ được mình.

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Đàn bà khôn là người biết quẳng ngay 3 thứ này khỏi đời mình để sống đời hạnh phúc, đàn bà dại cứ giữ khư khư, ôm vào người nên mãi bất hạnh.

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