Vợ khôn bày cách ghen khiến chồng hối hận cả đời, bỏ bồ vĩnh viễn

Phụ nữ yêu 23/01/2019 16:48

Chỉ đàn bà khôn ngoan mới biết cách ghen khiến chồng bỏ hẳn người tình, nghiện vợ cả đời, dù có cho tiền cũng không dám cặp bồ thêm lần nào nữa.

Nếu người vợ nông cạn thường gào khóc điên loạn, chửi mắng chồng, tìm cách đánh ghen dằn mặt kẻ thứ ba khi phát hiện chồng ngoại tình thì vợ khôn ngoan không như thế. Cô ấy có cách đánh ghen nhẹ nhàng, đơn giản nhưng đủ sâu cay để chồng chừa thói trăng hoa, mỡ dâng tận miệng cũng không dám léng phéng.

Vợ khôn bày cách ghen khiến chồng hối hận cả đời, bỏ bồ vĩnh viễn - Ảnh 1
Cô ấy không nóng vội vạch mặt chồng bởi nếu không đủ bằng chứng chắc chắn chồng ngoại tình sẽ chối bay biến ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

Nói có sách, mách có chứng

Nếu mơ hồ nhận ra những bất ổn nơi người đàn ông của mình, người vợ khôn ngoan sẽ lẳng lặng theo dõi để tìm ra chân tướng sự việc. Cô ấy không nóng vội vạch mặt chồng bởi nếu không đủ bằng chứng chắc chắn chồng ngoại tình sẽ chối bay biến ngay lập tức.

Chẳng cần to tiếng, cũng không cần rơi một giọt nước mắt nào. Người vợ bản lĩnh sẽ “chơi bài ngửa” với chồng, đưa ra chứng cứ với những lời nhẹ nhàng, sâu cay nhưng dứt khoát, rõ ràng để buộc chồng phải cúi đầu nhận lỗi và đưa ra phương hướng giải quyết ngay lập tức.

Vợ khôn bày cách ghen khiến chồng hối hận cả đời, bỏ bồ vĩnh viễn - Ảnh 2
Nàng không quát tháo, chửi bởi hay đay nghiến chồng mà cho anh ấy thời gian để suy nghĩ về tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Không chửi bới, nói xấu chồng

Vợ khôn sẽ không bao giờ dại dột mang chuyện xấu trong nhà đi kể với thiên hạ, kể cả mẹ cha hay người thân cũng thế. Cô ấy biết cách giữ kín mọi chuyện để chồng có đủ thời gian, sự bình tĩnh để đối diện với hiện thực. Nàng không quát tháo, chửi bởi hay đay nghiến chồng mà cho anh ấy thời gian để suy nghĩ về tất cả.

Nếu chồng chọn nhân tình, vợ khôn tuyệt nhiên không níu kéo. Nếu chồng muốn quay đầu, vợ khôn sẽ không tiết kiệm một cơ hội. Thế nhưng, nàng sẽ không tha thứ ngay lập tức mà chỉ cho chồng thời gian để thể hiện lòng thành, lấy lại niềm tin nơi mình. Chỉ khi đủ an tâm, tin tưởng nàng mới vững vàng cùng chàng làm lại từ đầu.

Vợ khôn bày cách ghen khiến chồng hối hận cả đời, bỏ bồ vĩnh viễn - Ảnh 3
Dẫu cho đau đớn đến tận cùng khi chồng đạp đổ nghĩa tình để lên giường với kẻ thứ ba thì vợ khôn cũng chẳng thèm đánh ghen - Ảnh minh họa: Internet

Không đánh ghen

Túm tóc, lột đồ nhân tình có thể khiến người vợ hả hê nhất thời nhưng cả đời ô nhục. Hai người đàn bà đánh nhau vì một người đàn ông, trong khi chính người đàn ông ấy mới là kẻ có lỗi liệu có đáng không. Dẫu cho đau đớn đến tận cùng khi chồng đạp đổ nghĩa tình để lên giường với kẻ thứ ba thì vợ khôn cũng chẳng thèm đánh ghen.

Cô ấy biết rằng đấy là việc làm vô nghĩa, vừa không giữ được chồng lại khiến mình trở nên tầm thường, ích kỷ.  

Vợ khôn bày cách ghen khiến chồng hối hận cả đời, bỏ bồ vĩnh viễn - Ảnh 4
Nếu nhận thấy những thiếu sót nơi mình, đừng ngại điều chỉnh để vun đắp cho hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Điều chỉnh chính mình

Đừng chỉ đổ lỗi cho chồng, bởi khi chồng thay lòng người vợ cũng có một phần trách nhiệm. Bạn đã không đủ tinh tế để nhận ra những cơn say nắng của chồng ngay từ ngày đầu, không đủ dịu dàng để chồng phải tìm đến người khác, không đủ quan tâm khiến anh ấy trống trải, cô đơn.

Nếu nhận thấy những thiếu sót nơi mình, đừng ngại điều chỉnh để vun đắp cho hôn nhân. Đây cũng chính là cách hữu ích nhất để vợ chồng hàn gắn sau những sóng gió. 

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