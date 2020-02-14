Vợ ‘hư’ thế này sẽ khiến chồng mê như điếu đổ, Valentine muốn quà gì cũng có!

Phụ nữ yêu 14/02/2020 16:04

Phụ nữ quá ngoan chồng sẽ chán, thế nến, chị em hãy biết hư đúng cách để chồng thương vợ cả đời, chiều chuộng như bà hoàng, Valentine này nhà sẽ ngập quà.

Muốn chồng thương vợ, cả đời cưng yêu chiều chuộng, phụ nữ chỉ cần ‘hư’ như thế này là đủ, không hơn, không kém.

chong thuong vo 1
Một người phụ nữ thông minh sẽ biết dùng sự dịu dàng, ngọt ngào của mình để giữ chặt trái tim đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

1. Mạnh dạn thể hiện tình cảm

Phụ nữ đừng sợ bị đánh giá, sợ đối phương nghĩ sai về mình mà cứ bẽn lẽn lặng thinh, chẳng nói chẳng rằng, giấu kín tình cảm trong lòng. Hãy mạnh dạn thể hiện tình yêu của mình để anh ấy hiểu bạn yêu họ nhiều đến nhường nào.

Chẳng cần quà cáp đắt tiền, cũng không cần hỏi han cả ngày. Một người phụ nữ thông minh sẽ biết “lạt mềm buộc chặt”, dùng sự dịu dàng, ngọt ngào của mình để giữ chặt trái tim đàn ông.

Ví như chỉ cần một vòng tay ôm xiết, một nụ hôn bất ngờ và cả những cái nắm tay thật chặt đã dư sức khiến chàng chết mê chết mệt, đứng ngồi không yên.

chong thuong vo 2
Phụ nữ khôn ngoan đừng quên trò chuyện với chồng, khơi gợi để anh ấy tâm sự với mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Nói những lời ngọt ngào

Cuộc sống có vất vả cơ cực đến mấy, công việc có áp lực đến đâu thì khi trở về nhà, chỉ cần có người phụ nữ dịu hiền hỏi han, ân cần quan tâm thì mọi gánh nặng của chàng đều trở nên nhẹ nhàng. Thế nên, ngoài những món ngon trên mâm cơm, phụ nữ khôn ngoan đừng quên trò chuyện với chồng, khơi gợi để anh ấy tâm sự với mình.

Đấy không chỉ là cách để chàng cảm thấy nhẹ lòng, mà còn giúp tình cảm vợ chồng thêm gắn kết theo tháng năm, ngày càng thấu hiểu nhau.

Hoặc bạn chỉ cần một dòng tin nhắn “tự dưng em thấy nhớ anh quá”, “ngày hôm nay thật dài, em mong từng giây để được gặp anh” thì chàng sẽ liêu xiêu ngay, kẻ thứ ba dù muốn cũng đừng hòng chen chân.

chong thuong vo 3
Đừng ngần ngại thử những điều mới mẻ để tăng thêm sự hấp dẫn khi ái ân - Ảnh minh họa: Internet

3. Cuồng nhiệt chuyện gối chăn

Là một người vợ, bạn có thể ngoan khi đứng nhưng hãy “hư” khi nằm. Chủ động đòi hỏi, dẫn dắt và làm chủ cuộc vui sẽ khiến chàng phấn khích, thích thú vô cùng. Đàn ông dù mạnh mẽ là thế, nhưng nếu một hôm vợ biến thành “mãnh hổ” họ lại càng say mê.

Đừng ngần ngại thử những điều mới mẻ để tăng thêm sự hấp dẫn khi ái ân, bởi đấy chính là chất men khiến chàng mê mệt bạn cả đời, muốn gần vợ mãi không thôi.

99% đàn ông chán vợ đều để lộ những dấu hiệu này, phụ nữ nên biết để đề phòng

99% đàn ông chán vợ đều để lộ những dấu hiệu này, phụ nữ nên biết để đề phòng

Dưới đây chính là những dấu hiệu đàn ông chán vợ, nếu có đủ chị em cần xem xét lại bản thân, thẳng thắn trao đổi với chồng kẻo hôn nhân tan vỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông thương vợ phụ nữ thông minh cách giữ chồng

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 47 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 2 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này