Vợ dù bản lĩnh, ghê gớm đến đâu cũng nên biết sợ chồng vào những lúc này

Phụ nữ yêu 18/03/2020 12:16

Phụ nữ dù bản lĩnh, ghê gớm đến đâu cũng phải biết những thời điểm nào nên nhún nhường chồng để hôn nhân hạnh phúc. Đó mới là cách hành xử của người vợ thông minh.

Người vợ thông minh sẽ biết sợ chồng đúng lúc, đúng thời điểm. Có như vậy mới giúp giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng như tránh mâu thuẫn không đáng có. 

Tại nơi làm việc của chồng

Đàn ông luôn coi trọng sĩ diện và đề cao cái tôi rất lớn, nhất là ở những nơi đông người. Đặc biệt, tại cơ quan, người đàn ông càng cần sĩ diện trước sếp, đồng nghiệp và cấp dưới. Vì thế, dù vợ chồng có chuyện gì cũng đừng bao giờ to tiếng, lên mặt với anh ấy ngay tại nơi cơ quan. Điều này sẽ khiến chồng bạn mất thể diện với mọi người, anh ấy sẽ tức giận, nổi nóng. Như thế chỉ khiến vợ chồng càng thêm mẫu thuẫn, thậm chí anh ấy có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bạn.

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Vợ thông minh sẽ biết tôn trọng chồng tại nơi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, làm mất mặt chồng tại nơi làm việc chỉ khiến mọi người cho rằng bạn là một người vợ quá ghê gớm, đanh đá mà thôi. Mọi người trong cơ quan sẽ được cớ để bàn tán, khiến chồng bạn bị ảnh hưởng tinh thần, mất tập trung và hiệu quả làm việc không cao. Điều này chỉ gây thiệt hại cho địa vị, công việc của anh ấy. Và chắc chắn bạn cũng không bao giờ muốn điều này xảy ra với chồng mình.

Khi tâm trạng chồng không tốt

Phụ nữ thông minh sẽ biết kìm chế cảm xúc, sự tức giận của mình khi tâm trạng của chồng không tốt. Bởi nếu lúc này, chị em lại mắng nhiếc, chê trách chồng sẽ càng khiến tâm trạng bực tức, khó chịu của anh ấy đẩy lên cao hơn. Từ đó, cuộc khẩu chiến giữa hai vợ chồng ngày càng thêm gay gắt, nặng nề hơn.

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Vợ thông minh hãy chia sẻ, quan tâm khi chồng có tâm trạng không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Khi tâm trạng của cả hai không tốt sẽ dễ có những lời nói và hành động làm tổn thương đối phương. Điều này chỉ khiến mâu thuẫn càng đẩy lên cao hơn, có thể làm rạn nứt hạnh phúc hôn nhân vốn được xây dựng từ rất lâu trước đó. Phụ nữ hãy nhớ đừng dại vì chuyện bé xé ra to chỉ khiến bản thân chịu thiệt và tổn thương mà thôi.

Thế nên, thay vì nói những lời không hay, bạn hãy dành sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc chồng khi anh ấy đang rơi vào căng thẳng, stress vì công việc, vì áp lực cuộc sống. Làm được điều này, tin chắc rằng người đàn ông sẽ càng nể trọng và yêu thương bạn hơn.

Khi chồng say rượu

Đàn ông say rượu thường khó làm chủ được lời nói và hành động. Vì thế, lúc này người vợ khôn ngoan hãy biết sợ chồng để yên ấm cửa nhà và tránh làm tổn thương mình.

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Khi chồng say rượu, vợ nên biết sợ để tránh làm bản thân tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Bởi nếu bạn không kìm nén được cảm xúc của mình mà quay ra cằn nhằn, chỉ trích chồng sẽ khiến anh ấy càng khó chịu, bực tức và rất khó kiểm soát được cảm xúc, hành động. Từ đó, khó tránh khỏi những lời nói thô tục từ chồng, vô tình sẽ làm tổn thương chính bạn. Thậm chí, anh ấy có thể vô thức gây ra cho bạn những vết thương lòng khó lành.

Thế nên, phụ nữ dù mạnh mẽ, bản lĩnh đến đâu cũng cần biết nhún nhường, sợ chồng đúng lúc đúng thời điểm. Đó mới là cách cư xử của người vợ thông minh vừa giúp hôn nhân bền vững vừa được chồng yêu và nể trọng.

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Trong tình yêu hay hôn nhân, có những lời không bao giờ nên thốt ra với nửa kia, bởi dù sau này bạn có xin lỗi thì vết sẹo tinh thần đã gây ra cũng không bao giờ lành lại hoàn toàn.

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