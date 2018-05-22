Vợ dại dột động đến 4 ‘tử huyệt’ này sẽ bị chồng ghét ra mặt

Phụ nữ yêu 22/05/2018 15:59

Là vợ, bạn có thể cằn nhằn chồng nhiều điều nhưng với 4 “tử huyệt” này thì đừng bao giờ dại dột động đến.

Vợ càm ràm sao cũng được, nhưng đừng bao giờ nói với chồng những điều sau kẻo khiến chồng khó chịu, chán ghét mà nguội lạnh con tim.

Vợ dại dột động đến 4 ‘tử huyệt’ này sẽ bị chồng ghét ra mặt - Ảnh 1
Không tôn trọng sở thích lành mạnh của chồng sẽ khiến vợ trở nên chướng mắt với bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

“Anh đã xin phép em chưa mà mua thứ này”

Kết hôn đồng nghĩa với việc vợ chồng sẽ cùng ăn chung, ở chung, ngủ chung, làm chung và cùng tích cóp để gầy dựng kinh tế. Thu nhập hàng tháng sẽ được góp lại và lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm cụ thể, rõ ràng. Vậy nên, trước khi mua sắm một món đồ nào đó đắt tiền vợ chồng thường bàn bạc với nhau để đưa ra quyết định sử dụng quỹ tài chính.

Việc những người chồng vì quá thích một món đồ nào đó, hoặc tự ý mua món đồ phục vụ cho sở thích của mình mà không nói với vợ khiến người vợ “nổi điên” mà buông lời cay nghiệt với chồng. Họ không biết rằng, dù yêu thương vợ đến mấy nhưng một khi lòng tự tôn bị xúc phạm đàn ông sẽ chẳng còn xem bạn là điều quan trọng trong đời mình nữa.

Vợ dại dột động đến 4 ‘tử huyệt’ này sẽ bị chồng ghét ra mặt - Ảnh 2
Phụ nữ muốn làm việc nhà hãy khéo léo nói lên mong muốn thay vì áp đặt - Ảnh minh họa: Internet

 “Anh không giúp em nhặt rau, rửa chén như chồng chị A được à”

Việc nhà là việc của cả vợ lẫn chồng, đàn ông dù kiếm được bao nhiêu tiền nhưng sau giờ tan sở vẫn cần phải xắn tay áo giúp vợ chăm sóc gia đình. Có như thế hôn nhân mới hạnh phúc, vợ chồng mới hiểu thấu những áp lực, mệt mỏi mà học cách cảm thông cho nhau.

Vợ muốn chồng giúp mình việc nhà đừng ngần ngại nói với anh ấy về mong muốn của mình. Đừng mang chồng ra so sánh với đàn ông khác, càng không nên so sánh với chồng của đàn bà khác kẻo chồng vì bực dọc mà trở nên vô tâm với vợ.

Vợ dại dột động đến 4 ‘tử huyệt’ này sẽ bị chồng ghét ra mặt - Ảnh 3
Việc thừa nhận mình sống với chồng vì con chẳng khác nào bạn đang tự phủ nhận tình yêu mình dành cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

 “Em sống với anh chỉ vì con,  nếu không có con em đã bỏ anh lâu rồi”

Câu nói trên có lẽ chỉ là lời hờn dỗi vợ nói ra mỗi khi vợ chồng bất hòa, cự cãi nhưng lại là liều thuốc độc giết chết tình yêu đàn ông dành cho vợ. Phụ nữ nếu thừa nhận việc mình duy trì hôn nhân chỉ vì con cái nghĩa là khi ấy họ không còn yêu thương chồng mình nữa.

Đàn ông dù có “mặt dày” đến mấy cũng không thể chấp nhận chung sống với người vợ không còn yêu chồng. Hoặc nếu có, họ sẽ duy trì hôn nhân chỉ vì con cái mà ngoại tình bên ngoài.

“Ước gì anh làm ra tiền như chồng người ta”

Tất nhiên, ai cũng mong muốn mình có cuộc sống vật chất đủ đầy, thoải mái, ngay cả chồng bạn cũng thế. Thế nhưng, những ngày đầu lập nghiệp với bao khốn khó, cơ cực đàn ông rất cần sự động viên, khích lệ từ vợ thay vì sự so bì mang hàm ý chồng mình thua kém và vô dụng so với đàn ông khác.

Sau khi lấy chồng, đàn bà muốn hạnh phúc nhất định phải nhớ 3 điều này

Sau khi lấy chồng, đàn bà muốn hạnh phúc nhất định phải nhớ 3 điều này

Rất nhiều đàn bà chỉ vì quên điều này mà nhận lấy bất hạnh, đớn đau sau khi lấy chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng chán nhau sai lầm khiến chồng chán sai lầm khiến chồng chán vợ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này