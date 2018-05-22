Vợ dại dột động đến 4 ‘tử huyệt’ này sẽ bị chồng ghét ra mặt

Vợ càm ràm sao cũng được, nhưng đừng bao giờ nói với chồng những điều sau kẻo khiến chồng khó chịu, chán ghét mà nguội lạnh con tim.

Việc những người chồng vì quá thích một món đồ nào đó, hoặc tự ý mua món đồ phục vụ cho sở thích của mình mà không nói với vợ khiến người vợ “nổi điên” mà buông lời cay nghiệt với chồng. Họ không biết rằng, dù yêu thương vợ đến mấy nhưng một khi lòng tự tôn bị xúc phạm đàn ông sẽ chẳng còn xem bạn là điều quan trọng trong đời mình nữa.

Kết hôn đồng nghĩa với việc vợ chồng sẽ cùng ăn chung, ở chung, ngủ chung, làm chung và cùng tích cóp để gầy dựng kinh tế. Thu nhập hàng tháng sẽ được góp lại và lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm cụ thể, rõ ràng. Vậy nên, trước khi mua sắm một món đồ nào đó đắt tiền vợ chồng thường bàn bạc với nhau để đưa ra quyết định sử dụng quỹ tài chính.

Phụ nữ muốn làm việc nhà hãy khéo léo nói lên mong muốn thay vì áp đặt - Ảnh minh họa: Internet

“Anh không giúp em nhặt rau, rửa chén như chồng chị A được à”

Việc nhà là việc của cả vợ lẫn chồng, đàn ông dù kiếm được bao nhiêu tiền nhưng sau giờ tan sở vẫn cần phải xắn tay áo giúp vợ chăm sóc gia đình. Có như thế hôn nhân mới hạnh phúc, vợ chồng mới hiểu thấu những áp lực, mệt mỏi mà học cách cảm thông cho nhau.

Vợ muốn chồng giúp mình việc nhà đừng ngần ngại nói với anh ấy về mong muốn của mình. Đừng mang chồng ra so sánh với đàn ông khác, càng không nên so sánh với chồng của đàn bà khác kẻo chồng vì bực dọc mà trở nên vô tâm với vợ.

Việc thừa nhận mình sống với chồng vì con chẳng khác nào bạn đang tự phủ nhận tình yêu mình dành cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

“Em sống với anh chỉ vì con, nếu không có con em đã bỏ anh lâu rồi”

Câu nói trên có lẽ chỉ là lời hờn dỗi vợ nói ra mỗi khi vợ chồng bất hòa, cự cãi nhưng lại là liều thuốc độc giết chết tình yêu đàn ông dành cho vợ. Phụ nữ nếu thừa nhận việc mình duy trì hôn nhân chỉ vì con cái nghĩa là khi ấy họ không còn yêu thương chồng mình nữa.

Đàn ông dù có “mặt dày” đến mấy cũng không thể chấp nhận chung sống với người vợ không còn yêu chồng. Hoặc nếu có, họ sẽ duy trì hôn nhân chỉ vì con cái mà ngoại tình bên ngoài.

“Ước gì anh làm ra tiền như chồng người ta”

Tất nhiên, ai cũng mong muốn mình có cuộc sống vật chất đủ đầy, thoải mái, ngay cả chồng bạn cũng thế. Thế nhưng, những ngày đầu lập nghiệp với bao khốn khó, cơ cực đàn ông rất cần sự động viên, khích lệ từ vợ thay vì sự so bì mang hàm ý chồng mình thua kém và vô dụng so với đàn ông khác.