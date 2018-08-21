Vợ cứ vô tư làm những điều này, hôn nhân thế nào cũng có người thứ ba xuất hiện

Phụ nữ là phúc khí quyết định hạnh phúc của gia đình. Có câu chồng càng nghe lời vợ, công việc càng thành công, giàu có hơn người. Vì vậy phụ nữ nên biết điều chỉnh hành động của mình để tạo nhiều phúc đức cho chồng con và tuyệt đối tránh những hành động sau đây.

Hành động ngu ngốc nhất của vợ là ra lệnh cho chồng. Đàn ông vốn thích tự do, luôn làm những điều mình thích và ghét bị ai sai bảo hay lên mặt dạy đời. Tuy nhiên lại có rất nhiều cô vợ ưa ra lệnh cho chồng. Thậm chí ở những nơi đông người, họ vẫn muốn chồng phải nghe lời mình làm cái này cái kia. Vợ nên nhớ đó là những điều mà đàn ông ghét nhất. Dù có thương vợ đến dường nào, họ vẫn muốn có chính kiến và quan điểm riêng của mình. Họ muốn tự mình quyết định hơn là để vợ sai khiến.

Đàn ông thương vợ sẽ tình nguyện làm tất cả để vợ hạnh phúc và vui vẻ. Và tất nhiên họ cũng muốn được vợ đối xử như vậy. Ngoài việc yêu thương chăm sóc, đàn ông cũng muốn được vợ tôn trọng. Khi sai, họ muốn được vợ động viên giúp họ tìm ra lỗi sai. Tuy nhiên đa số những cô vợ lại có xu hướng mắng chồng trước khi biết được nguồn cơn sự việc. Điều này vô cùng nguy hiểm khiến cho hôn nhân của bạn sớm ngày đổ vỡ.

Tỏ ra tinh thông mọi thứ hơn chồng

Phụ nữ đừng nên làm cô vợ "biết tuốt" - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù có giỏi giang đến đâu thì về nhà cũng phải nhường bước cho chồng. Bởi đàn ông là trụ cột gia đình, họ muốn những lời nói và việc làm của mình được mọi người tôn trọng, nể phục. Họ ghét việc mỗi lần mở miệng nói đã bị vợ gạt ngang và cho rằng họ không hiểu gì. Có nhiều người phụ nữ nghĩ mình biết hết tất cả mọi việc nên không ngừng công kích mỗi khi chồng nói điều gì đó. Và điều này khiến đàn ông ghét đến tận xương tủy. Thế nên một người phụ nữ khôn ngoan phải biết điều gì nên nói, chuyện gì nên nhường cho chồng.

Giữ chồng quá mức

Việc giữ chồng là điều bình thường. Tuy nhiên, bạn không nên quản chồng quá chặt. Điều này khiến đàn ông cảm thấy mất tự do và bị người khác xem thường. Phụ nữ vốn có tính thích chiếm hữu không kém gì đàn ông. Một khi đã xác định người đàn ông nào là của mình, họ sẽ cố gắng giữ không cho người khác đến gần nửa bước. Điều này vô tình khiến đàn ông muốn ra ngoài tìm "của lạ".

Lớn tiếng với chồng

Đã là vợ chồng đừng nên làm mất mặt nhau. Có những chuyện chỉ nên về nhà đóng cửa bảo nhau chứ không phải phơi bày cho thiên hạ biết. Vợ khôn ngoan phải biết kiềm chế cơn tức giận của mình. Dù chồng có sai, bạn cũng phải biết tiết chế lời nói của bản thân. Có rất nhiều người phụ nữ thoải mái “dạy chồng” trước đám đông. Điều này khiến cho đàn ông vô cùng mất mặt và cảm thấy xấu hổ khi có người vợ như bạn.

Cấm chồng đụng vào người

Phụ nữ không nên 'cấm vận' chồng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể là do bầu bì, sinh nở hay mệt mỏi trong công việc mà nhiều người vợ thường không thích chồng đụng vào mình. Tuy nhiên nếu vợ cứ mãi vô tư “cấm vận” chồng trong chuyện tình dục, anh ấy sẽ đi ăn vụng bên ngoài để thỏa mãn nhu cầu của mình.