 Vợ chồng chưa làm 5 việc này thì khó bên nhau trọn đời

Phụ nữ yêu 20/05/2018 05:00

Khi cưới vợ, cưới chồng, ai mà chẳng mong muốn sẽ có 1 mái ấm gia đình hạnh phúc, sẽ cùng nửa kia chung sống vui vẻ tới đầu bạc răng long?

Thế nhưng, đâu phải ai cũng làm được điều đó, nói thì có vẻ dễ dàng nhưng để thực hiện thì cần phải bỏ ra rất nhiều công sức và tấm lòng. Nếu bạn cũng đang có 1 người vợ/ chồng mong muốn gắn kết đến cuối đời, hãy đừng quên làm 5 việc này thường xuyên để tình cảm vợ chồng bạn ngày càng mặn nồng và không bao giờ lìa xa được.

Tôn trọng nhau

Nhiều người thường nghĩ đã là vợ chồng thì không cần tôn trọng nhau nữa, những gì bỗ bã, xấu xa nhất đều phô hết ra trước mặt đối phương, nhưng sự thật, càng thân thiết, chúng ta càng nên tôn trọng , đối với bất kỳ ai cũng vậy.

 Vợ chồng chưa làm 5 việc này thì khó bên nhau trọn đời - Ảnh 1
Nhiều người thường nghĩ đã là vợ chồng thì không cần tôn trọng nhau nữa - Ảnh minh họa: Internet

Người xưa có câu “Vợ chồng tương kính như khách” ý chỉ dù là vợ chồng vẫn phải xem nhau như khách quý, có sự kính trọng nhau thì mới sống với nhau lâu dài được.

Một gia đình thiếu đi sự tôn trọng giữa vợ và chồng, mà 1 trong 2 xem mình là nhất, chỉ đạo, ra lệnh cho người kia phải răm rắp nghe theo thì đó hoàn toàn không phải tình yêu và gia đình đó không sớm thì muộn cũng sẽ tan vỡ vì mọi sự chịu đựng đều có giới hạn của nó.

Chia sẻ cùng nhau

Vợ chồng còn yêu nhau nghĩa là còn muốn giao tiếp. Một khi đã giận dỗi, ghét bỏ thì không ai muốn nói chuyện cả.

Vì thế, vợ chồng nên chia sẻ với nhau mỗi ngày để hiểu nhau nhiều hơn, từ đó có thể biết đối phương mong muốn điều gì và đã phải trải qua những chuyện gì. Tình yêu trước tiên phải xuất phát từ sự thấu hiểu, có thấu hiểu mới có sự gắn kết lâu bền.

 Vợ chồng chưa làm 5 việc này thì khó bên nhau trọn đời - Ảnh 2
Vợ chồng còn yêu nhau nghĩa là còn muốn giao tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Thường thì người ta chỉ chia sẻ, tâm sự với những người mà họ tin tưởng, yêu quý nhất, vì thế khi được đối phương tin tưởng chia sẻ, tự nhiên người kia cũng cảm giác được tôn trọng và đối xử ngược lại như vậy.

Bao dung hơn

Không một ai là hoàn hảo cả, khi yêu có thể ta thấy nửa kia của mình thật tốt, thật lung linh. Nhưng tới khi cưới về rồi lại cảm giác người đó thật đáng ghét, vô tâm, xấu tính…

Những khiếm khuyết thì ai cũng có, vì thế đừng bao giờ ép người bạn đời của mình trở nên hoàn hảo theo cách mình mong muốn. Bạn nên biết bao dung với những điều chưa tốt và cả 2 cố gắng cùng nhau nỗ lực, thay đổi tích cực để mỗi ngày được tốt hơn ngày hôm qua.

Bao dung là 1 đức tính không thể thiếu nếu muốn bên nhau trọn đời.

Âu yếm nhiều hơn

Khi yêu, ai cũng muốn âu yếm, nhưng khi cưới về rồi, ngày nào cũng chạm mặt sẽ gây nên cảm giác hơi chán .  Thậm chí, nhiều cặp vợ chồng có con cái rồi thì ngại âu yếm hay nói những lời ngọt ngào dành cho nửa kia của mình.

 Vợ chồng chưa làm 5 việc này thì khó bên nhau trọn đời - Ảnh 3
Nên nhớ, việc nhà không thể là việc của riêng người phụ nữ mà nó là việc của tất cả những thành viên trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

 Tuy nhiên, chính điều đó sẽ khiến tình cảm của 2 người trở nên nhạt dần. Dù có già 80 tuổi, các bạn vẫn là vợ chồng và vẫn nên âu yếm, dành tình yêu mỗi ngày cho nhau.

Giúp đỡ nhau trong mọi việc

Kể cả công việc ngoài xã hội, nếu có thể hãy giúp đỡ người bạn đời của bạn. Đó là chưa kể công việc nhà, đương nhiên 1 đôi vợ chồng hạnh phúc cần phải cùng nhau làm mọi việc.

Nên nhớ, việc nhà không thể là việc của riêng người phụ nữ mà nó là việc của tất cả những thành viên trong gia đình.

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Từ khóa:   vợ chồng giúp đỡ tôn trọng hôn nhân

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