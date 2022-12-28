Vợ chồng chán nhau: Đâu là que diêm châm mồi lửa để thức tỉnh tình cảm đã “ngủ quên”?

Phụ nữ yêu 28/12/2022 16:31

Tán tỉnh nhau là chìa khóa vàng để vợ chồng dù sống bên nhau bao năm vẫn không thấy chán.

Tán tỉnh nhau

Tán tỉnh nhau là chìa khóa vàng để vợ chồng dù sống bên nhau bao năm vẫn không thấy chán. Đặc biệt với những đôi vợ chồng đang có dấu hiệu chán nhau, thì càng cần phải giữ những hành động, cử chỉ tán tỉnh như nhắn tin, hẹn hò. Bạn có thể nghĩ đây là những việc không có tác dụng với tình trạng nguội lạnh tình cảm hôn nhân. Nhưng nếu không thử, bạn sẽ không thể biết những trái tim bị chai sạn trong hôn nhân luôn muốn được khơi gợi cảm giác này. Vì thực tế chứng minh người ta ngoại tình là vì muốn tán tỉnh hay được tán tỉnh bởi người khác.

Vợ chồng chán nhau: Đâu là que diêm châm mồi lửa để thức tỉnh tình cảm đã “ngủ quên”? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dành cho nhau những lời khen

Khen ngợi, đề cao nhau là một cách để thấy nhau đặc biệt, để đối phương thấy bản thân quan trọng với bạn. Và hãy thường xuyên thay đổi cách khen ngợi để không gây cảm giác nhàm chán. Chẳng hạn, bạn có thể thay đổi lời khen “Hôm nay em đẹp quá” bằng “Anh thích bộ váy hôm nay của em”. Cách khen ngợi sẽ thể hiện sự tinh tế, trân trọng của bạn dành cho đối phương.

Làm những việc nhỏ cùng nhau

Theo nghiên cứu, những cặp đôi thường làm những việc nhỏ cho nhau thường giữ được hạnh phúc, vui vẻ trong hôn nhân lâu dài hơn. Việc tạo những bất ngờ nho nhỏ cho nhau mỗi ngày cũng là một cách làm mới hôn nhân trên nhiều phương diện. Ví dụ, bạn có thể chọn một món quà bất ngờ, chuẩn bị một chuyến du lịch hay nấu một món ăn mới cho người ấy. Dù là chuyện nhỏ gì nhưng nếu có tâm sức của bạn dành cho đối phương cũng đều đặc biệt.

Vợ chồng chán nhau: Đâu là que diêm châm mồi lửa để thức tỉnh tình cảm đã “ngủ quên”? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không để công nghệ ảnh hưởng

Hãy dừng ngay những cuối ngày cả hai ngồi cạnh nhau chỉ cầm điện thoại. Hãy hạn chế thời gian sử dụng công nghệ khi ở cạnh nhau, đặc biệt khi đã lên giường. Vì lạm dụng công nghệ quá mức, có thể đẩy tình cảm vợ chồng vào ngõ cụt.

Thường xuyên ôn lại những kỷ niệm cũ

Cùng nhau ôn lại kỷ niệm đẹp có thể khơi gợi nhiều cảm xúc đã ngủ quên trong lòng vợ chồng. Việc nhớ lại những gì đã cùng nhau làm sẽ cho cả hai thấy giá trị của hiện tại và mong muốn cho tương lai. Kỷ niệm sẽ là nền tảng vững chắc để vợ chồng nghĩ về nhau nhiều hơn, cùng nhau gắn kết tình cảm hơn.

Có những trải nghiệm mới cùng nhau

Cùng nhau sống một cuộc sống quá đơn điệu với những thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày sẽ chỉ khiến vợ chồng thấy chán nhau. Ngược lại, bạn nên có những trải nghiệm mới, như đi du lịch, ăn uống, mua sắm… cùng nhau. Cùng nhau làm những điều mới mẻ, tạo ký ức cùng nhau sẽ giúp gần gũi và thấu hiểu nhau hơn.

Giữ thói quen đi ngủ cùng nhau

Đừng tạo cho nhau thói quen người này ngủ lúc nào người còn lại cũng không biết. Nếu đã có thói quen này thì hãy thay đổi nhanh chóng. Sau một ngày làm việc dài, hãy dành thời gian để dành cho nhau trước khi đi vào giấc ngủ. Lên giường cùng lúc, gác bỏ những mỏi mệt sang một bên, và có một giấc ngủ ngon sẽ cho vợ chồng cảm giác “cùng nhau” mật thiết hơn.

Đừng quên 3 từ “thần kỳ”

Đừng quên nói ba từ yêu thương dù là mỗi ngày, nếu đối phương thích nghe điều đó. Đừng ngại 3 từ ấy nếu bạn thật sự cần phải bày tỏ với bạn đời. 3 từ này sẽ là nguồn năng lượng dồi dào theo năm tháng để nuôi dưỡng một tình yêu bền vững trong hôn nhân. “Anh yêu em”, “Em thương anh”… có thể là những câu sến sẩm nhưng lại không thể thiếu để vợ chồng cảm nhận được tình cảm dành cho nhau.

Trong hôn nhân, sẽ không thể tránh những thời điểm vợ chồng chán nhau. Và cũng không hề thiếu những cách để vợ chồng nhìn lại nhau, tìm thấy niềm tin và yêu thương dành cho nhau. Quan trọng là hãy kiên trì và đừng bao giờ quên hai từ “cùng nhau” trong bất kì hoàn cảnh nào.

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