Vợ chỉ cần làm được điều này trước khi ngủ, chồng yếu lòng đến mấy cũng không dám léng phéng

Phụ nữ yêu 16/12/2018 10:30

Vợ làm được điều này trước khi đi ngủ, chồng dù đào hoa đến mấy cũng cả đời thủy chung, có cho tiền cũng không dám mơ đến đàn bà khác.

Thay vì giữ chồng khư khư hay bám lấy anh ấy như sam vợ khôn chỉ cần làm điều này trước khi đi ngủ, dám chắc chồng có ăn gan hùm cũng không dám léng phéng.

Vợ chỉ cần làm được điều này trước khi ngủ, chồng yếu lòng đến mấy cũng không dám léng phéng - Ảnh 1
Khi ấy, đàn ông sẽ tự thấy có lỗi nếu đã làm vợ buồn lòng, đã đối xử vô tâm với vợ mà cố gắng thay đổi mỗi ngà - Ảnh minh họa: Internet

1. Không quên nhắc nhớ những kỷ niệm đẹp

Sau khi cưới phụ nữ dần trở nên khô khan, tiết kiệm lời dịu dàng ngọt ngào với chồng mà quên mất rằng đàn ông dù cứng rắn đến mấy cũng thích được “rót mật vào tai”. Thế nên, trước khi đi ngủ chị em đừng ngần ngại nhắc nhớ đến những ký ức tươi đẹp cả hai đã có cùng nhau.

Hãy nói cho anh ấy biết bạn đã hạnh phúc thế nào khi ướm lên mình chiếc đầm cưới tinh khôi bước vào lễ đường, về lần đầu tiên thuộc về nhau, niềm xúc động khi biết tin đang mang trong mình giọt máu của chồng. Khi ấy, đàn ông sẽ tự thấy có lỗi nếu đã làm vợ buồn lòng, đã đối xử vô tâm với vợ mà cố gắng thay đổi mỗi ngày. Nhờ thế mà gia đình sẽ ấm êm, hoà thuận mãi.

Vợ chỉ cần làm được điều này trước khi ngủ, chồng yếu lòng đến mấy cũng không dám léng phéng - Ảnh 2
Mỗi khi chồng bạn gặp chuyện không vui chắc chắn người anh ấy tìm đến để tâm sự và muốn lắng nghe ý kiến của vợđầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

2. Thấu hiểu những lo toan, áp lực của nhau

Vợ hay chồng đều có những áp lực, vất vả riêng trong công việc, trong cuộc sống. Thế nên, thay vì chất chứa nó trong tâm trí chị em nên chủ động chia sẻ với chồng và khuyến khích bạn đời mở lòng. Chỉ khi thấu hiểu bạn và bạn đời mới có thể cùng gánh vác, cùng kề vai sát cánh vượt qua dông bão.

Càng tin tưởng, càng hiểu nhau các cặp đôi sẽ càng yêu thương và gắn bó keo sơn. Mỗi khi chồng bạn gặp chuyện không vui chắc chắn người anh ấy tìm đến để tâm sự và muốn lắng nghe ý kiến của vợđầu tiên.

Vợ chỉ cần làm được điều này trước khi ngủ, chồng yếu lòng đến mấy cũng không dám léng phéng - Ảnh 3
Hãy khiến đêm nào cũng là đêm tân hôn, từng nụ hôn, cử chỉ âu yếm, mơn trớn đều thổi bùng lửa yêu nơi bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Chủ động “bày trò”

Đừng để chồng bạn luôn là người gợi ý cuộc vui, cũng đừng gượng chiều chồng cho có. Phụ nữ có chồng hãy biết cách tận hưởng và làm mới chuyện gối chăn để đời sống tình dục sau hôn nhân không bị nhàm chán, để chồng ngày càng say mê thay vì ngao ngán mỗi khi gần vợ.

Cũng thế, thay vì xuề xòa trong bộ đồ lót nhàu nhĩ, cũ kỹ bạn hãy ướm lên người bộ quần áo gợi cảm, quyến rũ nhất có thể. Hãy khiến đêm nào cũng là đêm tân hôn, từng nụ hôn, cử chỉ âu yếm, mơn trớn đều thổi bùng lửa yêu nơi bạn đời. 

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