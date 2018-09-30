Vợ chỉ cần làm 5 việc này mỗi tối chồng sẽ cả đời chung thủy, kẻ thứ ba đừng mơ chen chân

Không cần bùa mê thuốc lú, vợ chỉ cần làm 5 việc này mỗi tối chồng sẽ mê như điếu đổ, có cho tiền cũng không thèm ngoại tình.

Đừng sợ bị chồng đánh giá, cũng đừng sợ anh ấy hiểu sai về bạn. Mọi đàn ông đều thích bạn đời của mình nhiệt tình, sáng tạo và thẳng thắn về những gì cô ấy muốn để chuyện gối chăn ngày càng hòa hợp, viên mãn. Từ đấy, cuộc yêu sẽ trở nên thú vị, hấp dẫn và lôi cuốn hơn nhiều. Họ chẳng bao giờ chán mà ngày càng say mê, yêu thương vợ hơn thì làm gì có chuyện “thèm phở”.

Phụ nữ có thể dịu dàng, ngoan ngoãn trước chồng nhưng đừng bao giờ ngoan khi lên giường. Lúc vợ chồng gần gũi, bạn đừng ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình. Hãy cho đối phương biết bạn hạnh phúc ra sao, viên mãn thế nào khi được chàng âu yếm, vuốt ve.

2. Hôn chồng trước khi đi ngủ

Nụ hôn chính là dấu chỉ của tình yêu, là cột mốc cho cả hai biết rằng đối phương chấp nhận tình cảm của mình, yêu thương mình. Sau khi kết hôn, phụ nữ đừng bao giờ tiết kiệm nụ hôn với bạn đời của mình kẻo tình cảm vợ chồng sẽ nhanh chóng phai nhạt.

Hãy hôn anh ấy lúc thức giấc, khi tạm biệt nhau đi làm, gặp lại nhau buổi tối và trước khi chìm vào giấc ngủ. Dẫu là nụ hôn nhẹ nhàng hay một nụ hôn sâu nồng nàn thì bạn hãy đặt tất cả tình yêu của mình vào nó. Đấy chính là cách thổi bùng lửa yêu, nhắc nhớ chồng rằng bạn vẫn luôn yêu chàng tha thiết.

Phụ nữ lấy chồng, muốn không cần giữ chồng vẫn ngoan chỉ cần luôn xinh đẹp, thơm tho là đủ - Ảnh minh họa: Internet

3. Nói lời yêu

Không nhất thiết cứ phải nói câu “em yêu anh”, “vợ yêu chồng”, bạn có thể dùng những lời ngọt ngào như “em nhớ anh lắm, cả ngày đi làm chỉ mong buổi tối được về bên anh, ôm anh ngủ như thế này thôi” hoặc “bên anh làm em dễ chịu lắm chồng yêu ạ” sẽ khiến chàng say đứ đừ rồi.

4. Thơm tho khi lên giường

Nếu nghĩ chỉ khi đi làm, ra đường mới cần phải xinh đẹp, về đến nhà có thể buông thả với chính mình thì bạn thật sai lầm. Trong gian nhà ấy đâu chỉ có bạn, còn có cả sự hiện diện của người bạn đời cơ mà. Phụ nữ lấy chồng, muốn không cần giữ chồng vẫn ngoan chỉ cần luôn xinh đẹp, thơm tho khi lên giường là đủ.

Hãy cho chồng bạn được ôm lấy người vợ hấp dẫn trong bộ đồ ngủ nóng bỏng, mùi nước hoa thoang thoảng để chàng hiểu rằng cả đời này anh ấy cũng không thể chán bạn được.

Chỉ dành ra vài phút để massage cho chồng mỗi đêm bạn đã dư sức khiến càng ngày càng yêu vợ - Ảnh minh họa: Internet

5. Massage cho chồng

Ôm ấp, massage cho chồng là cách người vợ khôn ngoan thể hiện sự quan tâm, chăm sóc mình dành cho đối phương. Nó cũng là cách để chàng hiểu rằng bạn có thừa tinh tế để biết anh ấy đã có một ngày làm việc vất vả, về bên vợ là giây phút được thư giản, thoải mái nhất. Chỉ dành ra vài phút để massage cho chồng mỗi đêm bạn đã dư sức khiến càng ngày càng yêu vợ, kẻ thứ ba dù muốn chen chân cũng đừng mơ làm được.