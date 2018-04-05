Viết cho những ai không thể quên đi người từng mang nỗi đau cho bản thân mình

Phụ nữ yêu 05/04/2018 18:40

Có người từng nói, để gặp một người chúng ta chỉ cần một giây, để yêu một người có lẽ chúng ta chỉ cần một ngày, nhưng để quên đi một người đôi khi chúng ta cần đến cả một đời.

Thực ra trong suốt cuộc đời mỗi người, để gặp được một người mà mình thích không dễ dàng gì. Mỗi một cuộc tình đều có ý nghĩa nhất định. Tình yêu trong giai đoạn thanh xuân chính là quá trình giúp ta trải nghiệm cũng như trưởng thành. Chỉ cần chúng ta dũng cảm để yêu thì xem như tuổi trẻ của chúng ta không có gì tiếc nuối.

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Để yêu một người không đơn giản, nhưng để quên đi một người đôi khi bạn cần một đời - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người tự trách bản thân mình không đủ mạnh mẽ. Dù biết rằng người kia đã chọn con đường khác mà vẫn ngồi một chỗ khóc lóc, tiếc nuối. Rõ ràng biết đã đến lúc mình nên buông tay, không rơi nước mắt nhưng trong giấc mơ vẫn nhớ đến những kỷ niệm đẹp đã qua. Bạn đau đớn vì người kia phản bội, càng đau đớn hơn khi không thể quên đi người đó. Nhưng bạn thân yêu ơi, bạn nên nhớ rằng không thể quên không có gì đáng xấu hổ cả.

Mỗi người đều có tính cách khác nhau, thái độ đánh giá một vấn đề cũng khác nhau, cách thức quan tâm đến tình cảm cũng khác nhau. Có những người trọng tình nghĩa nên khó buông bỏ, có nhiều người bạc tình nên ít đau đớn hơn khi chia tay. Đừng bao giờ cố ý miễn cưỡng bản thân, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất cho mỗi chúng ta.

Có thể 1 năm hoặc cũng có thể 10 năm, khi gặp được người sẽ nắm tay bạn đi hết cuộc đời này, đến lúc đó bạn sẽ quên đi cái người khắc cốt ghi tâm kia. Cho dù không thể quên đi toàn bộ nhưng thời gian sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn, dần dần thờ ơ với nó, rồi sau đó khi nhớ về nó bạn chỉ nhoẻn miệng cười.

Chúng ta thường nghe người khác nói, quên đi, quên hết đi. Nhưng để quên một sự việc đâu có dễ dàng, đặc biệt là với người mà mình từng yêu sâu đậm, sao nói quên là có thể quên ngay được. Chúng ta thường nói đến sức mạnh của thời gian, nhưng càng về sau chúng ta càng hiểu rõ một điều, thực ra thời gian không mang đi thứ gì hết, chính thời gian giúp chúng ta học được hai chữ “buông bỏ”. Những thứ trước đây chúng ta nghĩ rất giá trị nhưng đến bây giờ nó lại không còn chút giá trị gì nữa.

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Mọi chuyện vui - buồn, ly - hợp xảy ra trong cuộc sống đều có ý nghĩa riêng của nó - Ảnh minh họa: Internet

Chắc chắn một ngày trong tương lai, bạn sẽ thản nhiên đối mặt với người đã từng khiến bạn đau khổ, bạn sẽ gặp những người mới và có một cuộc sống mới. Sẽ có một ngày bạn phát hiện ra rằng, mọi chuyện vui – buồn, ly – hợp xảy ra đều có ý nghĩa riêng của nó, bạn không cần miễn cưỡng và càng không nên quá đau thương.

Chính vì thế điều bạn nên làm là không phải cố gắng để quên mà phải phấn đấu để hạnh phúc. Đời người suy cho cùng cũng chỉ mấy chục năm, chúng ta phải sống hạnh phúc và trân quý từng phút giây mình sống trên cõi đời này. Chỉ có như vậy chúng ta mới vui vẻ tận hưởng cuộc sống.

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