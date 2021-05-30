Vận mệnh do mình nắm, phụ nữ không muốn đau khổ phải nhớ kỹ 4 chữ 'ĐỪNG'

Khi đàn ông nói yêu bạn đừng bao giờ tin 100%, đừng cho rằng anh ta cả đời này sẽ yêu bạn không dứt. Có người từng nói, đàn ông là giống loài có dòng máu tiềm tàng sự phản bội. Họ nói suốt kiếp yêu bạn hôm nay thì ngày mai vẫn có thể ngang nhiên phản bội bạn. Bởi thế, lời mật ngọt của đàn ông bạn chỉ nên tin một nửa, còn lại hãy giữ làm đường lui cho mình. Đừng hy sinh và trao đi quá nhiều, đừng trở nên phụ thuộc và dựa dẫm.

Người phụ nữ khôn ngoan thì phải biết giữ mình thật tốt, đừng hy sinh quá nhiều. Đặc biệt là những điều này phải nhớ thật kỹ.

Nếu bạn bị phản bội, tổn thương thì vẫn có thể khóc, có quyền đau. Nhưng đừng vùi mình cả đời trong nước mắt, để trở nên bi lụy yếu hèn. Nước mắt và sự thống khổ của bạn có nhiều đến mấy cũng không giữ được người đã muốn vứt bỏ bạn.

Phụ nữ sống ở đời, không biết bảo vệ bản thân, không thiết yêu chính mình thì chỉ chuốc khổ vào người. Cảm giác yêu đương có cho bạn niềm vui sướng lớn đến đâu cũng đừng đánh mất lý trí. Vì nếu vỡ mộng không như mong muốn, bạn đã đánh mất chính mình thì khó mà đứng dậy được.

Cuộc sống ngoài kia sẽ không vì nỗi đau của bạn mà đứng lại. Bạn chỉ có hai lựa chọn, một là ngồi yên với tổn thương và cả đời không thoát được khỏi nó. Và hai là đứng dậy tiến về trước và bỏ tổn thương lại đằng sau. Dù hôm nay bạn có khóc có đau nhiều thế nào thì sáng mai bước ra đường cũng phải thật xinh đẹp rạng ngời. Khi bạn xinh đẹp và tràn trề hy vọng thì đàn ông tốt sẽ tìm đến bạn. Đời này không thiếu đàn ông tốt, chỉ là liệu bạn có chịu buông bỏ một kẻ không ra gì hay không?

Dù có đau khổ thế nào cũng đừng quên bạn vẫn còn bạn bè và gia đình bên cạnh

Dù hôm nay bạn có khóc có đau nhiều thế nào thì sáng mai bước ra đường cũng phải thật xinh đẹp rạng ngời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi đớn đau trong tình yêu thường có suy nghĩ tiêu cực, dễ làm những điều dại dột. Nhưng dù bạn có bị đàn ông đối xử tệ bạc thế nào, tổn thương có lớn ra sao thì cũng đừng quên vẫn còn cha mẹ, bạn bè mong bạn hạnh phúc. Cha mẹ cho bạn trái tim không phải để bạn vứt bỏ nó vì một kẻ ất ơ. Bạn bè chẳng bao giờ rời bỏ bạn chỉ vì bạn không hoàn hảo.

Nếu cảm thấy khổ đau vì tình yêu hãy về với gia đình, hãy gặp gỡ bạn bè. Sau đó bạn sẽ thấy bạn có nhiều hơn những gì mình thường nghĩ.

Đừng phụ thuộc vào đàn ông, hãy làm chủ kinh tế và yêu thương bản thân

Đừng mơ mộng rằng sẽ lấy được chồng giàu và anh ta vẫn chung thủy với bạn cả đời. Nếu bạn không làm chủ bản thân, có tiền bạc và nghề nghiệp riêng, đàn ông sẽ dần chán chê. Đừng tin một câu “Ở nhà anh nuôi” của đàn ông rồi dần trở thành người phụ nữ đáng thương bị xem thường.

Đừng tin một câu “Ở nhà anh nuôi” của đàn ông rồi dần trở thành người phụ nữ đáng thương bị xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ khôn ngoan không tìm cảm giác an toàn ở đàn ông, mà là ở tiền và cuộc sống của mình.