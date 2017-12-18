Vạch mặt đàn ông cả thèm chóng chán, có vợ vẫn thèm của lạ, dễ thay lòng đổi dạ

Phụ nữ dại chính là bỏ qua vài lần nói dối của đàn ông. Đàn ông nói dối, có lần một sẽ có nhiều lần sau đó, chuyện nhỏ nhặt rồi sẽ tới chuyện không tưởng. Đàn ông biết nói dối, ắt biết phản bội. Đàn ông càng giỏi nói dối sẽ càng tài tình che mắt phụ nữ mà ngoại tình. Vì cội nguồn của sự bội bạc chính là mầm ươm từ dối gặt. Vì vậy, đừng thấy bình thường nếu lời nói dối của anh ấy không hướng về bạn, chuyện nói dối bạn sẽ chỉ là sớm muộn thôi. Phụ nữ tuyệt đối phải tỉnh táo với đàn ông thế này!

Đàn ông hiếu thuận với mẹ luôn là người chồng biết yêu thương vợ con. Do đó, nếu người đàn ông của bạn không thể đối xử tốt với mẹ ruột thì bạn cũng đừng mong sự thủy chung từ anh ấy. Vì rõ ràng, ngay cả người phụ nữ sinh thành ra mình anh ấy cũng không trân trọng thì không người phụ nữ nào có thể khiến anh ấy để mắt đến. Đây là dấu hiệu rất rõ ràng để nhận ra đàn ông không tốt và thiếu thủy chung.

Đàn ông có việc làm ổn định, không phiêu bạc quá nhiều vẫn dễ khiến phụ nữ giữ hơn. Đúng hơn là sự gần gũi vẫn dễ giữ tình cảm hơn. Vì rõ ràng bạn sẽ không biết được rằng anh ấy đang ở đâu, làm gì, đi với ai, như thế nào. Sự xa cách này vừa nảy sinh nghi ngờ, thiếu lòng tin, còn dễ làm cả hai xao động với cám dỗ. Nếu bạn muốn sự chắc chắn trong tình yêu, nhất định phải chọn người đừng đừng quá rày đây mai đó không có điểm dừng. Tình yêu cần thử thách, nhưng chung thủy phải có điều kiện, và đừng chọn điều kiện quá tệ.

Hay chê người yêu

Với người mình thủy chung một lòng, đàn ông thường rất ít chê bai, nếu có cũng chỉ là muốn đối phương tốt hơn. Nhưng với đàn ông thiếu chung thủy thì lại khác, họ có xu hướng so sánh người yêu với những người phụ nữ khác. Vì không thỏa mãn với hiện tại nên dễ dàng so đo. Và vì không đủ yêu thương, nên dễ dàng nhìn thấy khuyết điểm hơn là ưu điểm của người yêu. Đàn ông thế này, trước sau gì cũng ngoại tình, chỉ là chờ đợi thời cơ thích hợp. Họ có thể lấy bạn, nói yêu bạn, nhưng thủy chung chắc chắn là một chuyện khó khăn.

Hay khen phụ nữ khác

Dù đã có vợ con nhưng đàn ông thế này luôn không ngại tán tỉnh phụ nữ khác. Nhưng khi bạn phát hiện và hỏi đến thì anh ta chỉ nói là đùa giỡn đôi chút. Và cứ tin đi, vài lần đùa vui như thế sẽ thành thói ngoại tình ở đàn ông. Thật ra, đàn ông đàng hoàng, chung thủy không bao giờ có kiểu đùa cợt như thế. Vì họ hiểu không hề có gì vui khi khiến vợ mình lo lắng, khiến gia đình dễ lung lay vì cám dỗ.

Với phụ nữ, chọn một người đàn ông để gửi gắm cả đời vốn không là việc đơn giản. Đàn ông nói thương mình, cung phụng mọi thứ cho mình chưa chắc là đàn ông thủy chung. Đừng vì vài lời ngọt ngào mà mất tỉnh táo với dạng đàn ông này. Biết tổn thương là đau thì nhất định đừng cho người khác cơ hội thương tổn mình. Với đàn ông đứng núi này trông níu nọ, đàn bà phải “cứng” nhất có thể nhé!