Vạch mặt đàn ông cả thèm chóng chán, có vợ vẫn thèm của lạ, dễ thay lòng đổi dạ

Phụ nữ yêu 18/12/2017 06:30

Đây là đặc điểm đàn ông có gia đình rồi vẫn ngó nghiêng của lạ, dễ cặp kè với gái lạ, chị em phải đề phòng!

Đối xử tốt với mẹ mình

Đàn ông hiếu thuận với mẹ luôn là người chồng biết yêu thương vợ con. Do đó, nếu người đàn ông của bạn không thể đối xử tốt với mẹ ruột thì bạn cũng đừng mong sự thủy chung từ anh ấy. Vì rõ ràng, ngay cả người phụ nữ sinh thành ra mình anh ấy cũng không trân trọng thì không người phụ nữ nào có thể khiến anh ấy để mắt đến. Đây là dấu hiệu rất rõ ràng để nhận ra đàn ông không tốt và thiếu thủy chung.

Hay nói dối

Phụ nữ dại chính là bỏ qua vài lần nói dối của đàn ông. Đàn ông nói dối, có lần một sẽ có nhiều lần sau đó, chuyện nhỏ nhặt rồi sẽ tới chuyện không tưởng. Đàn ông biết nói dối, ắt biết phản bội. Đàn ông càng giỏi nói dối sẽ càng tài tình che mắt phụ nữ mà ngoại tình. Vì cội nguồn của sự bội bạc chính là mầm ươm từ dối gặt. Vì vậy, đừng thấy bình thường nếu lời nói dối của anh ấy không hướng về bạn, chuyện nói dối bạn sẽ chỉ là sớm muộn thôi. Phụ nữ tuyệt đối phải tỉnh táo với đàn ông thế này!

Vạch mặt đàn ông cả thèm chóng chán, có vợ vẫn thèm của lạ, dễ thay lòng đổi dạ - Ảnh 1
Phụ nữ dại chính là bỏ qua vài lần nói dối của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Không có công việc ổn định

Đàn ông có việc làm ổn định, không phiêu bạc quá nhiều vẫn dễ khiến phụ nữ giữ hơn. Đúng hơn là sự gần gũi vẫn dễ giữ tình cảm hơn. Vì rõ ràng bạn sẽ không biết được rằng anh ấy đang ở đâu, làm gì, đi với ai, như thế nào. Sự xa cách này vừa nảy sinh nghi ngờ, thiếu lòng tin, còn dễ làm cả hai xao động với cám dỗ. Nếu bạn muốn sự chắc chắn trong tình yêu, nhất định phải chọn người đừng đừng quá rày đây mai đó không có điểm dừng.  Tình yêu cần thử thách, nhưng chung thủy phải có điều kiện, và đừng chọn điều kiện quá tệ.

Hay chê người yêu

Với người mình thủy chung một lòng, đàn ông thường rất ít chê bai, nếu có cũng chỉ là muốn đối phương tốt hơn. Nhưng với đàn ông thiếu chung thủy thì lại khác, họ có xu hướng so sánh người yêu với những người phụ nữ khác. Vì không thỏa mãn với hiện tại nên dễ dàng so đo. Và vì không đủ yêu thương, nên dễ dàng nhìn thấy khuyết điểm hơn là ưu điểm của người yêu. Đàn ông thế này, trước sau gì cũng ngoại tình, chỉ là chờ đợi thời cơ thích hợp. Họ có thể lấy bạn, nói yêu bạn, nhưng thủy chung chắc chắn là một chuyện khó khăn.

Vạch mặt đàn ông cả thèm chóng chán, có vợ vẫn thèm của lạ, dễ thay lòng đổi dạ - Ảnh 2
Với người mình thủy chung một lòng, đàn ông thường rất ít chê bai, nếu có cũng chỉ là muốn đối phương tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hay khen phụ nữ khác

Dù đã có vợ con nhưng đàn ông thế này luôn không ngại tán tỉnh phụ nữ khác. Nhưng khi bạn phát hiện và hỏi đến thì anh ta chỉ nói là đùa giỡn đôi chút. Và cứ tin đi, vài lần đùa vui như thế sẽ thành thói ngoại tình ở đàn ông. Thật ra, đàn ông đàng hoàng, chung thủy không bao giờ có kiểu đùa cợt như thế. Vì họ hiểu không hề có gì vui khi khiến vợ mình lo lắng, khiến gia đình dễ lung lay vì cám dỗ.

Với phụ nữ, chọn một người đàn ông để gửi gắm cả đời vốn không là việc đơn giản. Đàn ông nói thương mình, cung phụng mọi thứ cho mình chưa chắc là đàn ông thủy chung. Đừng vì vài lời ngọt ngào mà mất tỉnh táo với dạng đàn ông này. Biết tổn thương là đau thì nhất định đừng cho người khác cơ hội  thương tổn mình. Với đàn ông đứng núi này trông níu nọ, đàn bà phải “cứng” nhất có thể nhé!

Chị em đề phòng: Chiêu ngoại tình đàn ông thường khôn khéo sử dụng để ‘che mắt’ vợ

Chị em đề phòng: Chiêu ngoại tình đàn ông thường khôn khéo sử dụng để ‘che mắt’ vợ

Khi nảy sinh những mối quan hệ sau lưng vợ, đàn ông thường cố gắng che giấu hết mức có thể. Phụ nữ nhất định phải thật tinh ý để nhận ra những chiêu thức đàn ông dùng để che mắt vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu đàn ông dễ ngoại tình mẫu đàn ông dễ ngoại tình đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 51 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 51 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 51 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này