Tuyệt chiêu 'thả thính' chồng để cuộc sống vợ chồng thêm mặn nồng

Phụ nữ yêu 18/03/2018 05:05

Có nhiều người ngưỡng mộ những cặp vợ chồng sống với nhau lâu mà vẫn tình ý mặn nồng, vậy thì bạn đã biết tuyệt chiêu làm thế nào để được như vậy hay chưa?

Luôn phải xinh đẹp

Là một người phụ nữ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn phải xinh đẹp hết mức có thể. Có nhiều người nghĩ rằng sau khi lấy chồng rồi thì không cần làm đẹp nữa bởi vì vợ chồng đã quá hiểu nhau, ở bên chồng thì không cần phải cầu kỳ.

Nhưng suy nghĩ đó không hề đúng, bởi vì đàn ông luôn luôn yêu bằng mắt, bạn không thể bày ra trước mặt chàng sự xấu xí, bê bối của mình. Như thế rất dễ khiến chàng chán ngán và muốn đi tìm tình yêu mới.

Tuyệt chiêu 'thả thính' chồng để cuộc sống vợ chồng thêm mặn nồng - Ảnh 1

Là một người phụ nữ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn phải xinh đẹp hết mức có thể-Ảnh Internet

Dành thời gian nấu ăn

Tình yêu của đàn ông thông qua cái dạ dày, và những cô vợ biết nấu ăn luôn dễ dàng lấy lòng đàn ông. Dù bạn nấu ngon hay không thì chỉ cần bạn khéo léo để ý những món chàng thích, nhất định sẽ được lòng chàng và khiến chàng không ngừng muốn về nhà để được ăn cơm vợ nấu.

Thế nhưng đôi khi cũng phải nghỉ ngơi và vợ chồng cùng nhau tìm tới 1 quán ăn lãng mạn để hâm nóng tình cảm.

Duy trì khoảng cách

Nghe có vẻ hơi bất hợp lý vì người ta nói muốn giữ lửa phải gần nhau nhưng không có nghĩa là luôn luôn kè kè bên nhau.

Có nhiều người phụ nữ nghĩ rằng phải chăm lo thật kỹ cho chồng thì anh ấy sẽ không bao giờ ngoại tình. Nhưng sự thật thì nếu cứ làm quần quật cả ngày từ việc nấu nướng, giặt giũ, con cái để cho chồng rảnh rang thì vô tình ôm đồm quá nhiều việc.

Thật ra, vợ không nên chỉ biết đến những việc chăm lo cho chồng con mà quên mất bản thân mình. Thỉnh thoảng hãy không nấu cơm, không làm việc nhà, không giúp chồng là ủi đồ đi làm buổi sáng. Hoặc thỉnh thoảng vợ nên đi đâu đó 1 vài ngày để chồng phát hiện ra sự quan trọng của bạn.

Tuyệt chiêu 'thả thính' chồng để cuộc sống vợ chồng thêm mặn nồng - Ảnh 2

Ai cũng thích được khen ngợi cả, và đàn ông thì cũng không là ngoại lệ - Ảnh Internet

Khen chồng

Ai cũng thích được khen ngợi cả, và đàn ông thì cũng không là ngoại lệ. Mỗi khi được vợ khen ngợi, đương nhiên chàng sẽ cảm giác yêu thương vợ hơn vì biết bạn hoàn toàn tôn trọng, tin tưởng vào anh.

Đôi khi có những việc bạn thừa sức làm nhưng hãy cứ giả vờ nhờ chồng và dành cho anh lời khen “anh giỏi quá”. Không cần những lời đao to búa lớn mà chỉ cần nói vài câu nhẹ nhàng là khiến chàng say mê rồi.

Học cách “làm tình”

Tình dục là điều không thể thiếu trong hôn nhân, đó là chất xúc tác cũng như là chất bảo vệ cho cuộc hôn nhân bền vững.

Vì thế, đừng bao giờ coi thường chuyện này. Muốn làm 1 người vợ hoàn hảo thì phải chăm chỉ học cách làm chàng sung sướng khi trên giường. Nếu còn cảm giác mãnh liệt trên giường nghĩa là tình yêu còn rất nồng nhiệt.

Ngược lại, nếu bạn không thể làm tốt, chồng đương nhiên sẽ muốn đi tìm thú vui ở 1 người khác.

Đôi khi hãy cho chàng cảm hứng lãng mạn bằng cách rải hoa hồng trên giường ngủ hoặc mặc những bộ váy lụa mỏng để khêu gợi chàng. Như thế thì chồng nào mà từ chối cho được?

Nhìn vào 5 hành động này là biết chàng không hề yêu bạn thật lòng

Nhìn vào 5 hành động này là biết chàng không hề yêu bạn thật lòng

Con gái khi yêu ai cũng mong muốn tìm được 1 người yêu thương mình chân thành. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn có được điều đó.

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