'Tứ khí' giúp phụ nữ đạt tới ‘cảnh giới’ tự tỏa sáng, không cần vay mượn ai

Phụ nữ yêu 01/06/2021 18:24

Phụ nữ khí chất dù nhan sắc không nổi bật nhưng họ vẫn được chú ý và tỏa sáng ở đám đông. Để đạt được điều đó, họ đã trải qua quá trình trao dồi và rèn giũa để bản thân đạt tới "cảnh giới" tự tỏa sáng, không cần vay mượn ai.

Với phụ nữ, xinh đẹp là một loại tài năng, nhưng phụ nữ vừa xinh đẹp vừa khôn khéo, có tâm hồn đẹp thì càng cuốn hút bội phần. Bên cạnh dung mạo thì một người phụ nữ khí chất thu hút trong cuộc sống, hay đặc biệt là nơi công sở luôn có 4 loại “khí” đặc biệt này.

Linh khí

Linh khí là điểm đặc biệt tỏa sáng với phụ nữ công sở. Đây là loại khí chất trời sinh từ bên trong tâm hồn, không hề bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, địa vị hay sang nghèo.

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Linh khí là điểm đặc biệt tỏa sáng với phụ nữ công sở - Ảnh minh họa: Internet

Sự chân thành chính là nền tảng cho linh khí tỏa sáng rực rỡ. Một người phụ nữ công sở khôn ngoan không cần cả ngày ngồi kể về mình xinh đẹp, tài giỏi, nổi bật thế nào. Thay vì vậy, họ khiêm tốn về bản thân, sẵn sàng lắng nghe, tinh tế nhìn thấu mọi chuyện xung quanh. Phụ nữ có nội tâm giàu linh khí thường có cuộc sống đa dạng phong thú. Trong ánh mắt của họ luôn sáng rỡ, từng cử chỉ hành động đều tràn đầy sức sống, cực kì thu hút trong mắt người xung quanh.

Cốt khí

Người phụ nữ công sở khôn ngoan luôn có cốt khí. Họ đặc biệt hơn người khác ở thần thái và cốt cách không bị lẫn vào đâu. Họ không bị người khác đồng hóa, cũng không bị ảnh hưởng bởi những nhiễu nhương tạp nham. Người phụ nữ có cốt khí thường có sức hút đặc biệt, ngay cả khi không có nhan sắc nổi bật.

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Người phụ nữ có cốt khí thường có sức hút đặc biệt, ngay cả khi không có nhan sắc nổi bật - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, phụ nữ công sở có cốt khí còn độc lập vững vàng. Trong chuyện gì họ cũng giữ thái độ đúng mực, không kiêu ngạo hay xu nịnh, kiên cường theo đuổi ước mơ của mình. Ngay cả người có quyền thế cũng không dễ bị cái xấu thu phục, họ giữ lòng lương thiện và cốt cách đứng đắn.

Tài khí

Một người phụ nữ khí chất chốn công sở luôn có tài khí làm nền tảng. Đây không hẳn là người đọc nhiều, uyên thâm mà còn biết cư xử khôn khéo.

Với phụ nữ, nhan sắc không phải là thứ “vũ khí” bền lâu nhất, tài trí mới là vững vàng nhất. Ở chốn công sở, người phụ nữ có nhan sắc mỹ miều cỡ nào cũng không thể bằng phụ nữ thông minh tài hoa. Sự mặn mà trong dung mạo sẽ bị thời gian mai một, nhưng tài khí luôn lan tỏa dù họ có bao nhiêu tuổi.

Đại khí

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Nhan sắc chỉ là thứ ngoài thân, cốt cách nội hàm mới là tài sản cả đời của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ cuốn hút “chết người” nơi công sở với đại khí. Họ hiểu nhan sắc chỉ là thứ ngoài thân, cốt cách nội hàm mới là tài sản cả đời của phụ nữ. Người phụ nữ khí chất ăn nói khôn khéo, tấm lòng lương thiện, cư xử tinh thế, nhìn xa trông rộng nên luôn được người khác quý trọng, nể phục. Dù vậy, họ nhẹ nhàng như nước, từ tốn trầm lặng, nhưng luôn phấn đấu không ngừng, thậm chí là hơn hẳn người khác.

Phụ nữ thế này luôn nhìn thấu đáo đâu là tự ái, thế nào là tự tôn, sự khác biệt giữa tự trọng và tự cường. Họ luôn giữ mình kiêu hãnh nhưng biết điều, không luồn cúi nhưng biết điểm dừng. Phụ nữ khôn ngoan luôn giữ tâm thế tích cực khi đối mặt khó khăn. Dù có gặp trở ngại lớn thế nào họ cũng sẵn sàng đối mặt, vấp ngã cũng kiên cường đứng dậy.

Phụ nữ không cần hỏi đàn ông vẫn 'biếu không' 3 thứ này chứng tỏ đã 'cạn tàu ráo máng', chán ngán lắm rồi

Phụ nữ không cần hỏi đàn ông vẫn 'biếu không' 3 thứ này chứng tỏ đã 'cạn tàu ráo máng', chán ngán lắm rồi

Đàn ông hết yêu, nhất là lúc họ đã có bóng hình khác thì họ sẽ muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ càng sớm càng tốt. Khi thấy chồng cho không 3 thứ này, phụ nữ đừng vội mừng bởi đó là cay đắng không phải ngọt ngào.

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