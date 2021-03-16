Top 3 điều 'mê muội' mà phụ nữ nào cũng mắc phải, nhất là điều 2, đàn ông khinh thường ra mặt

Để “nội bộ bớt lục đục” thì phụ nữ cũng cần phải biết đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ. Lắm lúc tư tưởng phải thay đổi thì gia đình mới êm ấm. Nhiều chị em hay tự cho mình cái đặc quyền làm vợ cho nên lời vợ nói luôn “đúng”. Nếu là ông chồng cưng chiều vợ thì không nói gì nhưng nếu ngược lại thì chén bát trong nhà chắc phải thay mới mấy bận.

Cũng có khi bạn khen chồng người, nhưng vợ người thì khen chồng bạn không ngớt lời đấy. Hãy thay đổi tích cực hơn, một câu khen chồng có mất mát gì đâu, được nhiều hơn mất, bạn cứ thử một lần đi rồi mới hiểu.

Vợ chồng hòa thuận dựa trên cơ sở công bằng. Vợ muốn được chồng khen thì ngược lại chồng cũng muốn được vợ khen. Đừng “ngó ngang, ngó dọc, ngó Đông, ngó Tây” thấy chồng người ta tốt thì mang chồng mình ra so sánh rồi chê lấy chê để. Đàn ông cũng biết sĩ diện đấy phụ nữ à. Chồng làm 10 việc chưa chắc được khen câu nào, nhưng chỉ mắc một chuyện không như ý thế là vợ đã làm ầm lên.

Hôn nhân chỉ trở thành nấm mồ của tình yêu khi người phụ nữ không biết cách 'khen' chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Thích hy sinh quá đà và bắt người khác phải ca ngợi, mang ơn mình

Chẳng ai bắt phụ nữ không được sống cho chính mình, trong hôn nhân cũng vậy. Thế mà bản tính của phụ nữ Việt lại không thích thế, luôn thích hy sinh một cách quá đà. Hơn nữa lại còn mong muốn chồng con mình phải công nhận và khen ngợi, nếu không thì buồn, tủi, khổ vô cùng.

Ví dụ như, chồng con của bạn chỉ cần một tô phở vào buổi sáng. Thế nhưng, bạn lại chủ động mò dậy từ tờ mờ sáng nấu hết món này đến món khác, hành hạ bản thân cho cực khổ. Rồi sau đó bạn còn muốn họ công nhận, khen thưởng, tán dương công đức của bạn. Quả là sự hy sinh cao thượng, nhưng thật sự xin lỗi bạn đã lạc đề, hy sinh của bạn không đúng lúc vì chẳng ai muốn vợ của mình phải cực khổ như vậy. Bạn càng làm vậy họ càng cảm thấy bạn kỳ quặc và rất ấu trĩ. Chưa kể họ còn mắng ngược lại bạn chứ đừng nói đến việc khen bạn, làm bạn thỏa mãn.

Bạn chỉ cần biết, hy sinh đúng lúc, đúng chuyện, và những việc bạn hy sinh chồng con bạn đều thấy và cảm nhận được như vậy đã đủ, đừng mong đợi hơn. Rất nhiều gia đình “cơm không lành, canh không ngọt” vì chuyện tương tự.

Đừng hy sinh quá mức cần thiết, phụ nữ nên biết hy sinh đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

3. Càm ràm, chỉ trích quá nhiều

Ai cũng vậy, khi mắc lỗi họ đều mong muốn có một cơ hội sửa sai. Dù là lỗi nhỏ hay lỗi “to đùng” cũng đều vậy, chẳng ai muốn đối diện với lỗi lầm của mình thêm lần nữa. Thế nhưng, phụ nữ Việt lại vô tình khiến cho các anh chồng bất mãn vô cùng. Khi chồng mắc lỗi, họ rất vui vẻ, rất thông cảm và vị tha, nhưng vẫn không hết càm ràm, chỉ trích.

Thực ra càm ràm suốt ngày chính là “bệnh” của phụ nữ, nó khủng khiếp hơn cả bệnh nói nhiều. Ngược lại đàn ông càng nói, càng chỉ trích họ lại không chịu được. Việc đem lỗi lầm của họ ra càm ràm hoài rất dễ chạm đến lòng tự trọng của cánh mày râu. Lâu dần, họ sẽ thấy vợ mình nhỏ nhen, ích kỷ vô cùng, không còn hấp dẫn thu hút như trước đây. Hình ảnh người vợ hiền dịu bạn xây dựng bấy lâu nay sẽ "biến mất" trong tâm trí anh ta. Đây chính là sai lầm "kinh điển" trong hôn nhân mà bà vợ nào cũng từng mắc phải.

Càm ràm chỉ trích không làm ta thỏa mãn, một người vợ được chồng tôn trọng mới là thành công - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên giữ vững được lập trường và bình tĩnh những lúc chồng làm sai. Bên cạnh đó bạn cần biết cách cư xử đúng mực và khoan dung trước lỗi lầm của người khác. Việc biến câu chuyện trở nên hài hước để giữ vững hòa khí gia đình cũng là một ví dụ. Muốn đàn ông nể và tôn trọng, tốt nhất hãy nói ít và dừng đúng lúc.

Bỏ được 3 thói hư này thì phụ nữ sẽ hạnh phúc vô cùng. Đàn ông cũng nhờ thế mà "nở mày nở mặt" tự hào vì vợ của mình. Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải hoàn hảo trong mắt ai cả, chỉ cần tuyệt vời trong mắt người đàn ông của bạn là được.