Tình yêu đích thực sẽ không vì những lý do này mà rời bỏ nhau

Phụ nữ yêu 30/08/2018 10:27

Khi yêu người ta sẽ tìm cách để ở bên nhau, còn khi hết yêu người ta sẽ tìm lý do để rời bỏ nhau. Nhưng suy cho cùng chỉ có tình yêu đích thực mới không màng đến những điều này mà chấp nhận nắm tay nhau đi đến cuối đường.

Nếu tình yêu của đối phương và của bạn là bền vững, cả hai sẽ không vì những lý do ngớ ngẩn này mà bỏ nhau.

Gia đình ngăn cản

Tình yêu đích thực sẽ không vì những lý do này mà rời bỏ nhau - Ảnh 1
Gia đình ngăn cản không phải là lý do để chia tay - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có một cậu bạn thân. Vài hôm trước cậu ấy đến tìm tôi và nói là ba mẹ không cho qua lại với bạn gái vì nhìn cô ấy có vẻ khá ăn chơi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bạn, tôi biết bạn đã phải đấu tranh quyết liệt với gia đình của mình như thế nào. Bạn hỏi tôi có nên tiếp tục hay không? Tôi hỏi ngược lại bạn có thật sự yêu cô gái kia hay không? Tôi nghĩ chỉ cần yêu nhau thật lòng, không có chuyện gì là không thể vượt qua. Lý do gia đình ngăn cản chỉ là yếu tố phụ trong câu chuyện này và chẳng có gì quá to tát. Ba mẹ ngăn cản chắc chắn có lý do riêng. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải mạnh mẽ đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình. Nếu cô bạn kia có lối sống quá phóng túng, hãy khuyên cô ấy thay đổi để phù hợp với gia đình của bạn. Nếu yêu bạn thật lòng, cô ấy chắc chắn sẽ thay đổi bản thân để duy trì tình yêu này.

Không hợp nhau

Lý do này thật sự quá khiên cưỡng vì nếu không hợp đã chia tay từ lúc đầu. Nếu đối phương nói lý do này, có nghĩa là chính họ đã thay lòng chứ không phải cả hai không hợp nhau. Có những cuộc tình cả hai dường như chẳng có điểm chung nào nhưng họ vẫn chấp nhận ở bên nhau đó thôi. Vì vậy đừng viện lý do không hợp mà chia tay. Khi yêu thật lòng, bạn sẽ cố gắng làm thế nào để chấp nhận tính cách xấu của nhau. 

Là người đến sau

Tình yêu đích thực sẽ không vì những lý do này mà rời bỏ nhau - Ảnh 2
Đến trước hay đến sau không quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Dù đến trước hay đến sau cũng đáng được trân trọng. Tuy nhiên phải là người đến sau khi chuyện tình đầu tiên đã kết thúc, chứ không phải chen ngang khi tình còn dang dở. Bạn nên nhớ việc đến trước hay đến sau hoàn toàn là yếu tố thời gian, quan trọng ở đây là tình cảm dành cho ai nhiều hơn. Trong chuyện tình yêu, người được yêu nhiều hơn sẽ là người chiến thắng chứ chẳng phải đến trước hay đến sau. Vì thế đừng viện cớ người đến sau mà từ bỏ hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.

Cả hai không có tương lai

Nếu đây là lý do thốt ra từ miệng của một người đàn ông, có nghĩa là họ vô dụng. Hoặc là họ không thật lòng yêu thương người phụ nữ của mình. Vì sao họ có thể biết là cả hai đến với nhau sẽ không có tương lai? Chẳng qua là họ lười nhác khi phải nghĩ đến chuyện tương lai của cả hai nên mới đưa ra lý do ngớ ngẩn này. Khi đàn ông không muốn bàn đến chuyện sau này, tức là họ không muốn mối quan hệ kéo dài. Yêu nhau là phải nỗ lực, đấu tranh hết mình mới mong có được hạnh phúc. Chứ không phải chỉ nói một câu “chúng ta không có tương lai” để phủ nhận mọi cố gắng bao nhiêu năm tháng qua.

Khoảng cách giữa cả hai quá lớn

Tình yêu đích thực sẽ không vì những lý do này mà rời bỏ nhau - Ảnh 3
Tình yêu đích thực là cùng nhau lấp đầy khoảng cách vô hình đó - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, hai cá thể hoàn toàn khác nhau vô tình gặp nhau và gắn bó. Có thể cả hai thuộc những tầng lớp khác nhau. Nhưng vì tình yêu họ có thể bỏ qua bức tường đó để tìm đến hạnh phúc. Khi yêu người ta sẽ cố gắng thu ngắn khoảng cách đó lại chứ không phải dùng đó làm lý do để chia tay. Đừng viện cớ khoảng cách quá lớn mà buông tay nhau, chẳng qua là tình cảm của bạn không đủ sâu để cùng nhau đi đến cuối con đường.

 

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