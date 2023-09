Tình yêu đích thực sẽ không vì những lý do này mà rời bỏ nhau

Nếu tình yêu của đối phương và của bạn là bền vững, cả hai sẽ không vì những lý do ngớ ngẩn này mà bỏ nhau.

Gia đình ngăn cản không phải là lý do để chia tay - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có một cậu bạn thân. Vài hôm trước cậu ấy đến tìm tôi và nói là ba mẹ không cho qua lại với bạn gái vì nhìn cô ấy có vẻ khá ăn chơi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bạn, tôi biết bạn đã phải đấu tranh quyết liệt với gia đình của mình như thế nào. Bạn hỏi tôi có nên tiếp tục hay không? Tôi hỏi ngược lại bạn có thật sự yêu cô gái kia hay không? Tôi nghĩ chỉ cần yêu nhau thật lòng, không có chuyện gì là không thể vượt qua. Lý do gia đình ngăn cản chỉ là yếu tố phụ trong câu chuyện này và chẳng có gì quá to tát. Ba mẹ ngăn cản chắc chắn có lý do riêng. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải mạnh mẽ đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình. Nếu cô bạn kia có lối sống quá phóng túng, hãy khuyên cô ấy thay đổi để phù hợp với gia đình của bạn. Nếu yêu bạn thật lòng, cô ấy chắc chắn sẽ thay đổi bản thân để duy trì tình yêu này.

Không hợp nhau