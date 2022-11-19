Tin tôi đi, hãy ở bên cạnh người luôn coi bạn là công chúa, bạn sẽ thấy thế gian này hạnh phúc đến nhường nào!

Mình muốn kể một kỉ niệm về anh chàng đã cua đổ mình hoàn toàn, thậm chí thay đổi cả tư tưởng của mình chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Mình cách đây vài năm cũng là một cô gái độc thân kiêu ngạo lắm, may mắn là có chút chút xinh xắn nên tự cho mình cái quyền được nhiều người theo đuổi, mình sẽ chăm chỉ làm việc, xinh đẹp và tha hồ lựa lấy một anh chàng ổn nhất. Thực sự là mình đã có tư tưởng như vậy đấy. Và mình nhận ra mình thật ngốc, những chàng trai đẹp đẽ bóng bẩy lại chẳng chịu an phận, những người thành đạt lại tìm những vui vẻ chớp nhoáng, những những người càng cảm thấy họ tinh tế thì họ lại càng dễ nắm được tâm lý mình mà qua mặt...

Và đêm tất niên tết Tây ở cơ quan, mình nhận ra những câu chuyện phiếm tán gẫu từ cánh đàn ông thật đáng sợ và hời hợt, những lời khen ngời vì lớp make up, bộ đầm liền sexy mình mặc từ mấy cô đồng nghiệp cũng chẳng thật lòng... Mình thấy cô đơn, mình đã xin phép về trước.

Trên đường về, mình không bắt nổi taxi vì hôm ấy là đêm tất niên, và quyết định đi bộ về. Bỗng anh làm cùng cơ quan rảo bước đi song song, hỏi mình:

Ảnh minh họa: Internet

- Bộ không biết lạnh hả?

- ...

Mình chẳng biết nói gì cả, chỉ run rẩy gật đầu, mình biết anh ấy, làm cùng cũng nửa năm rồi nhưng hiếm khi ảnh bắt chuyện với mình, thỉnh thoảng có vài cô bạn đồng nghiệp to nhỏ với mình là "Anh ý thích chị đấy!". Nhưng mình chẳng bao giờ để tâm...

Bỗng bất ngờ ảnh khoác cái áo của ảnh cho mình,

- Mặc tạm vào đi. Giờ còn đẹp cho ai ngắm nữa..

- ...

Mình bất ngờ quá nên cũng chưa nói nổi gì, định trả lại nhưng anh đã bước nhanh qua bỏ mình lại phía sau. Rồi nói vọng lại

- Vì với tôi thì chẳng ai đẹp hơn cô cả!

Lần này thì mình chết lặng tại đấy, rõ là trước đây mình đã nghe rất nhiều lời khen, và cũng là mình trước đây sẽ chẳng để tâm đến mấy lời này... Nhưng trong hôm nay, buổi tối hôm nay, mọi thứ thật đặc biệt, anh cũng thật đặc biệt.

Vậy mà sau này mình lại là người tỏ tình trước đấy!

Ảnh siêu kiệm lời luôn, nhưng chẳng hề gì, anh luôn ân cần và coi mình như là công chúa của anh. Chắc cuộc đời mình nhiêu đây là may mắn và hạnh phúc lắm rồi.

Ảnh minh họa