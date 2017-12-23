Thói quen tưởng chừng vô hại nhưng giết dần giết mòn cuộc hôn nhân nhiều chị em thường mắc phải

Phụ nữ yêu 23/12/2017 06:30

Nhiều chị em phụ nữ vẫn vô tư duy trì những thói quen này mà không hề hay biết rằng chúng có tác hại như thế nào đối với cuộc hôn nhân của chính mình. Hãy đọc bài viết này để kịp thời sửa chữa, đừng góp phần giết chết của hạnh phúc gia đình bạn.

Dung hòa cuộc sống vợ chồng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nếu bạn không biết cách cân bằng mọi thứ và loại bỏ những thói quen tưởng chừng vô hại này thì sớm muộn gì hôn nhân của đi đến bờ vực đổ vỡ. Chị em phụ nữ nên hết sức chú ý và khắc phục những thói quen xấu để không phải hối tiếc về sau.

Không nói gì, hoặc nói rất ít

Có lẽ gánh nặng cơm áo, gạo tiền đã vô tình khiến những cuộc trò chuyện của vợ chồng bạn trở nên thưa dần. Bạn không còn muốn chia sẻ những tâm tư cho người bạn đời của mình nữa. Thay vào đó là bạn chỉ muốn ở một mình, càng tách rời người ấy càng tốt. Trong hôn nhân, sự im lặng sẽ giết chết mối quan hệ, khiến tình cảm vợ chồng càng trở nên xa cách. Bạn đừng để tình trạng này xảy ra quá thường xuyên vì nó sẽ dẫn đến việc mất kết nối giữa cả hai. Có chuyện vui, buồn hay thậm chí quá bế tắc trong cuộc sống, bạn cũng nên nói với người ấy, cả hai cùng nhau vượt qua những khó khăn và sẽ không bao giờ buông tay.

Không thường xuyên dành cho nhau cử chỉ thân mật

Cuộc sống hôn nhân ngoài chuyện vợ chồng ra còn rất nhiều mối lo toan khác như con cái, gia đình bên chồng, bên vợ. Điều đó khiến cho bạn càng bận rộn không còn thời gian dành cho người chồng của mình nữa, khiến anh ấy cảm thấy cô đơn và thiếu vắng tình cảm của vợ. Phụ nữ nên nhớ, dù bạn có bận rộn đến cỡ nào cũng nên dành chút thời gian nấu cho chồng những món ăn ngon hoặc trao cái ôm trước khi ngủ và một nụ hôn chào tạm biệt vào mỗi sáng. Tất nhiên khi nhận được những cử chỉ thân mật của bạn, anh ấy sẽ sẵn sàng đáp trả và yêu thương bạn hết lòng.

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Thói quen giết chết hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đi ngủ khi giận dữ

Người ta thường nói khi giận dữ có hai điều không nên làm là đi ngủ và bỏ ra ngoài. Vì khi giữ những nỗi bực dọc trong lòng sẽ khiến cho bạn càng trở nên mệt mỏi và mối quan hệ sẽ vô cùng căng thẳng. Khi tức giận một vấn đề nào đó hãy cố gắng giải thích hoặc thậm chí tranh cãi cùng nhau để giải quyết mọi thứ, đừng im lặng rồi buông tay nhau. Bởi những cuộc mâu thuẫn cần phải có người tháo gỡ nút thắt thì cuộc hôn nhân mới bớt căng thẳng.

Lả lơi với người khác giới

Đôi khi những câu lả lơi của bạn ở nơi làm việc hay những câu nói bông đùa với người khác giới sẽ khiến chồng bạn cảm thấy khó chịu. Thậm chí người khác nhìn vào sẽ nghĩ bạn là người phụ nữ lẳng lơ, có chồng con mà vẫn muốn ve vãn những người đàn ông khác. Vì vậy, bạn nên bỏ ngay lập tức thói quen xấu này tránh làm hại đến cuộc hôn nhân của chính mình.

Dành thời gian lên mạng xã hội hơn là bạn đời

Xã hội hiện đại, đa số ai cũng mắc phải căn bệnh nghiện mạng xã hội, đi đâu hay làm gì cũng dán mắt vào màn hình và chăm chỉ sống ảo trên mạng. Có nhiều bà vợ mải mê đắm chìm trong thế giới ảo mà quên luôn người chồng bên cạnh mình. Điều đó vô cùng tai hại, nó sẽ giết dần giết mòn cuộc hôn nhân của bạn lúc nào không hay biết. Thứ nhất, việc nghiện mạng xã hội sẽ tạo khoảng cách giữa vợ chồng. Thứ hai, nó khiến bạn mất ăn, mất ngủ, tinh thần sa sút.

Quá xem trọng cha mẹ và bỏ quên người chồng của mình

Cha mẹ là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn nhưng một khi đã có chồng, bạn phải biết cân bằng mối quan hệ đó sao cho hợp lý. Đừng chỉ suốt ngày quan tâm đến cha mẹ mà bỏ bê người chồng của mình. Anh ấy sẽ cảm thấy tủi thân và sẽ sẵn sàng tìm những mối quan hệ ngoài luồng. Lúc đó, bạn có hối hận cũng đã muộn màng.

Nghiện mua sắm

Trong hôn nhân, tài chính cũng là một phần quan trọng quyết định một gia đình hạnh phúc. Là vợ, bạn phải biết cách tiết kiệm, chi tiêu hợp lý để giữ lửa cho cuộc hôn nhân của mình. Đừng lao vào những trò mua sắm làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của bạn. Nhiều chị em có xu hướng khuân vác về nhà hàng tá những món đồ giảm giá khiến chồng vô cùng khó chịu.

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