Theo quan niệm dân gian, những việc gì nên làm và tuyệt đối kiêng kị trong ngày Thất Tịch để thu hút may mắn?

Dưới đây là những việc mà bạn không nên làm vào ngày Thất tịch để tránh gặp những điều không may mắn, xui xẻo đến với mình.

Quan niệm không nên xây nhà vào ngày Thất tịch được đúc kết từ nhiều yếu tố. Ngày 7/7 thường có mưa ngâu nên ảnh hưởng không tốt đến tiến độ công việc. Bên cạnh đó, tháng 7 cũng là tháng “cô hồn”. Đây là thời điểm ma quỷ thường lên trần gian quấy phá… Vì vậy nhiều người sẽ kiêng kỵ làm các chuyện trọng đại.

Ngày Thất tịch là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau. Thế nhưng cuộc đoàn tụ của họ không được bao lâu thì lại phải chia xa, sống trong nhung nhớ, chờ đợi. Chính vì thế, nhiều người có quan niệm ngày Thất tịch không may mắn. Không nên thực hiện việc cưới hỏi, bàn tính chuyện trăm năm.

Kiêng làm chuyện ấy

Dịp Thất tịch, các cặp đôi trai gái có thể trao gửi yêu thương bằng cách tặng quà, sẻ chia lời nói ngọt ngào, nhưng “chuyện ấy” thì không nên. Có quan niệm cho rằng, tháng 7 mưa ngâu, âm khí vượng. Tháng này cũng là tháng “cô hồn”, quỷ môn quan mở, gây ảnh hưởng xấu tới cả tâm và sinh lý. Vì thế, nên hạn chế “động phòng” để tránh hao tổn sức lực, hạn chế những tác động xấu tới sức khỏe.

Không làm những chuyện ác

Nếu không thể làm việc thiện vào ngày Thất tịch thì bạn cũng chớ làm những điều ác vào ngày này nhé. Đây cũng chính là cách để bạn tích phúc, giúp cầu bình an, may mắn cho bản thân cũng như những người trong gia đình mình đấy.

Những việc nên kiêng kị vào ngày lễ Thất Tịch để tránh gặp điều không may như tổ chức đám cưới, xây nhà - Ảnh minh họa: Internet

Những việc nên làm vào ngày lễ Thất Tịch?

Đây có lẽ là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Gợi ý cho bạn một số việc nên làm vào ngày lễ Thất tịch giúp bạn gặp nhiều may mắn nhé!

Đi chùa cầu bình an, cầu duyên

Đi lễ chùa là một việc làm mà nhiều người thường thực hiện vào ngày lễ Thất tịch. Mọi người thường đến chùa cầu bình an, may mắn. Gác lại mọi âu lo, mệt mỏi của cuộc sống bộn bề hằng ngày. Giúp cho tâm hồn được thư giãn, thoải mái.

Với những bạn còn “cô đơn lẻ bóng” thì đi chùa với mục đích để cầu duyên. Thể hiện mong muốn sớm gặp được người như ý. Hay mong cầu cho chuyện tình yêu của mình được thuận lợi, may mắn.

Ăn chè đậu đỏ

Những năm gần đây, các bạn trẻ thường lan truyền nếu ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch thì các cặp đôi đang yêu sẽ thêm gắn bó, bền chặt. Còn những bạn FA thì sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với mình.

Thực hư việc này chưa được kiểm chứng nhưng dù sao chè đậu đỏ cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu, rất tốt cho cơ thể nên cũng chẳng có lý do gì mà bạn nỡ từ chối 1 ly chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch phải không nào?

Các bạn trẻ thường lan truyền nếu ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch thì các cặp đôi đang yêu sẽ thêm gắn bó, bền chặt - Ảnh minh họa: Internet

Tặng quà cho người yêu

Trong dịp lễ Thất tịch, tặng quà cho người yêu là cách thể hiện lời yêu thương đến với đối phương, đồng thời còn là lời tỏ tình rõ nhất cho những bạn chưa thành cặp thành đôi.

Để ngày lễ ngày càng thêm ý nghĩa, bạn có thể tặng cho người ấy những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh và đừng quá chú trọng về giá trị vật chất của món quà, có thể tham khảo một số món như:

- Tấm thiệp ghi lời chúc: Bạn có thể ghi những lời tâm tư, tình cảm của mình dành cho đối phương. Chẳng cần hoa mỹ, hãy viết vào lời tự đáy lòng của bạn để biến Thất tịch năm nay trở nên ý nghĩa.

- Chocolate handmade: Thay vì mua những hộp chocolate được bày bán sẵn tại cửa hàng, bạn nên thể hiện tài nấu ăn bằng cách tự tay làm những hộp chocolate để “ghi điểm” với người ấy.

- Cuốn sổ lưu giữ hình ảnh kỷ niệm: Đây là một trong những món quà tặng người yêu khiến đối phương bất ngờ. Bạn chỉ cần dành một chút tâm huyết để chuẩn bị món quà handmade này về những kỉ niệm yêu nhau của hai người cũng đủ để họ cảm động.

- Thú cưng: Nếu người yêu của bạn yêu thích động vật thì ngại gì bạn không thử mua một em cún hoặc em mèo đáng yêu làm quà tặng. Món quà này không chỉ mang đến bất ngờ cho họ mà còn giúp đối phương giải tỏa hiệu quả về mặt tinh thần khi sở hữu những người bạn thông minh này.

Trong dịp lễ Thất tịch, tặng quà cho người yêu là cách thể hiện lời yêu thương đến với đối phương, đồng thời còn là lời tỏ tình rõ nhất cho những bạn chưa thành cặp thành đôi - Ảnh minh họa: Internet

Làm nhiều việc thiện

Ngày Thất tịch có ý nghĩa tâm linh khá lớn nên bạn có thể làm những việc thiện, giúp đỡ mọi người nếu có thể để tăng thêm phúc phần, gặp được nhiều may mắn, giúp những gì bạn mong cầu sớm được thành hiện thực nhé!