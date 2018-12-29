Thay đổi cách nói chuyện, chàng trai chinh phục được người mình yêu

Mặc dù ngoại hình chàng ổn, học vấn không tồi, gia cảnh không có vấn đề gì, thế nhưng, không cô gái nào muốn được hẹn hò với chàng. Có một lý do quan trọng nhất dẫn đến hệ lụy ấy, đó chính là cách nói chuyện của chàng không khiến các cô gái phải nán lại.

Trong suốt nhiều năm tháng của tuổi trẻ, chàng trai không thể gần gũi với bất kỳ cô gái nào. Chàng không dám ở gần họ quá 5 phút, bởi nhìn thấy nét mặt không thoải mái và tiếng thở dài của họ.

Chàng không bao giờ nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh bởi dù chàng cố gắng đến nhường nào, những câu chuyện của chàng cũng rất nhạt nhẽo. Đôi khi, vì cố gắng quá, chàng biến mình thành trò cười, đôi khi là vô duyên thái quá.

Chàng không có khiếu hài hước nếu không nói là chàng rất “nhạt nhẽo”. Chàng không biết kể chuyện, không biết bắt chuyện và không biết cách hỏi han. Nói chuyện trực tiếp cũng như khi nhắn tin vậy.

Không có ai muốn nói chuyện với chàng quá 10 phút - Ảnh minh họa: Internet

Có một thời gian dài, chàng chìm đắm trong chán nản, vô vọng. Đối với chàng, ở cạnh một cô gái quá 10 phút là điều quá xa xỉ. Cho đến một ngày, chàng say mê một cô gái đến mất ăn mất ngủ. Trong thâm tâm chàng muốn tiến đến cạnh cô, nhưng lại lo sợ vì sợ cô ấy thờ ơ, không đáp lại tình cảm của chàng dành cho cô.

Thế nhưng mỗi ngày, khi nhìn thấy cô gái mà mình yêu đi qua trước mặt, lòng chàng lại khát khao có thể tiến đến nói chuyện với cô lâu hơn. Chàng quyết tâm thay đổi để có thể ở cạnh cô gái.

Rốt cuộc thì vấn đề ở đâu? Có vẻ như không có ai nói với chàng rằng những câu chuyện mà chàng cố gắng kể vô cùng nhạt nhẽo. Và cũng không có ai nói thẳng thắn với chàng rằng chính cách nói chuyện là vấn đề mà chàng đang mắc phải chứ không phải bất cứ vấn đề nào khác.

Có người con gái khiến chàng tự nhìn nhận lại mình và thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Từ từ suy ngẫm lại, chàng mới phát hiện ra thái độ của mọi người khi nghe những câu chuyện mà chàng kể, khi nói chuyện với chàng. Nếu không thay đổi ngay từ bây giờ thì chẳng bao giờ chàng có thể làm lại được nữa. Vậy là chàng quyết tâm thay đổi.

Chàng không còn bạ đâu nói đấy, nói bất cứ điều gì mình suy nghĩ nữa. Chàng bắt đầu cẩn trọng hơn với những câu chuyện của mình, cân nhắc những điều mình kể, suy nghĩ kỹ hơn về những câu chuyện mình kể.

Ban đầu, đó không hẳn là những câu chuyện đặc sắc, nhưng ít ra, người khác sẽ có thể ở lại với chàng lâu hơn mà không cau có bỏ đi. Những người xung quanh sẽ có thể lơ đãng, nhưng không có thái độ xa lánh hay miệt thị chàng như trước nữa.

Chàng dần thay đổi chính mình, thay đổi cách nói chuyện và càng ngày càng tiến đến gần cô gái. Các cô gái thường thích những người đàn ông thú vị, có đủ sức hấp dẫn để khiến cho họ cười. Và cô gái mà chàng say mê không phải là ngoại lệ.

Chàng bắt đầu kể cho cô những câu chuyện bình thường, giản đơn nhưng bằng nhiều cách khác nhau, khiến cho cô vui vẻ. Chàng nói chuyện tinh tế, nhẹ nhàng và đầy màu sắc. Chàng khiến cô không cảm thấy cô đơn hay chán nản khi ngồi cạnh. Chàng chinh phục được cô sau một thời gian gẫn gũi và chuyện trò.

Có một sức mạnh vô hình từ những lời nói - Ảnh minh họa: Internet

Có những thứ vô cùng gần gũi, vô cùng quen thuộc, nhưng nếu không để ý sẽ trở thành rào cản, khiến bạn không thể tìm thấy được tình yêu và hạnh phúc của đời mình. Cách nói chuyện với người khác là một trong những điều khiến người với người gần nhau hơn. Hãy thay đổi cách nói chuyện của bản thân, để có thể gần gũi hơn với người mình yêu thương.