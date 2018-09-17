Đàn ông thương vợ: Luôn tôn trọng lời nói của vợ mình. Không những thế, họ còn biết bảo vệ quan điểm của vợ trước mặt người khác.

Muốn biết sự khác nhau giữa đàn ông thương vợ và không thương vợ, bạn chỉ cần quan sát những cử chỉ và hành động thường ngày của anh ấy. Nếu anh ấy có những biểu hiện dưới đây, bạn chắc chắn sẽ biết chồng có đang thương mình hay không.

Đàn ông thương vợ: Khi muốn đi đâu hoặc làm việc gì, thường hỏi han ý kiến của vợ để xem vợ có muốn mình thực hiện điều đó không. Nếu vợ không muốn họ sẽ cân nhắc về vấn đề đó thật kĩ. Sự khác nhau giữa đàn ông thương vợ và không thương vợ là họ luôn nghe ý kiến của vợ trước khi ra quyết định một vấn đề nào đó.

Đàn ông không thương vợ: Không tôn trọng lời nói của vợ trước mặt mọi người. Đó là những ông chồng khi vợ nói luôn cố chứng minh lời nói của vợ mình là sai hoặc không có căn cứ. Mục đích là để cho mọi người biết, mình giỏi hơn vợ và vợ chẳng thể hơn mình được đâu.

Đàn ông không thương vợ thường tự quyết định công việc của mình mà không cần ý kiến của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thương vợ: Thường tự quyết định công việc của mình mà không cần ý kiến của vợ. Họ luôn tự cho mình là giỏi và không muốn vợ can thiệp vào bất cứ chuyện gì có liên quan đến họ. Đàn ông không thương vợ thường đưa ra quyết định ngay và không cần tham khảo thêm ý kiến của người bạn đời. Do vậy, nhiều người quá độc đoán và không thành công như những người đàn ông thương vợ.

3. Không muốn làm tổn thương đến vợ

Đàn ông thương vợ: Có những ngày vợ chồng bất đồng quan điểm, là người đàn ông thương vợ, dù cho chuyện có lớn đến mấy họ cũng không muốn người phụ nữ của mình phải đau lòng và rơi lệ. Khi cãi nhau, họ thường chọn cách im lặng để vượt qua mọi chuyện. Đàn ông thương vợ không muốn lời nói của mình làm tổn thương đến vợ, càng không muốn làm vợ phải rơi lệ.

Muốn biết sự khác nhau giữa đàn ông thương vợ và không thương vợ thì bạn cứ để ý cách tranh cãi giữa 2 vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thương vợ: Muốn biết sự khác nhau giữa đàn ông thương vợ và không thương vợ thì bạn cứ để ý cách tranh cãi giữa 2 vợ chồng. Nếu là người đàn ông không thương vợ, họ sẽ muốn người chiến thắng trong cuộc tranh cãi ấy chính là bản thân họ. Và tuyệt nhiên đàn ông không thương vợ sẽ không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của vợ mình. Dù cô ấy có khóc có đau lòng đến mấy thì chỉ cần họ được trút giận là đủ.

4. Không bao giờ để vợ ngủ một mình

Đàn ông thương vợ: Luôn cố gắng làm xong sớm việc và về nhà ngủ cùng vợ con. Họ luôn cảm thấy lo lắng khi ở nhà không có đàn ông và đặc biệt dù công việc bận thế nào họ cũng sẽ về nhà vào buổi tối.

Đàn ông không thương vợ: Họ cảm thấy quá nhàm chán và không tôn trọng thời gian 2 vợ chồng bên nhau. Vì thế họ thường có lí do bận công việc hoặc tăng ca để không phải về nhà.



Đàn ông thương vợ luôn cố gắng làm xong sớm việc và về nhà ngủ cùng vợ con.-Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói rằng phụ nữ có giác quan thứ 6, họ sẽ luôn biết được chồng thương mình hay không. Phụ nữ ngày xưa cho dù chồng thay đổi, họ cũng sẽ cắn răng vì con, vì gia đình mà chịu đựng. Nhưng phụ nữ ngày nay sẽ không ngại tìm đường giải thoát, tự tìm đến cuộc sống hạnh phúc hơn cho mình và con mình.

Nhưng trước khi quyết định dứt gánh ra đi, hãy cố gắng cải thiện mối quan hệ trong gia đình. Vì bất cứ mối quan hệ nào cũng sẽ đến lúc trải qua sóng gió, phụ nữ có thể biến chồng từ chán sang yêu, từ ghét thành thương, đó mới là người phụ nữ thật sự bản lĩnh.