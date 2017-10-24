Sau đây là những điều mà phụ nữ nhận lại được từ những lần đổ vỡ hôn nhân.

Hy sinh là điều quan trọng nhất khi bắt đầu một cuộc hôn nhân. Một khi đã quyết định đi đến mối quan hệ lâu dài với ai đó, chúng ta cần phải tạm quên đi bản thân mình là ai, cái tôi mình lớn như thế nào để có thể dễ dàng dung hòa với trái tim của đối phương.

Một khi bạn nhận ra rằng chẳng có ai yêu thương bản thân ngoài chính mình là khi bạn đã phải trải qua những nỗi đau lớn. Chỉ khi đó, bạn mới biết quý trọng bản thân mình nhiều hơn. Sau những lần đổ vỡ, có nhiều người sẽ chọn cách buông bỏ mình, cũng có những người cố gắng thay đổi bản thân theo hướng tích cực và tốt đẹp nhất.

Thay vì cứ mãi sống với những quá khứ tăm tối đó, hãy cho phép bản thân đứng dậy sống thật thoải mái, thật hạnh phúc. Phụ nữ nên nhớ chẳng có cuộc tình nào lâu dài, cũng chẳng có vết thương nào cứ mãi rỉ máu.

Cần hiểu rõ: Không gì là không thể

Vợ chồng đến với nhau vì chữ duyên và cũng sẽ ra đi bằng hai chữ “hết duyên”. Tiệc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có ngày chia ly. Phụ nữ nên nhớ trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, điều quan trọng là bản thân mình đón nhận sự việc đó bằng tâm thế như thế nào mà thôi. Người sáng suốt sẽ ít tổn thương, người mù quáng chắc chắn sẽ mang những nỗi đau đến tận cuối đời.

Mạnh mẽ và kiên cường

Sau hôn nhân, trái tim và lòng dạ của đàn bà sẽ mạnh mẽ và kiên định hơn bao giờ hết. Vì họ nghĩ không mạnh mẽ thì yếu đuối để ai xem? Không một ai sinh ra đã có đủ sự mạnh mẽ để đương đầu với những sóng gió, nhưng khi trải qua quá trình tôi luyện, tự khắc chúng ta sẽ mạnh mẽ.

Tạo nên một người đàn bà quyến rũ, khó cưỡng

Người ta thường nói, đàn bà từng trải sẽ mặn mà và có nét đẹp quyến rũ hơn bao giờ hết. Có lẽ đi qua những khó khăn, nỗi đau đã giúp họ trưởng thành và đẹp hơn. Đàn bà ly hôn sẽ không còn khóc vô cớ, không còn hành động ngu ngốc, không còn quỵ lụy vào bất cứ mối tình nào nữa. Họ sẽ mạnh mẽ vượt qua những khó khăn mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Vì vậy mà đàn ông thường rất thích những người đàn bà từng trải.

Ly hôn là mở đầu cho một hạnh phúc mới

Tại sao phụ nữ không nghĩ sau ly hôn, bạn sẽ có nhiều cơ hội để tìm kiếm một hạnh phúc mới? Ông trời rất công bằng, không bao giờ lấy đi của ai tất cả. Hôm nay bạn mất đi thứ hạnh phúc này, ngày mai sẽ có người xứng đáng cho bạn những điều ngọt ngào hơn. Mọi thứ trên đời điều phải trả giá mới có được, cả hạnh phúc cũng vậy. Đàn bà sau ly hôn nhận được nhiều hơn mất, đúng không?