Sau 60 tuổi, đừng làm 3 điều sau để có một tuổi già hạnh phúc và ý nghĩa

Muốn có một tuổi già hạnh phúc, sau 60 tuổi, ta chỉ cần nhớ đừng làm 3 điều này là đủ:

Tuổi thanh xuân ít ai nghĩ đến tuổi xế chiều, đơn giản là vì lúc ấy ta đang bận chạy theo những đam mê, hồ hởi và nhiệt thành của tuổi trẻ. Khi ấy ta bận yêu, bận thức thâu đêm chơi hết mình với đám bạn chí cốt hay thử dấn thân vào những điều mới mẻ. Quay qua quay lại, khi nhìn lại những năm tháng đã qua ta thấy mình đang ở hậu vận của chính mình. Không còn háu thắng, nông nổi như thời son trẻ cũng chẳng quá lạnh nhạt với đời. Tuổi già, ai cũng mong mình có cuộc sống ý nghĩa và an yên, thế nhưng không phải ai cũng biết cách sống một cuộc đời hạnh phúc.

Dù là tuổi già hay tuổi trẻ ta đừng bao giờ để mình phải thui thủi một mình, cững đừng để mình sống phí bất cú một khoảng khắc nào trong đời. Đừng cho phép mình ở lì trong nhà, hãy ra ngoài café cùng những người bạn già, mua săm hay đơn giản chỉ dạo phố cùng bạn đời, đừng bao giờ tự nhốt mình trong bốn bức tường với nỗi cô đơn.

Bạn biết không, khi bạn đủ từng trải, đủ kinh nghiệm sống và trải qua nhiều biến cố của cuộc đời, nhìn lại quá khứ lắm thăng trầm ấy tâm hồn bạn sẽ không dậy sóng mà bình yên đến lạ. Đơn giản là bởi, nhờ những bài học xương máu ấy ta mới đủ bản lĩnh để tồn tại đến ngày hôm nay.

Chúng ta đã dành nửa đời người để lo lắng cho con cháu, vậy nên tuổi già là lúc ta sống cho chính ta - Ảnh minh họa: Internet

2. Già rồi, đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của con cháu

Khi con cái còn nhỏ, bạn đã mất hơn 20 năm để nuôi dạy chăm sóc cho con nên người. Vậy nên, sau khi con cái lập gia đình, có cuộc sống riêng ta hãy để con chúa ta tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của chúng. Đừng tự vơ mọi việc trên đời vào người mình, hãy dành thời gian để sống đời mình, thực hiện những dự định hay ấp ủ mà tuổi trẻ vì hoàn cảnh, con cái mà ta tạm gác sang một bên.

Thay vì quản thúc, o ép con cháu phải sống theo ý mình ta đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống và công việc của chúng. Đây cũng là cách để gia đình hòa thuận, mối quan hệ với con cháu cởi mở và thân thiết hơn.

Đừng tiếc tiền mua quần áo đẹp, đi du lịch hay hưởng thụ cuộc sống bởi sau 60 mà không thương mình thì bạn chờ đến bao giờ? - Ảnh minh họa: Internet

3. Già rồi, đừng tiết kiệm với chính mình

Sau 60 tuổi, nếu lúc này không yêu lấy chính mình thì bạn định chò đến bao giờ mới thương lấy chính mình đây. Hãy thôi sống chắt bóp, hà tiện chỉ để gom góp tiền bạc lo cho tương lai của con cháu. Tiết kiệm là đúng, nhưng đừng quá tiết kiệm, đừng tiếc tiền chi cho chính mình.

Hãy mua món nào ngon ngon để ăn, thử nếm những món đắt tiền mà lúc trẻ không dám để mắt đến. Hãy sắm cho mình vài bộ quần áo mới, ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe, chơi một môn thể thao phù hợp với thể lực và có hội bạn thân của mình. Hãy đi di lịch, nhìn ngắm thế giới đẹp đẽ ngoài kia và không ngừng trau dồi vốn sống. Cách để có một tuổi già hạnh phúc rất đơn giản, không hề khó khăn như thời trẻ chúng ta vẫn tưởng.