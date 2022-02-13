Quà tặng Valentine cực ý nghĩa, thành công thu phục trái tim 'người ấy'

Phụ nữ yêu 13/02/2022 08:30

Valentine năm nay, quà tặng dành cho nửa kia ngoài lãng mạn hay thiết thực thì vẫn nên phù hợp với sở thích cá nhân của người đó nữa.

Khác với những ngày lễ trong năm, Valentine (hay còn gọi là lễ tình nhân) chỉ diễn ra một lần trong năm vào ngày 14/2 là là dịp để những người yêu nhau thể hiện tình cảm theo cách riêng của họ bằng những món quà ý nghĩa. Tuy vậy, vào ngày này vẫn có không ít những cô gái, chàng trai băn khoăn không biết nên tặng quà gì cho người yêu của mình. Cùng xem qua các gợi ý dưới đây của Phụ nữ và Gia đình để bớt "đau đầu" hơn nhé.

Hoa hồng và chocolate

Một bó hoa hồng đỏ thắm cùng hộp kẹo chocolate là hai món quà được xếp vào hàng "kinh điển" mỗi mùa Valentine đến. Đây được xem là "cứu cánh" hoàn hảo nhất dành cho những ai chưa biết tặng gì cho người yêu của mình mà thời gian đến hẹn lại chẳng còn bao nhiêu nữa.

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Hoa hồng và chocolate là hai món quà được xếp vào hàng 'kinh điển' vào dịp Valentine

Ngoài tác dụng "nhanh gọn" trên, hoa hồng đỏ còn có ý nghĩa là tình yêu bền chặt và chocolate chính là lời bày tỏ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất, là lời hứa cho một tình yêu vĩnh cửu, đồng thời vị ngọt của chocolate còn tượng trưng cho sự ngọt ngào, đằm thắm của tình yêu đôi lứa.

Nước hoa và mỹ phẩm

Không có một cá nhân nào lại có thể chối từ một mùi hương say đắm và quyến rũ cả. Với nữ giới, nước hoa chính là thứ "mê lực" mạnh mẽ nhất, có thể dùng để mê hoặc nửa kia, còn với nam giới thì một hương thơm của người ấy có thể khiến chàng ta "bay bổng" suốt cả ngày.

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Nước hoa và mỹ phẩm là món quà phù hợp với mọi cô gái

Còn về mỹ phẩm, phụ nữ hiện đại khi ra khỏi nhà có thể quên mang ví tiền nhưng nhất quyết sẽ không quên trang điểm. Các đấng mày râu chỉ cần chú ý kỹ màu son mà bạn gái thường dùng hay các loại mỹ phẩm chăm sóc da hàng ngày như kem chống nắng, lotion,... luôn nằm trên bàn trang điểm của họ thì đã có thể đem đến cho người kia một món quà hết sức ý nghĩa và hợp lý rồi.

Đồ công nghệ

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Việc lựa chọn một sản phẩm công nghệ dành tặng cho nửa kia vào ngày Valentine là ý kiến không hề tồi chút nào

Nếu ví tiền "rủng rỉnh" một chút, việc lựa chọn một sản phẩm công nghệ dành tặng cho nửa kia vào ngày Valentine là ý kiến không hề tồi chút nào. Tùy theo hầu bao và nhu cầu sử dụng của người kia, bạn có thể lựa chọn những món đồ công nghệ phù hợp mà vô cùng đa dạng từ điện thoại, máy tính bảng hay tai nghe không dây, thậm chí là laptop để tặng cho họ rồi.

Bữa tối lãng mạn tự nấu

Nếu nửa kia của bạn là người luôn hứng thú với những điều bất ngờ và có sở thích đặc biệt với những món ăn tại gia thì hãy trổ tài ngay cho cô nàng một bữa ăn "ra trò" thôi nào. Ngoài thức ăn thơm ngon, bạn hãy trang trí bàn ăn với những ánh nến cùng bộ chén đĩa tinh xảo là có thể "hạ gục" ngay trái tim của họ rồi.

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Một bữa ăn tối lãng mạn có khi còn hiệu quả hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào

Sau bữa ăn, hai người có thể cùng nhau xem một bộ phim mà cả hai cùng yêu thích là đã hoàn thành một tối hoàn hảo rồi đấy. Ngoài ra, nếu không có nhiều thời gian trước buổi hẹn, bạn hoàn toàn có thể đặt chỗ ở một nhà hàng có không gian đẹp và cùng nhau thưởng thức.

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Valentine lễ tình nhân quà tặng Valentine

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