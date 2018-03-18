Phụ nữ trở nên bất cần, đàn ông nên cẩn thận!

Trong tình yêu , người phụ nữ thường sẽ là người chung thủy hơn, dành nhiều tình cảm hơn cho đối phương. Họ trân trọng từng phút giây bên người mình yêu. Sẽ là người lãng mạn hơn, nhõng nhẽo hơn để được người yêu mình vỗ về, che chở, bảo vệ. Tuy nhiên, rất nhiều người đàn ông không biết cách trân trọng điều đó.

Đặc điểm chung của đa số phụ nữ là họ nói khá nhiều, đôi khi một vấn đề cứ nhắc lại nhiều tới mức khiến đàn ông đau đầu khó chịu. Nhưng sẽ là ác mộng khi người phụ nữ bên cạnh bạn bỗng nhiên… không nói gì nữa. Bởi vậy khi phụ nữ trở nên bất cần, tốt nhất đàn ông nên cẩn thận.

Vô tâm đã đành, nhiều người thậm chí còn lừa dối, ngoại tình, phản bội lại tình cảm của người yêu, khiến cô gái ấy tổn thương, suy sụp. Khi tình cảm của cô gái ấy đang còn sâu đậm, họ sẽ cố gắng bằng mọi cách níu giữ lấy bạn trai, mong muốn họ vì những kỉ niệm đẹp mà quay lại. Có thể là dùng nước mắt, trái tim, hành động…bằng mọi cách để vá lấp vết thương lòng. Nhưng ai cũng vậy, cũng sẽ chỉ có những giới hạn chịu đựng nhất định khi người kia mãi không quay đầu.

Cô bạn thân của tôi phát hiện người yêu ngoại tình sau 2 năm nồng cháy. Lúc đầu cô ấy suy sụp, khóc lóc… có an ủi thế nào cũng nhất quyết lệ không ngừng rơi. Rồi sau đó, cô ấy cố gắng chạy theo người kia nhưng nhận lại chỉ còn là thái độ ghẻ lạnh. Mặc dù họ không chia tay, anh chàng cũng hứa sẽ không tái phạm, nhưng vết nứt rõ ràng là không thể hàn gắn dù có bằng cách nào. Tôi cũng giật mình bởi một thời gian sau, thấy cô ấy hoàn toàn khác.

Cô bạn tôi bỗng nhiên trở nên xinh đẹp, thay đổi phong cách ăn mặc và tự tin hơn rất nhiều. Cô ấy cũng không còn để tình yêu là nguồn sống duy nhất cuộc đời mình nữa, cô ấy tìm ra nhiều niềm đam mê mới, và biến anh chàng kia thành nhân vật phụ trong câu chuyện của mình. Ấy vậy mà lại hiệu quả!

Thái độ lạnh nhạt của bạn tôi, kèm theo sự thay đổi tuyệt vời khiến anh người yêu giật mình tỉnh giấc vì cô ấy không còn là cô gái yếu đuối, mải mê chạy theo anh ta trên đường tình nữa. Thế sự đảo lộn, anh ta bỗng nhiên quan tâm, yêu chiều bạn tôi hơn trước. Cũng may là mọi thứ đang còn kịp thời. Tôi không biết họ có đi cùng với nhau tới cuối con đường được hay không, nhưng chí ít anh chàng kia hiện giờ đã biết rằng để mất bạn tôi cũng như đánh rơi một viên ngọc vô giá.

Trân trọng phụ nữ bên cạnh mình khi còn có thể - Ảnh: Internet

Từ câu chuyện đó mà tôi thấy rằng, đàn ông đừng vội cho mình là số 1, đừng nghĩ người ta mãi chạy theo mình thì họ sẽ luôn ở đó. Sai rồi! Phụ nữ hiện đại sẽ dần biết vị trí của mình ở đâu, họ có giá trị thế nào trong mắt người khác. Bởi đàn ông trên thế gian cũng còn rất nhiều. Hãy biết trân trọng cô ấy khi cô ấy vẫn còn đang trân trọng bạn. Cô ấy còn ghen, còn giận, còn nhắc nhở bạn tức là cô ấy còn thương. Một khi để mối quan hệ chìm trong im lặng, bạn đã mất cô ấy rồi!

Và phụ nữ, bất cần nhưng đừng khiến mình trở nên lãnh cảm. Sự yêu thương của bạn nên được trao cho người xứng đáng.