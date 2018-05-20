Phụ nữ tổn thương nhất là khi họ im lặng

Đàn ông thường than rằng đàn bà nói nhiều, hay ca thán khiến họ thật sự mệt mỏi. Thế nhưng đàn ông có biết rằng khi đàn bà nói nhiều, đàn bà hay cằn nhằn bởi lúc đó họ quan tâm đến bạn, lo lắng cho bạn từng chút một. Chỉ có khi dành tình cảm yêu thương, lo lắng thì phụ nữ mới muốn người đàn ông của mình được hoàn thiện hơn, sống tốt và chỉn chu hơn nên phụ nữ mới nói nhiều. Còn khi phụ nữ đã im lặng thì có lẽ sự tổn thương nơi họ đã lên đến tột cùng của nỗi đau.

Còn khi phụ nữ đã im lặng thì có lẽ sự tổn thương nơi họ đã lên đến tột cùng của nỗi đau - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như những lời nói của phụ nữ mà đàn ông đều coi như gió thổi qua tai, nói xong thì gật đầu đồng ý nhưng rồi hành động chả thấy đâu. Chắc chắn sau một thời gian tình trạng này vẫn diễn ra đều đều thì lúc này phụ nữ sẽ nhận ra rằng người đàn ông đó không coi trọng mình; không thèm suy nghĩ xem những gì mình nói là đúng hay sai mà chỉ ậm ừ cho qua. Lâu dần chính người phụ nữ ấy sẽ cảm thấy chán nản và cảm thấy bị tổn thương. Nếu đàn ông không sớm nhận ra thì sẽ đến lúc đàn bà chẳng muốn nói nữa, sẽ dần dần rời xa bạn mà thôi, đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi!