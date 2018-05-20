Phụ nữ tổn thương nhất là khi họ im lặng

Phụ nữ yêu 20/05/2018 05:13

Phụ nữ tổn thương nhất là khi họ im lặng bởi lúc này với họ người đàn ông trước mặt chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Đàn ông thường than rằng đàn bà nói nhiều, hay ca thán khiến họ thật sự mệt mỏi. Thế nhưng đàn ông có biết rằng khi đàn bà nói nhiều, đàn bà hay cằn nhằn bởi lúc đó họ quan tâm đến bạn, lo lắng cho bạn từng chút một. Chỉ có khi dành tình cảm yêu thương, lo lắng thì phụ nữ mới muốn người đàn ông của mình được hoàn thiện hơn, sống tốt và chỉn chu hơn nên phụ nữ mới nói nhiều. Còn khi phụ nữ đã im lặng thì có lẽ sự tổn thương nơi họ đã lên đến tột cùng của nỗi đau.

Phụ nữ tổn thương nhất là khi họ im lặng - Ảnh 1
Còn khi phụ nữ đã im lặng thì có lẽ sự tổn thương nơi họ đã lên đến tột cùng của nỗi đau - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như những lời nói của phụ nữ mà đàn ông đều coi như gió thổi qua tai, nói xong thì gật đầu đồng ý nhưng rồi hành động chả thấy đâu. Chắc chắn sau một thời gian tình trạng này vẫn diễn ra đều đều thì lúc này phụ nữ sẽ nhận ra rằng người đàn ông đó không coi trọng mình; không thèm suy nghĩ xem những gì mình nói là đúng hay sai mà chỉ ậm ừ cho qua. Lâu dần chính người phụ nữ ấy sẽ cảm thấy chán nản và cảm thấy bị tổn thương. Nếu đàn ông không sớm nhận ra thì sẽ đến lúc đàn bà chẳng muốn nói nữa, sẽ dần dần rời xa bạn mà thôi, đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi!

Phụ nữ tổn thương nhất là khi họ im lặng - Ảnh 2
Nếu đàn ông không sớm nhận ra thì sẽ đến lúc đàn bà chẳng muốn nói nữa - Ảnh minh họa: Internet

Hay phụ nữ có nói đó nhưng đàn ông không tiếp thu, không coi trọng mà quay sang càm ràm, mắng mỏ vợ không hiểu chuyện, vợ chỉ là đồ đàn bà thì biết gì? Những lời nói nặng nề này sẽ khiến phụ nữ bị tổn thương, muốn bật khóc? Bởi sự quan tâm của chính họ lại bị bạn coi rằng những chuyện nhảm nhí. Dần dần đàn bà sẽ nói ít hơn và đến một thời điểm nào đó nỗi đau, sự tổn thương lên đến tột cùng thì đàn bà sẽ chẳng thèm nói với bạn nữa đâu. Họ sẽ im lặng cho dù bạn có làm sao đi chăng nữa.

Khi phụ nữ im lặng là lúc bạn chẳng còn sự quan trọng, nghĩa lý gì với họ nữa. Sự có hay không có bạn với họ lúc này cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bởi tâm trí của họ lúc này sẽ bận tâm đến những việc khác như con cái, bạn bè, bố mẹ,… chứ không còn là bạn nữa. Lúc này bạn mới nhận ra rằng phụ nữ nói nhiều một chút không đáng sợ, không khó chịu khi phụ nữ im lặng.

Phụ nữ tổn thương nhất là khi họ im lặng - Ảnh 3
Lúc này bạn mới nhận ra rằng phụ nữ nói nhiều một chút không đáng sợ, không khó chịu khi phụ nữ im lặng? - Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như đàn ông phụ nữ có cái tự tôn của mình, có lòng sĩ diện và sự tự trọng. Thế nên khi phụ nữ im lặng là lúc họ không còn màng đến người đàn ông bên cạnh nữa. Với họ lúc này sự im lặng đồng nghĩa với việc chấp nhận cho bản thân thời gian để chờ đợi, để rồi buông tay thật nhẹ nhàng!

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