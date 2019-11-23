Phụ nữ thông minh hơn nhau ở 3 điều cốt lõi

Người ta thường nói: ''Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng'' là để so sánh người vợ này với người vợ kia lấy chồng rồi ai sướng hay khổ, ai được chồng yêu ai bị chồng hắt hủi. Thế nhưng là người phụ nữ thông minh nhất định phải nghĩ khác, muốn có cuộc sống hạnh phúc, yên ấm sau khi cưới thì không chỉ hơn nhau ở tấm chồng mà còn phải hơn ở 3 thứ này.

Nhiều người phụ nữ lấy chồng rồi dù được chồng yêu thương nhưng bị mẹ chồng xem là cái gai trong mắt thì vẫn khổ. Sống với mẹ chồng khó tính đôi lúc ăn không dám ăn, thở không dám thở mạnh thậm chí đi ngủ cũng thấp thỏm không yên.

Một phụ nữ gả vào gia đình hà khắc, mẹ chồng khó tính, thích soi mói thì cuộc sống chẳng khác gì địa ngục cả. Nhưng nếu như ai may mắn được gả vào gia đình có mẹ chồng tâm lý, hiền lành thì cuộc sống về sau chẳng cần lo nghĩ gì. Chọn mẹ chồng tốt thì dù ở nhà chồng vẫn cảm giác như ở nhà mình, mẹ chồng cũng giống như mẹ đẻ.

Nghe qua thì cứ tưởng phóng đại, nhưng ai lấy chồng về làm dâu, ở với mẹ chồng khó tính thì đúng là mới thấm thía hết được.

Người đàn bà thông minh phải nhớ chọn đúng chồng thôi chưa đủ, còn xem mẹ chồng tương lai có tốt tính không đã rồi mới nên quyết định cưới. Đừng nghĩ rằng kết hôn mình chỉ sống với chồng thôi nên mẹ chồng khó tính hay không cũng không quan trọng. Rất nhiều cặp vợ chồng còn yêu nhau nhưng vẫn buộc dắt nhau ra tòa chỉ vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không thể hóa giải.

Phụ nữ thông minh là phải biết cách kéo em chồng về phe mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Cô em chồng

Có câu: "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng'', nhiều chị em đi làm dâu đôi khi sống rất tình cảm với mẹ chồng nhưng khổ nỗi lại không hợp tính em chồng. Nhiều cặp vợ chồng trẻ đã rơi vào cảnh ''cơm không lành, canh không ngọt'' vì bế tắc trước những chiêu trò tai quái của em chồng.

Phụ nữ thông minh là phải biết cách kéo em chồng về phe mình. Muốn làm được điều đó thì phụ nữ phải biết lường trước được những mâu thuẫn có thể xảy ra với cô em chồng để có cách ứng xử, hài hòa và khéo léo nhất.

3. Hơn nhau số dư trong tài khoản

Đàn bà khôn ngoan đủ hiểu thứ đáng tin cậy và không bao giờ thay đổi đó chính là tiền- Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà quyến rũ nhất là khi có sự nghiệp, sống bằng chính đồng tiền của mình chứ không phải tin vào dăm ba câu: "Về đây anh nuôi'' của đàn ông.

Một người phụ nữ thông minh đủ hiểu thứ đáng tin cậy và không bao giờ thay đổi đó chính là tiền. Dựa dẫm vào người chồng thì ban đầu tưởng là êm ấm, nhưng cuộc đời nhiều lúc chông chênh, càng sống phụ thuộc phụ nữ càng là kẻ thất bại.

Vậy nên, dù lấy chồng sinh con thì phụ nữ khôn ngoan cũng đừng từ bỏ sự nghiệp của mình để ở nhà mặc tạp dề, quanh năm chỉ biết đến căn bếp. Sau cùng thì tiền vẫn là thứ dễ khiến phụ nữ hạnh phúc nhất.