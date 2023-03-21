Phụ nữ sở hữu mệnh giàu sang thường có 3 nét tướng này trên khuôn mặt, nhìn thôi cũng đủ biết tiền sắp ập vào nhà

Phụ nữ yêu 21/03/2023 05:20

Theo nhân tướng học, những nét tướng này mà xuất hiện ở người phụ nữ thì chỉ có tài lộc, vinh hoa về nhà nườm nượp.

Môi trái tim

Những nhà nhân tướng học đã khẳng định rằng, bất cứ người phụ nữ nào sở hữu đôi môi trái tim đều nên cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Vì đó chính là biểu tượng của sự quyến rũ và gợi cảm.

Phụ nữ sở hữu mệnh giàu sang thường có 3 nét tướng này trên khuôn mặt, nhìn thôi cũng đủ biết tiền sắp ập vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những quý cô được trời ban cho nét tướng đôi môi hình trái tim thì từ tấm bé đã luôn được mọi người yêu mến, sẽ có nhiều người theo đuổi. Đến khi trưởng thành, bản mệnh thường có đầu óc nhanh nhạy, sáng tạo, cuộc sống gặp nhiều may mắn và có sự nghiệp rất thành đạt.

Còn nếu như người phụ nữ nào có đường viền môi rõ nét, đôi môi luôn căng mọng, không nứt nẻ, miệng cười đoan trang hiền dịu, không bị hở lợi thì chắc chắn sẽ có vận số vô cùng tốt đẹp.

Sau khi yên bề gia thất, quý cô này sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền nong, "vượng phu ích tử", gia đình êm ấm.

Thùy châu to

Người phụ nữ sở hữu tướng thùy châu vừa to vừa mềm là những người sống giàu tình cảm, ôn hòa và rộng lượng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Sau khi kết hôn, họ sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc chồng con, gia đình.

Người phụ nữ này có phúc khí rất dồi dào, sẽ đem lại nhiều may mắn, thuận lợi đến cho người thân. Đặc biệt, họ rất giỏi trong việc tích lũy tài sản, quản lý mọi việc lớn nhỏ trong gia đình.

Vầng trán cao đầy đặn

Phụ nữ sở hữu vầng trán cao , rộng, thường là người có nguồn tri thức rộng lớn cộng thêm với sự cần cù, chăm chỉ không từ bỏ của bản thân mà sự nghiệp tương lai của họ ngày càng rộng mở, phú quý, tăng lương thăng chức là những điều nắm chắc trong tầm tay.

Phụ nữ sở hữu mệnh giàu sang thường có 3 nét tướng này trên khuôn mặt, nhìn thôi cũng đủ biết tiền sắp ập vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Noài ra bản thân của người này cũng được mọi người yêu quý và tin tưởng do bản thân chu toàn , làm việc cẩn thân nên những người phụ nữ này dễ dàng nắm được các vị trí quan trọng trong tay cũng như bên cạnh có những người đắc lực hỗ trợ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Quẻ tướng đoán mệnh: Phụ nữ nào có 3 đặc điểm này là người hiền lương thục đức, tính cách nhã nhặn khiến cánh đàn ông si mê như điếu đổ

Quẻ tướng đoán mệnh: Phụ nữ nào có 3 đặc điểm này là người hiền lương thục đức, tính cách nhã nhặn khiến cánh đàn ông si mê như điếu đổ

Các cô gái thường có những nét tướng này là người dịu dàng đằm thắm lại biết cách đối nhân xử thế khiến người người mến mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   bói nét tướng Nét tướng phú quý ở phụ nữ bói vui phụ nữ có nét quý tướng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận