Phụ nữ phải làm sao để biết chồng có ngoại tình hay không?

Phụ nữ yêu 13/09/2018 06:28

Làm sao để biết chồng có ngoại tình hay không là câu hỏi mà nhiều người phụ nữ băn khoăn. Vậy dấu hiệu nhận biết chồng ngoại tình như thế nào?

Đàn ông bây giờ có nhiều chiêu ngoại tình rất tinh vi. Do đó, phụ nữ chúng ta cũng cần phải tinh vi hơn nữa trong cách quan sát chồng, trả lời cho câu hỏi làm sao để biết chồng có ngoại tình hay không?

1. Sử dụng điện thoại một cách bất thường

Điện thoại là vật bất li thân của mỗi người trong thời hiện đại. Từ người trẻ đến người già đều khó rời các thiết bị thông minh. Thế nhưng, nếu tinh ý thì phụ nữ hoàn toàn có thể nhận ra những dấu hiệu bất thường của chồng từ việc sử dụng điện thoại.

Đàn ông bây giờ có nhiều chiêu ngoại tình rất tinh vi. Do đó, phụ nữ chúng ta cũng cần phải tinh vi hơn nữa trong cách quan sát chồng, trả lời cho câu hỏi làm sao để biết chồng có ngoại tình hay không? 1.Sử dụng điện thoại một cách bất thường Điện thoại là vật bất li thân của mỗi người trong thời hiện đại. Từ người trẻ đến người già đều dính đến các thiết bị thông minh. Thế nhưng, nếu tinh ý thì phụ nữ hoàn toàn có thể nhận ra những dấu hiệu bất thường của chồng từ việc sử dụng điện thoại. Khi chồng có người mới bên ngoài, biểu hiện đầu tiên của anh ta chính là thường xuyên nhắn tin, gọi điện một cách lén lút, giấu giếm. Hoặc khi có tin nhắn, cuộc gọi gọi đến nhưng anh ta lại tỏ ra là không nghe, không nhìn trước mặt vợ. Anh ta sẽ chỉ liếc qua rồi lờ đi không thấy, nhưng chỉ chút nữa sẽ tìm cơ hội mang điện thoại đi chỗ khác sử dụng. Khi ngoại tình, điện thoại của chồng sẽ thường xuyên kè kè nhắn tin, gọi điện với người khác. Khi vợ dò hỏi sẽ nói là nhắn tin với bạn nhưng lại không chịu chia sẻ với vợ nội dung cuộc trò chuyện. Hơn nữa, mọi phần mềm trò chuyện sẽ đều bị xoá lịch sử hoặc thoát nick, đặt mật khẩu. Việc chồng bạn đột nhiên thay đổi mật khẩu các tài khoản mạng xã hội như zalo, facebook,...sẽ là dấu hiệu ngoại tình đầu tiên của chồng bạn. 2. Mỗi lần ra ngoài sẽ chỉn chu hơn Một điều chắc chắn là cả đàn ông và phụ nữ khi có tình mới bên ngoài là đều thay đổi về ngoại hình. Thế nên khi đàn ông ngoại tình, phụ nữ chúng ta chỉ cần tinh ý quan sát cách ăn mặc của chồng là có thể trả lời cho câu hỏi làm cách nào để biết chồng có ngoại tình hay không. Việc thay đổi có thể rất nhỏ như một bộ quần áo mới, quần áo là lượt, râu ria đầu tóc gọn gàng mỗi khi ra ngoài mà không có vợ đi cùng. Ngoài việc thay đổi ngoại hình, chồng bạn cũng có thể thay đổi cả lối sống, tính cách. Vợ chồng sống với nhau lâu dài ít nhiều cũng sẽ nắm được những thói quen, tính cách của nhau. Do đó, khi chị em thắc mắc làm sao để biết chồng có ngoại tình hay không, một trong nhữn cách để nhận biết chính là quan sát những thay đổi thái độ của chồng. Nếu trước kia chồng bạn tan làm là muốn về nhà với bạn, còn bây giờ tan làm là đi chỗ nọ nhậu đi chỗ kia chơi, lần chần không muốn về sớm với vợ. Đó là khi bạn cần phải xem xét lại chuyện bên ngoài của chồng. Chắc chắn anh ta đang có những mối quan hệ ngoài lề không nên có. 3.Tài chính không rõ ràng Làm sao để biết chồng có ngoại tình hay không? Cần kiểm soát tốt tài chính của chồng. Việc chồng có quỹ đen là chuyện mà nhiều bà vợ phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Tuy nhiên, khi quỹ đen này đang từ con số 1 tăng vọt lên số 10 thì đó là chuyện bất thường. Chắc chắn lí do lớn của việc quỹ đen bất thường phình to ra là để cho những khoản chi như quà cáp, cafe, bữa ăn, nhà nghỉ, xe cộ,...cho người tình. Do đó, hãy cẩn thận khi chồng lảng tránh giải thích tài chính thâm hụt hoặc giữ khư khư ví tiền của mình, thẻ và các bảng kê chi tiết tài khoản,... 4.Thái độ vợ chồng, quan hệ vợ chồng khác lạ Việc có người mới bên ngoài sẽ làm cho tình cảm vợ chồng và chuyện chăn gối có sự thay đổi. Anh ta có thể quan tâm thái quá tới vợ hòng làm giảm những nghi ngờ của vợ về việc bất chính của mình bên ngoài. Hoặc là anh ta sẽ hờ hững với vợ hơn vì còn bận tìm vui bên người mới. Ngoài ra, người vợ cũng cần tinh ý phát hiện những thay đổi của chồng trong chuyện chăn gối. Có thể anh ta sẽ không đòi hỏi nhiều như trước, hay không nhiệt tình như trước,...Tất cả những yếu tố trên là dấu hiệu cho thấy chồng bạn đã
Làm sao để biết chồng có ngoại tình hay không - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng có người mới bên ngoài, biểu hiện đầu tiên của anh ta chính là thường xuyên nhắn tin, gọi điện một cách lén lút, giấu giếm. Hoặc khi có tin nhắn, cuộc gọi gọi đến nhưng anh ta lại tỏ ra là không nghe, không nhìn trước mặt vợ. Anh ta sẽ chỉ liếc qua rồi lờ đi không thấy, nhưng chỉ chút nữa sẽ tìm cơ hội mang điện thoại đi chỗ khác sử dụng.

Khi ngoại tình, điện thoại của chồng sẽ thường xuyên trong tình trạng nhắn tin, gọi điện với người khác. Khi vợ dò hỏi sẽ nói là nhắn tin với bạn nhưng lại không chịu chia sẻ với vợ nội dung cuộc trò chuyện. Hơn nữa, mọi phần mềm trò chuyện sẽ đều bị xoá lịch sử hoặc thoát nick, đặt mật khẩu. Việc chồng bạn đột nhiên thay đổi mật khẩu các tài khoản mạng xã hội như zalo, facebook,... sẽ là dấu hiệu ngoại tình đầu tiên của chồng bạn.

2. Mỗi lần ra ngoài sẽ chỉn chu hơn

Một điều chắc chắn là cả đàn ông và phụ nữ khi có tình mới bên ngoài là đều thay đổi về ngoại hình. Thế nên khi đàn ông ngoại tình, phụ nữ chúng ta chỉ cần tinh ý quan sát cách ăn mặc của chồng là có thể trả lời cho câu hỏi làm cách nào để biết chồng có ngoại tình hay không.

Việc thay đổi có thể rất nhỏ như một bộ quần áo mới, quần áo là lượt, râu ria đầu tóc gọn gàng mỗi khi ra ngoài mà không có vợ đi cùng. Ngoài việc thay đổi ngoại hình, chồng bạn cũng có thể thay đổi cả lối sống, tính cách. Vợ chồng sống với nhau lâu dài ít nhiều cũng sẽ nắm được những thói quen, tính cách của nhau.

Đàn ông ngoại tình sẽ lén lút dùng điện thoại
Đàn ông ngoại tình sẽ lén lút dùng điện thoại - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, khi chị em thắc mắc làm sao để biết chồng có ngoại tình hay không, một trong những cách để nhận biết chính là quan sát những thay đổi thái độ của chồng. Nếu trước kia chồng bạn tan làm là muốn về nhà với bạn, còn bây giờ tan làm là đi chỗ nọ nhậu đi chỗ kia chơi, không muốn về sớm với vợ. Đó là khi bạn cần phải xem xét lại chuyện bên ngoài của chồng. Chắc chắn anh ta đang có những mối quan hệ ngoài lề không nên có.

3. Tài chính không rõ ràng

Làm thế nào để biết chồng có ngoại tình hay không? Cần kiểm soát tốt tài chính của chồng. Việc chồng có quỹ đen là chuyện mà nhiều bà vợ phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Tuy nhiên, khi quỹ đen này đang từ con số 1 tăng vọt lên số 10 thì đó là chuyện bất thường. Chắc chắn lí do lớn của việc quỹ đen bất thường phình to ra là để cho những khoản chi như quà cáp, cafe, bữa ăn, nhà nghỉ, xe cộ,... cho người tình.

Do đó, hãy cẩn thận khi chồng lảng tránh giải thích tài chính thâm hụt hoặc giữ khư khư ví tiền của mình, thẻ và các bảng kê chi tiết tài khoản,...

4. Thái độ với vợ, quan hệ vợ chồng khác lạ

Việc có người mới bên ngoài sẽ làm cho tình cảm vợ chồng và chuyện chăn gối có sự thay đổi. Anh ta có thể quan tâm thái quá tới vợ hòng làm giảm những nghi ngờ của vợ về việc bất chính của mình bên ngoài. Hoặc là anh ta sẽ hờ hững với vợ hơn vì còn bận tìm vui bên người mới.

Chồng ngoại tình thay đổi thái độ với vợ
Chồng ngoại tình thay đổi thái độ với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người vợ cũng cần tinh ý phát hiện những thay đổi của chồng trong chuyện chăn gối. Có thể anh ta sẽ không đòi hỏi nhiều như trước, hay không nhiệt tình như trước,... Tất cả những yếu tố trên là dấu hiệu cho thấy chồng bạn đã "ăn vụng" bên ngoài.

Phụ nữ nên biết những cách này để giữ chồng ngoại tình

Phụ nữ nên biết những cách này để giữ chồng ngoại tình

Phụ nữ ai cũng muốn chồng luôn yêu thương, quan tâm và quan trọng nhất là trong trái tim họ chỉ có mỗi mình. Nếu ai có chồng ngoại tình ở bên ngoài, chắc hẳn sẽ rất đau khổ và mất niềm tin vào cuộc sống. Vậy cách giữ chồng khi biết chồng ngoại tình là gì? Những gợi ý dưới đây sẽ giúp các chị em có thể giữ chân chồng khi anh ấy có dấu hiệu ăn vụng ở bên ngoài.

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