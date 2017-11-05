Phụ nữ ơi, hãy chọn đàn ông biết 'thưởng thức' mình

Người ta nói, yêu một người không sai, nhưng dành cả tuổi thanh xuân cho một nguười dẫu biết chẳng đi tới đâu thì nhất định là sai hoàn toàn.Vì thế nếu dành cả trái tim để yêu một gã không biết trân trọng giá trị của em thì thật... phí cả cuộc đời ra ấy...

Những người phụ nữ chân chính luôn có một trái tim dốc hết lòng cho người mình yêu! Trái tim ấy không dễ nào có được đối với những người phụ nữ không chính chuyên, khi họ chi biết sử dụng ngực , mông, uốn éo để vòi tiền đàn ông... những người phụ nữ chỉ chăm chăm vào ví tiền của người đàn ông để nuôi sống họ. Soi vào đó bạn mới thấy trái tim mình thật quý giá, thật đáng trân trọng, vì thế em đâu thể nào để trái tim ấy đau đớn vì những người không biết trân trọng em, đúng không?

Các bạn đang sở hữu trong mình rất nhiều giá trị đó biết không?

Những người phụ nữ biết nghĩ luôn có những giấc mơ thật đẹp, không phải giấc mơ của riêng họ , họ mơ về một mái ấm, về một gia đình có người đàn ông của họ, có những đứa con thân yêu. Phụ nữ có thể vì yêu mà nông nổi, mà dại khờ nhưng họ không nông cạn, họ sẵn sàng hi sinh vì hạnh phúc. Phụ nữ vốn không từ gian nan.

Nếu em là một phụ nữ yếu thiên nhiên, ham đọc sách, thích du lịch, đam mê khám phá những vùng đất mới. Hay đơn giản em là phụ nữ thích nấu ăn, hay cười, yêu đời, lạc quan, những người đàn ông biết "thưởng thức" em sẽ không thể nào bỏ qua được đâu, em là báu vật của họ đấy.

Những người đàn ông biết "thưởng thức" em sẽ sưởi ấm em qua những đêm đông lạnh, sẽ để em rúc vào lồng ngực ấm của họ, họ như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim em qua những giông bão của cuộc đời. Một người đàn ông biết " thưởng thức" em sẽ cảm thấy được yêu khi được ở bên cạnh em.

Những gà đàn ông không biết "thưởng thức" em họ sẽ bắt em phải làm thế này, làm thế kia, em cần làm thế này....Những người đàn ông biết " thưởng thức" em họ sẽ nhận được giá trị của em. Họ sẽ giúp em ngày càng phát huy giá trị đó, đối với họ em đẹp, em tài năng , em giỏi giang, e đáng quý, em đáng được trân trọng. Thú vị của họ sẽ là hơi thở em, nụ cười em, ánh mắt của em...

Đã có rất nhiều người đàn ông tệ bạc làm cho những cô gái ngập tràn trong những khổ đau với tình yêu không lối thoát, có một điều nghịch lý là họ không hề thừa nhận và luôn biện hộ cho những lỗi lầm của họ. Chỉ có phụ nữ tự làm tổn thương mình.

Trong thực tế, phụ nữ đáng được yêu thương và trân trọng hơn những gì như thế. Trước khi tìm được người đàn ông yêu thương mình thì người phụ nữ hãy tự yêu thương bản thân mình trước. Hãy khiến mình có giá trị hơn gấp trăm lần mỗi ngày. Rồi sẽ có người đến, dùng giá trị trăm lần đó mà quý trọng ta!