Phụ nữ níu kéo đàn ông là đang tự hạ thấp bản thân

Phụ nữ vẫn thường nghĩ rằng, bản thân mình có năng lực để thay đổi được người đàn ông bên cạnh mình. Nghĩ rằng chỉ cần dùng sự chân thành đối đãi, chăm chút cho nhan sắc của chính mình thì rồi người đàn ông chắc chắn sẽ yêu thương và một lòng thủy chung.

Điều đó không sai nhưng cũng chưa thật sự đúng, vốn dĩ phụ nữ dùng nhan sắc để nài nỉ, hay giành giật một chỗ trống trong cuộc đời ai đó thì bạn không thua vì size áo ngực mà thua vì cúi mình xuống để lấy lòng người đàn ông.

Chẳng có người đàn bà thông minh nào lại dại dột làm điều đó. Tại sao phụ nữ dùng nhan sắc của mình níu kéo đàn ông đều chỉ nhận về cái kết đắng ngắt, người đàn ông đó vẫn rời bỏ họ? Nhiều người phụ nữ cho rằng đó là bởi bản chất của đàn ông lúc nào cũng muốn hơn chứ không muốn bớt, cho dù mình có xinh đẹp cỡ nào thì ra ngoài kia gặp người đàn bà khác thì họ vẫn say mê nhan sắc mới, họ sẽ "có mới nới cũ" ngay lập tức.

Giây phút phụ nữ cúi mình phục tùng đàn ông thì đã tự cho phép anh ta coi thường mình rồi. Cho dù lúc này bạn có xinh đẹp hơn người, khí chất hơn nhiều người đàn bà khác thì đàn ông sẽ chỉ coi bạn là tạm bợ, là nơi giải khuây cho mình, đợi đến lúc anh ta tìm được người đàn bà khác tốt hơn sẽ lập tức rời bỏ bạn.

Vốn dĩ khi phụ nữ hạ mình xuống thì họ trở nên như búp bê, chỉ nghe lời đàn ông. Đàn ông muốn họ khóc thì nhất định họ không dám cười, muốn họ từ bỏ mọi ước mơ, khao khát của đời mình thì họ cũng không dám từ chối.

Người mà cứ lặp đi lặp lại những điều tồi tệ với bạn đến cuối cùng thì họ cũng chỉ yêu bản thân họ mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Cứ thế phụ nữ dại trở thành cây tầm gửi sống nương tựa vào đàn ông, đến khi anh ta chơi chán thì lại ruồng bỏ bạn như chưa từng quen biết. Lúc này thì phụ nữ mới thấy mình quá ngu ngốc.

Thế nên đừng tưởng rằng mình càng cho đàn ông nhiều tình yêu, thì anh ta sẽ tỉnh ngộ. Nếu người đàn ông thực sự yêu bạn thì anh ta sẵn sàng tôn thờ bạn từ lâu rồi. Người mà cứ lặp đi lặp lại những điều tồi tệ với bạn thì đến cuối cùng họ cũng chỉ yêu bản thân họ mà thôi.

Người đàn bà thông minh sẽ tự biết nếu một người đàn ông thực sự quý trọng, yêu thương mình thì họ sẽ tự khắc thu xếp một vị trí thật vừa vặn. Trong khi đó đàn bà dại thì yêu lúc nào lụy tình, lúc nào vạch áo mà hứng trọn mọi giông bão chỉ để mong người đàn ông của thiên hạ một lần quay đầu lại nhìn mình.

Hãy tin rằng khi phụ nữ bước qua sóng gió sẽ xinh đẹp vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông không thể cho mình sự hạnh phúc thì đàn bà nhất định phải học cách buông hoặc hoặc cách dừng lại đúng lúc.

Hãy tin rằng khi phụ nữ bước qua sóng sẽ xinh đẹp vô cùng. Nét đẹp lúc này không còn mong manh như bồ công anh trước gió mà như loại thuốc phiện, một là đàn ông không chạm được vào và hai là đã chạm thì không thể dứt ra được.

Những người phụ nữ lúc đó đẹp, đẹp một cách ma mị và sự quyến rũ chết người khiến mọi đàn ông phải lao đao.