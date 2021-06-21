Phụ nữ khiến 4 người này quay lưng cuộc sống sẽ muôn trùng đau khổ

Phụ nữ yêu 21/06/2021 06:29

Muốn sống hạnh phúc phụ nữ phải biết giữ 4 người này bên cạnh, nếu không cuộc sống dù có giàu sang cũng không tài nào hạnh phúc.

Cha mẹ

Trong đời phụ nữ, sống hạnh phúc nhất là khi còn cha mẹ. Vì sẽ không ai tình nguyện hy sinh, quan tâm, chăm lo dù bạn đã 30, 40 tuổi. Sẽ không ai vẫn đón chào bạn về dù cả thế giới quay lưng với bạn. Cũng sẽ không ai chân thành đối đãi, chưa một lần muốn tổn thương bạn. Cha mẹ là hai người duy nhất không bao giờ muốn bỏ rơi và phản bội bạn.

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Trong đời phụ nữ, sống hạnh phúc nhất là khi còn cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Để cha mẹ quay lưng thì chính là bạn đã phạm phải lỗi lầm lớn tới mức đạp đổ cả tình yêu to lớn nhất của họ. Để hai người yêu thương bạn nhất thất vọng từ bỏ bạn, thì có nghĩa là họ đã bị tổn thương lớn. Để đánh mất thứ tình cảm gia đình thiêng liêng nhất, cuộc đời về sau bạn cũng không thể sống hạnh phúc.

Con cái

Con cái là tài sản quý giá nhất của phụ nữ. Phụ nữ dù nghèo khó, bất hạnh nhưng chỉ còn con bên cạnh thì sẽ còn hy vọng, niềm vui và tương lai. Phụ nữ vì bất cứ điều gì mà để mất con thì chính là đánh mất sức mạnh, động lực lớn nhất trong lòng.

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Cuộc đời phụ nữ, làm gì sai cũng được, đừng làm sai với con - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ, làm gì sai cũng được, đừng làm sai với con. Đi đâu cũng được, nhưng hãy đi cùng con. Quyết định gì cũng được, nhưng hãy cho con vào tương lai và dự định của bạn.

Phụ nữ có thể bị đàn ông phản bội, hôn nhân đổ vỡ, trái tim tan nát, cũng hãy cố gắng giữ lấy con. Bởi con cái sẽ là điều đẹp đẽ nhất trong đời đàn bà. Con cái là từ trái tim và sinh mệnh của đàn bà mà sinh ra. Mất đi con, tổn thương con cũng chính là thương tổn chính phần mềm mại nhất trong lòng.

Người bạn đời chung thủy

Cái phúc lớn nhất đời của phụ nữ là tìm được người bạn đời chung thủy, một lòng chân thành. Trong vô vàn đàn ông ngoại tình ngoài kia, thì người biết giữ thủy chung mới hiếm gặp khó tìm. Đó là người một khi đã kết tóc se duyên với bạn thì luôn giữ mình không sa ngã, làm khổ vợ con. Họ đầy thiếu sót, nhưng chắc chắn không lừa dối hay tổn thương bạn. Họ vô tâm, bận trăm công ngàn việc nhưng không bao giờ vô trách nhiệm với gia đình. Họ là người bạn đời không hoàn hảo nhưng là người giữ chữ tín, giữ lòng thủy chung chỉ dành cho bạn.

Phụ nữ làm tổn thương người chung thủy một lòng với mình thì sẽ phải hối hận. Vì ở đời này, tìm được người trước sau không thay lòng với bạn không dễ. Họ quay lưng đi là vì tổn thương, là không thể cứu vãn. Và phụ nữ một khi đánh mất người này thì sẽ day dứt về sau, cũng khó tìm được chỗ dựa vững chắc nào khác.

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Phụ nữ làm tổn thương người chung thủy một lòng với mình thì sẽ phải hối hận - Ảnh minh họa: Internet

Tri kỷ

Có những người bạn là tri kỷ trong đời mà phụ nữ chỉ gặp một lần, cũng chỉ có một cơ hội để giữ lại. Đó là người nhìn thấu tâm can, con người của bạn. Họ chấp nhận bạn hoàn toàn, dù bạn không hoàn hảo. Họ luôn đi về phía bạn, nếu bạn sai họ sẽ giúp bạn sửa. Họ không từ bỏ bạn, dù bạn có trở nên tệ hơn. Họ cũng không rời đi, cùng bạn trưởng thành, theo năm tháng mà bên nhau.

Người bạn tri kỷ không cần gặp bạn mỗi ngày, nhưng chỉ cần nghe bạn nói một lời đã biết bạn thế nào. Họ hiểu bạn như bạn hiểu chính mình. Bởi thế, một khi để đánh mất họ, bạn sẽ như mất đi chỗ dựa tinh thần. Để họ quay lưng đi thì chính là vì đã bị tổn thương không hề nhẹ. Tổn thương một người luôn ở bên bạn theo tháng năm chính là sai lầm lớn nhất. Vì trong đời phụ nữ, bè thì nhiều nhưng bạn thật sự mới ít, huống hồ đó còn là bạn tri kỷ.

Phụ nữ sống ở đời, đau khổ nhất không phải là lúc bị đàn ông phản bội, mà là khi để những điều là sức mạnh này ngoảnh mặt rời đi. Phụ nữ muốn sống hạnh phúc thì dẫu đời có sóng gió gian nan cũng phải giữ bằng được cha mẹ, con cái, tri kỷ và bạn đời chung thủy bên mình.

Phụ nữ hạnh phúc hơn khi yêu đàn ông “kém sắc”

Phụ nữ hạnh phúc hơn khi yêu đàn ông “kém sắc”

Tập trung vào ngoại hình đẹp khi lựa chọn người yêu hay bạn đời có thể không phải là ý tưởng tốt nhất. Phụ nữ sẽ hạnh phúc hơn khi đồng hành cùng người đàn ông “kém sắc” hơn mình.

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