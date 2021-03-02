Phụ nữ khí chất chỉ cần sở hữu 4 ĐIỂM này, đàn ông lúc nào cũng mê mệt, tự nguyện 'quy hàng'

Vẻ đẹp của một người phụ nữ không phải nằm ở những đồ trang sức đắt giá hay bộ trang phục sang trọng bên ngoài, mà là dựa vào tính cách tận sâu bên trong người phụ nữ ấy. Người phụ nữ có 4 phẩm hạnh sau sẽ là người luôn được đàn ông mê mệt, cưng chiều dù cho bên ngoài có bao nhiêu cạm bẫy cám dỗ đi chăng nữa.

Linh khí Theo phong thủy, linh khí có nghĩa là năng lượng sống của vũ trụ. Tuy nhiên, từ linh khí trong 4 đức hạnh của người phụ nữ có nghĩa là điểm tỏa sáng nhất trong sinh mệnh của họ, là nguồn năng lượng tươi mới bên trong đến từ sự khoan dung, độ lượng, tính tinh tế. Linh khí có thể giúp phụ nữ vững vàng, tự tin hơn trong mọi việc. Theo đó, không cần ăn mặc đẹp, to son điểm phấn mỗi ngày, người phụ nữ khí chất sẽ luôn trở nên tươi mới, ánh mắt sáng thu hút người đối diện, mọi cử động đều tràn trề sức sống. Chính vì vậy, sức hút từ người phụ nữ có linh khí là sức hút tự nhiên, đúng như câu nói "Hữu xạ tự nhiên hương".



Người phụ nữ giàu linh khí thì sẽ trở nên khoan dung hơn, độ lượng hơn và có thể vững vàng, tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet Cốt khí Một người phụ nữ được cho là có cốt khí khi họ tự lập, không ỷ lại vào người khác, có chính nghĩa, sẵn sàng bảo vệ chính nghĩa và công lý. Những người phụ nữ này thường được cho là người có cốt cách ngọc thụ lâm phong, họ có cuộc sống riêng của bản thân, luôn giữ thái độ đúng mực trong cuộc sống, không kiêu ngạo, không nhún nhường. Trong công việc, người phụ nữ cốt khí là người tự lực, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, khi đã nhận thì cố gắng hoàn thành tốt. Trong cuộc sống, họ thường chủ động, bình tĩnh xử lí mọi tình huống. Ở người phụ nữ cốt khí bạn sẽ thấy họ có tinh thần hợp tác cao, khiêm tốn khi thành công, bình tĩnh rút kinh nghiệm khi thất bại, coi khó khăn là môi trường rèn luyện để thử thách năng lực và ý chí.



Người phụ nữ có cốt khí thường được cho là người có cốt cách ngọc thụ lâm phong - Ảnh minh họa: Internet Tài khí Khí chất cao quý của người phụ nữ còn thể hiện qua tài khí của họ. Tài khí trong tiếng Hán được dùng để chỉ những người giỏi giang và có lòng dạ thanh cao. Những người phụ nữ có phẩm hạnh này thường có thái độ xử thế bình đẳng với mọi người. Điểm mạnh của những người giàu tài khí là họ rất dễ tính - rất biết cách đối nhân xử thế và hòa hợp với mọi người. Họ biết cách đồng cảm với người khác và họ luôn cố tránh va chạm với những người xung quanh. Người phụ nữ giàu tài khí luôn tràn đầy sức sống, sự thanh cao trong tâm hồn cho thấy họ nhẹ nhàng, đằm thắm. Nhờ khí chất này mà họ luôn được người khác yêu quý, luôn được lòng đồng nghiệp, bạn bè.

Người phụ nữ đại khí luôn được lòng đồng nghiệp, bạn bè - Ảnh minh họa: Internet Đại khí Đại khí là khí chất cao quý, phong thái của một người. Người phụ nữ đại khí là người có khí chất lớn, họ luôn giữ một thái độ bình tĩnh trước mọi vật, mọi việc. Họ không bị tác động bởi những điều tiêu cực trong cuộc sống, luôn lựa chọn thuận theo tự nhiên chứ không cố gắng thay đổi mọi việc theo ý riêng mình. Đây được cho là cốt cách của người trí tuệ. Nên nhớ, khí chất càng cao thì hạnh phúc càng nhiêu. Vì thế, phụ nữ thông minh đừng bao giờ hạ thấp giá trị của chính mình.

Va phải người phụ nữ trong thang máy khiến chiếc bánh sinh nhật rơi vỡ, tôi chưa kịp mắng thì á khẩu khi thấy cảnh tượng trước mặt Tôi muốn tạo bất ngờ nên nói với anh là phải đi về quê ăn cỗ bạn đồng nghiệp thân thiết. Tôi sẽ làm bánh gato và gửi quà muộn. Thế nhưng, tôi xin nghỉ làm ở nhà chuẩn bị hoa, quà và bánh sinh nhật cho anh.

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