Ảnh minh họa: Internet

Tiền

Phụ nữ nên nhớ, có tiền là có tất cả. Tiền cả đàn ông chóng đến nhưng cũng dễ đi. Chỉ có tiền mình làm ra mới vững chắc và tồn tài vĩnh cửu. Phụ nữ không thể kiếm ra tiền, lấy phải chồng nghèo sẽ khổ đủ đường, lấy được chồng giàu sẽ không có tiếng nói, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của người ta. Dù thế nào cũng sẽ lận đận, không thể thực sự tự do, thoải mái. Phụ nữ nên nhớ, phải tự làm ra tiền mới có được sự do thật sự, nhận được tôn trọng của người khác. Tiền không phải là tất cả. Nhưng sẽ cho bạn cuộc sống no đủ và làm nên phẩm giá của chính mình.

Mỹ phẩm

Phụ nữ đừng bao giờ làm đẹp vì đàn ông, mà hãy làm đẹp vì chính mình. Một khuôn mặt xinh đẹp, vẻ ngoài sáng sủa, sẽ giúp bạn tự tin hơn và khiến sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi, kết giao được với nhiều mối quan hệ có lợi. Phụ nữ thông minh, đừng bao giờ suồng sã với vẻ bề ngoài. Thoa một chút phấn, bôi một ít son sẽ giúp bạn rực rỡ hơn, tôn lên vẻ đẹp tiềm ẩn, tạo ra khí chất ngút trời của phái đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Lời nói

Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng. Một lời nói dịu dàng sẽ giúp phụ nữ lay động lòng người, thu phục thiên hạ, công danh thuận lợi, gia đình yên chu toàn yên ấm. Ngôn từ thông minh sẽ làm nên vẻ đẹp trí tuệ của người phụ nữ. Ngôn từ bỗ bã, chợ búa, sẽ càng khiến bạn trở nên thấp kém và mất giá hơn thôi.