Phụ nữ hiện đại đừng bao giờ xem chồng là điểm tựa, đây mới là 3 "bảo vật" quý giá giúp bạn cả đời không lo chết đói

Phụ nữ yêu 29/12/2022 10:01

Đầu tư để phát triển bản thân không bao giờ thừa, người thông minh luôn biết sử dụng thời gian đúng cách.

Phụ nữ hiện đại đừng bao giờ xem chồng là điểm tựa, đây mới là 3 "bảo vật" quý giá giúp bạn cả đời không lo chết đói. Trên đời này, người duy nhất có thể cứu sống bạn chỉ có bạn mà thôi.

Đầu tư để phát triển bản thân không bao giờ thừa, người thông minh luôn biết sử dụng thời gian đúng cách

Phụ nữ tha thứ cho một kẻ không ra gì không phải là vị tha mà tận cùng của sự ngu ngốc

Quá ảo tưởng vào lời hứa của người khác sẽ nhận lấy thất bại ê chề.

Phụ nữ hiện đại đừng bao giờ xem chồng là điểm tựa, đây mới là 3 'bảo vật' quý giá giúp bạn cả đời không lo chết đói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiền

Phụ nữ nên nhớ, có tiền là có tất cả. Tiền cả đàn ông chóng đến nhưng cũng dễ đi. Chỉ có tiền mình làm ra mới vững chắc và tồn tài vĩnh cửu. Phụ nữ không thể kiếm ra tiền, lấy phải chồng nghèo sẽ khổ đủ đường, lấy được chồng giàu sẽ không có tiếng nói, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của người ta. Dù thế nào cũng sẽ lận đận, không thể thực sự tự do, thoải mái. Phụ nữ nên nhớ, phải tự làm ra tiền mới có được sự do thật sự, nhận được tôn trọng của người khác. Tiền không phải là tất cả. Nhưng sẽ cho bạn cuộc sống no đủ và làm nên phẩm giá của chính mình.

Mỹ phẩm

Phụ nữ đừng bao giờ làm đẹp vì đàn ông, mà hãy làm đẹp vì chính mình. Một khuôn mặt xinh đẹp, vẻ ngoài sáng sủa, sẽ giúp bạn tự tin hơn và khiến sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi, kết giao được với nhiều mối quan hệ có lợi. Phụ nữ thông minh, đừng bao giờ suồng sã với vẻ bề ngoài. Thoa một chút phấn, bôi một ít son sẽ giúp bạn rực rỡ hơn, tôn lên vẻ đẹp tiềm ẩn, tạo ra khí chất ngút trời của phái đẹp.

Phụ nữ hiện đại đừng bao giờ xem chồng là điểm tựa, đây mới là 3 'bảo vật' quý giá giúp bạn cả đời không lo chết đói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lời nói

Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng. Một lời nói dịu dàng sẽ giúp phụ nữ lay động lòng người, thu phục thiên hạ, công danh thuận lợi, gia đình yên chu toàn yên ấm. Ngôn từ thông minh sẽ làm nên vẻ đẹp trí tuệ của người phụ nữ. Ngôn từ bỗ bã, chợ búa, sẽ càng khiến bạn trở nên thấp kém và mất giá hơn thôi.

Đây là những đặc điểm nổi bật của kiểu phụ nữ thu hút đàn ông mê đắm không rời

Đây là những đặc điểm nổi bật của kiểu phụ nữ thu hút đàn ông mê đắm không rời

Kiểu phụ nữ này cho đàn ông cảm giác muốn chinh phục và chiếm hữu, bởi sự độc lập và hạnh phúc mà họ đang nắm giữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu chuyện hôn nhân chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 16 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 16 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận