Người ta thường nói '' đàn ông yêu bằng mắt'', điều này đúng như chưa đủ. Thực tế thì phụ nữ có đẹp trong tâm hồn thì mới thật sự giữ được trái tim của người đàn ông. Nhiều người phụ nữ dại không hiểu được điều này, cứ gồng mình lên để chứng tỏ bản thân không yếu đuối, không cần dựa dẫm vào chồng để rồi vô tình đánh mất đi vẻ đẹp vốn có tự nhiên trong con người mình.

Ở bên cạnh người phụ nữ như thế thì đàn ông chẳng bao giờ phải nổi nóng. Ra ngoài làm việc vất vả cỡ nào thì khi về nhà với vợ, nghe vợ nói là mọi ưu phiền tan biến hết.

Phụ nữ dù cho có nhan sắc xinh đẹp, ăn mặc sành điệu nhưng suốt ngày ăn nói đỏng đảnh, nhõng nhẽo đòi hỏi hết thứ này đến thứ khác cũng chỉ làm cho đàn ông chán mà thôi. Một người phụ nữ thông minh sẽ biết giữ nét duyên trong cách ăn nói, họ biết đưa đẩy lấy lòng chồng, gia đình chồng và giữ thể diện cho chồng khi ở chốn đông người. Nhất là khi có cuộc mâu thuẫn thì họ biết hạ cái tội và dừng lại đúng lúc.

2. Giữ lại những bí mật riêng để khiến đàn ông luôn tò mò

Dù đã kết hôn lâu hay mới kết hôn thì phụ nữ đừng dại phô diễn hết con người mình trước mặt chồng. Bởi đàn ông luôn thích khám phá những điều mới mẻ. Hãy giữ cho mình một vài bí mật riêng để bản thân lúc nào cũng trở nên thật bí ẩn, thôi thúc người đàn ông đi tìm câu trả lời.

Vợ khôn ngoan nếu biết cách giữ được điều này thì chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra chuyện vợ chồng nhàm chán nhau. Thi thoảng hai vợ chồng cũng nên tìm cách hâm nóng tình cảm bằng một chuyến du lịch xa hay là bữa ăn lãng mạn tại nhà hàng nổi tiếng.

3. Có ước mơ, mục tiêu nhưng không quên mình là vợ

Dù đã kết hôn lâu hay mới kết hôn thì phụ nữ đừng dại phô diễn hết con người mình trước mặt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng có cho mình cái quyền theo đuổi ước mơ, mục tiêu trong cuộc sống. Thời nay rất nhiều người phụ nữ có sự nghiệp vững chắc, làm chức này chức nọ khiến nhiều người phải nể phục. Nhưng nếu như bạn chỉ lo dành thời gian cho công việc, đến một bữa cơm ăn với chồng con cũng không có, không quan tâm chồng đi lúc nào, về lúc nào thì quá sai sót.

Nếu đặt tất cả địa vị, sự nghiệp tiền tài cùng chồng con lên bàn cân thì gia đình vẫn là điều quan trọng nhất phụ nữ ạ. Chính vì vậy dù có bận bịu cỡ nào cũng đừng quên đi vai trò làm vợ của mình. Nếu bạn cứ lơ là thì rất có thể đang tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện và thay thế vị trí của bạn.

4. Biết vun vén cho gia đình, chăm sóc, yêu thương bố mẹ chồng

Đàn ông rất coi trọng bố mẹ nên chỉ lấy ai có thể dung hòa được mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. - Ảnh minh họa: Internet

Khi lấy vợ, bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn chọn một người đàn bà đủ tiêu chuẩn làm vợ hiền, dâu thảo. Đàn ông rất coi trọng bố mẹ nên chỉ lấy ai có thể dung hòa được mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Một người phụ nữ thông minh là biết cách sống chan hòa, báo hiếu bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ để gia đình được êm ấm.

Đừng cổ hủ nghĩ rằng mẹ chồng sẽ không bao giờ thương mình như con đẻ, chỉ cần bạn biết mở lòng, đối đãi với gia đình chồng thật tâm thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thiệt thòi. Phụ nữ chính là linh hồn trong mỗi tổ ấm, càng ngoan ngoãn, tinh tế càng được chồng yêu thương, nể phục.