Phụ nữ cứ vô tư làm những điều này, đừng hỏi sao bị chồng nói là ‘vô dụng’

Phụ nữ yêu 13/12/2018 14:22

Nỗi nhục lớn nhất cuộc đời phụ nữ là bị chồng nói vô dụng, chẳng biết làm gì. Điều gì khiến phụ nữ trở nên "xấu xí" trong mắt chồng như vậy?

Muốn có tiếng nói trong gia đình, muốn được chồng tôn trọng, phụ nữ phải tuyệt đối tránh những việc này.

Tin câu “ở nhà anh nuôi”

Không ít phụ nữ chỉ cần nghe chồng nói câu “ở nhà anh nuôi”, họ tin ngay. Vì vậy mà có nhiều người sẵn sàng từ bỏ công việc của mình để ở nhà, chăm lo cho chồng con. Để rồi khi chồng mệt mỏi thì họ trở thành nơi trút giận.

Phụ nữ cứ vô tư làm những điều này, đừng hỏi sao bị chồng nói là ‘vô dụng’ - Ảnh 1
Phụ nữ tin và làm theo câu 'ở nhà anh nuôi' sớm muộn gì cũng khổ thân - Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó bạn có muốn lên tiếng phản bác cũng chẳng được, vì có quyền gì đâu mà lên tiếng? Bởi vậy phụ nữ không tự kiếm được tiền, thiệt thòi và nhục nhã biết dường nào. Có nhiều trường hợp, ngoài mặt đàn ông sẽ không nói nhưng thâm tâm cảm thấy chán vợ. Chán vì một mình gánh vác tất cả, chán vì một mình kiếm tiền nuôi gia đình.

Có nhiều hành động ca tụng, tâng bốc chồng

Phụ nữ cứ vô tư làm những điều này, đừng hỏi sao bị chồng nói là ‘vô dụng’ - Ảnh 2
Dù chồng có giỏi đến mấy, phụ nữ cũng đừng khen ngợi quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Việc khen ngợi chồng là điều bình thường, nhưng cái gì quá lố cũng sẽ trở thành trò cười. Đàn ông vốn thích nghe những lời tán thưởng của vợ. Nhưng họ cũng khao khát được nghe lời chân thành, chứ không phải những lời lẽ ba hoa, sáo rỗng.

Một số người vợ có thói quen ca tụng chồng quá mức, điều này khiến đàn ông cảm thấy vô cùng hoài nghi. Họ không biết những lời vợ nói liệu có đúng hay không.

Phụ nữ cứ vô tư làm những điều này, đừng hỏi sao bị chồng nói là ‘vô dụng’ - Ảnh 3
Đừng trở thành một bà vợ ba hoa, sáo rỗng - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi những lời khen thái quá cũng dễ đụng chạm đến lòng tự trọng của một người đàn ông. Bên cạnh đó, chồng sẽ cảm thấy bạn không phải là người đáng tin cậy. 

Thương chồng quá nhiều

Phụ nữ cứ vô tư làm những điều này, đừng hỏi sao bị chồng nói là ‘vô dụng’ - Ảnh 4
Phụ nữ càng thương chồng càng khổ tâm - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông cảm thấy vợ quá yêu chiều mình, họ sẽ đâm ra khinh thường. Khi biết vợ thương mình nhiều hơn, họ sẽ có xu hướng làm tổn thương bạn. Thậm chí họ chẳng còn tôn trọng người vợ của mình nữa. 

Phụ nữ cứ vô tư làm những điều này, đừng hỏi sao bị chồng nói là ‘vô dụng’ - Ảnh 5
Hãy khôn ngoan giấu đi những cảm xúc của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thương chồng nhiều quá sẽ có xu hướng dựa dẫm. Khi không có chồng bên cạnh, họ cũng không thể sống nổi. Vì vậy phụ nữ phải biết tiết chế tình cảm của mình. Đừng biểu lộ quá nhiều cho đàn ông biết. Có thương đến mấy cũng nên giữ trong lòng, lâu lâu thể hiện bằng hành động. Đừng để đàn ông xem bạn là người dễ dãi, vô dụng.

Tin câu “tiền của anh cũng là của em”

Phụ nữ nên nhớ, trong hôn nhân hay bất cứ mối quan hệ nào khác, tiền là yếu tố không thể thiếu. Và tiền cũng là thứ khiến tình cảm dễ sứt mẻ nhất. Vì thế bạn nên rạch ròi trong chuyện tiền bạc để sau này không ai khóc lóc kể công.

Phụ nữ cứ vô tư làm những điều này, đừng hỏi sao bị chồng nói là ‘vô dụng’ - Ảnh 6
Phụ nữ hãy tự lập tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tiền của vợ, tiền của chồng, hai thứ này phải được phân chia rạch ròi, đừng nghĩ tiền của chồng cũng là của mình. Đừng tin vào những lời "có cánh" của đàn ông. Phụ nữ không dựa dẫm vào đồng tiền của đàn ông mới là người bản lĩnh, thông minh.

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