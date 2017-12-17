Phụ nữ có thể bị đàn ông phụ bạc nhưng tuyệt đối không được từ bỏ những điều này

Đừng dại mà ôm hết mọi việc nhà cửa, bếp núc hay con cái mà hãy chia sẻ với người đàn ông. Vừa là cách để giải tỏa gánh nặng vừa để cả hai vợ chồng có cơ hội gần nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Hãy nhớ nếu bạn dung túng chồng sẽ hình thành thói quen của đàn ông. Thế nên hãy yêu bản thân mình bằng cách chia sẻ mọi gánh nặng cùng chồng.

Cho dù phụ nữ có bận rộn đến mấy thì đừng bao giờ có tư tưởng rằng đã làm vợ, làm mẹ thì chẳng cần gì phải làm đẹp. Đây là quan niệm hết sức sai lầm khiến phụ nữ dễ đánh mất chồng vào tay người đàn bà khác đấy. Bởi chẳng có một ông chồng nào có thể yêu mãi một người phụ nữ suốt ngày đầu bù tóc rối, người hôi mùi sữa, mùi dầu mỡ. Trong khi đó đàn ông ra ngoài có biết bao cám dỗ thử hỏi liệu có mấy người kìm lòng được.

Nhan sắc, thanh xuân là vũ khí tuyệt vời của bất cứ người phụ nữ nào. Đàn ông ai cũng yêu thích, muốn ngắm nhìn và chinh phục những phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Thế nên hãy dành thời gian làm đẹp cho bản thân để mình luôn xinh đẹp, rạng ngời để tự tin xuất hiện trước mọi đám đông, để chồng và chính bản thân được hãnh diện với mọi người.

Bởi vậy dù có bận rộn đến đâu cũng phải dành thời gian cho mình, làm đẹp bản thân từ những điều đơn giản nhất như thay đổi kiểu tóc, dưỡng da bằng mặt nạ tự nhiên, sắm cho mình những bộ quần áo mới,… Những việc làm tưởng chừng đơn giản này nhưng lại khiến chồng bạn ngạc nhiên và chỉ muốn được về ngay bạn bởi có một cô vợ xinh đẹp, quyến rũ, đảm đang luôn đợi anh ấy ở nhà.

Luôn sống ngẩng cao đầu với niềm kiêu hãnh bất tận

Đàn ông phụ bạc không đáng để trân trọng, không đáng để níu kéo. Có ra sao phụ nữ hãy luôn sống ngẩng cao đầu với niềm kiêu hãnh bất tận. Hãy nhớ rằng nếu bạn có khổ sở, nghèo đói đến mấy cũng không có người dưng nào thương hại đâu, thay vào đó chỉ là sự khinh thường mà thôi. Thế nên hãy sống để mọi người coi trọng, kiêng nể - đó mới là người phụ nữ bản lĩnh và hiện đại.

Hãy giữ con cái bên mình

Dù chồng có thể không còn nhưng con cái nhất định bạn phải giữ. Hãy nhớ rằng phụ nữ vẫn sống tốt và hạnh phúc dù không có đàn ông nhưng không thể thiếu sự nghiệp, con cái. Bởi con cái mình phải mang nặng đẻ đau, lá máu mủ của mình nên hãy luôn giữ và ôm lấy con cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Sống đúng với lương tâm và đạo đức để hiên ngang với đời, với người.