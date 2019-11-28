Phụ nữ chỉ lấy chồng sau khi gặp đủ 3 loại người này trên đường tình

Phụ nữ yêu 28/11/2019 05:17

Như thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh phải vượt qua bao cửa ải, phụ nữ lấy chồng, tìm được 'đức lang quân' khi bước qua đủ 3 loại người này trên đường tình.

Loại 1: Vì sự nghiệp mà từ bỏ bạn

- Anh cần tập trung cho sự nghiệp.

- Anh đang rất bận, không có thời gian hẹn hò.

Những câu này bạn nghe có quen không? Hẳn cô gái nào cũng ít nhất 1 lần trong đời phải nghe đối phương lấy cớ công việc bận rộn để chia tay.

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"Nắm tay nhau qua ngày giông bão nhưng chẳng đợi nổi đến ngày mưa tan" - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hay nói với nhau rằng khi còn trẻ rất khó có được cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Sự thăng tiến trong công việc đồng nghĩa với việc buông tay cô gái đã ở bên mình suốt thời thanh xuân. Nghịch lý: "Nắm tay nhau qua ngày giông bão nhưng chẳng đợi nổi đến ngày mưa tan" từ đó mà thành.

Phụ nữ yêu nhưng không ngốc. Họ dành cả trái tim vì chàng trai mình yêu nhưng không có nghĩa là đợi chờ từ ngày này qua ngày khác, đặt mình vào canh bạc không biết sẽ ra sao. Đàn ông đừng đòi hỏi phụ nữ phải luôn thấu hiểu cho mình, hãy tự hỏi bản thân nên làm gì để không khiến các nàng phải thất vọng.

Câu hỏi: "Anh chọn em hay công việc?" được bạn nói ra cũng là lúc chấm dứt cho mối tình, cũng là chối từ loại đàn ông mà cô gái nào cũng từng va phải trên đường tình.

Loại 2: Vì gia đình mà từ bỏ bạn

- Mẹ anh không thích em, anh nghĩ chúng ta không thể tiếp tục.

- Gia đình anh là gia đình gia giáo, không phù hợp với người như em.

Đây có thể là chàng trai đã có sự nghiệp, có công danh và địa vị; cũng có thể là chàng trai sinh ra đã ở vạch đích vì có gia đình trâm anh thế phiệt. Điểm chung của họ là không thể vì bạn mà chống lại cái tổ ấm áp, an toàn của mình.

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Phụ nữ lấy chồng khi có thể tin tưởng vào đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng khi họ thật sự yêu thương không tính toán điều gì, có thể nhận thiệt thòi về mình, có thể nuốt nước mắt vào trong để cố gắng vì đối phương. Nhưng đàn ông thì không như vậy, họ thường suy tính kĩ càng và không muốn làm điều gì bất lợi cho họ.

Họ hèn nhát, không muốn đối mặt với bố mẹ, với anh chị em. Họ không dám bước lên để bảo vệ bạn. Họ thà hài lòng với một cô gái dù có thể họ không yêu lắm miễn sao vừa lòng gia đình còn hơn cố chấp đi bên bạn để bảo vệ tình yêu của cả hai đến cùng.

Đến khi câu nói: "Anh xin lỗi nhưng đó là gia đình anh" được thốt lên cũng là lúc bạn hiểu rằng, đối phương vốn chưa từng coi bạn là gia đình, là thân thiết, là thứ quý giá của cuộc đời.

Loại 3: Vì cái tôi mà từ bỏ bạn

Có những anh chàng, sống trên đời với vỏ bọc to lớn còn bên trong chỉ là một đứa trẻ con chưa lớn.

Anh ta đặt ra cho bạn những giới hạn nhất định mà bạn không được làm quá. Anh ta sẽ nổi cáu với những góp ý dù là nhỏ nhất của bạn. Anh ta không cho bạn can thiệp vào cuộc sống riêng của mình.

Anh ta chỉ muốn bạn là một cô người yêu bù nhìn, lúc nào anh ta cần thì tới mà anh ta không cần thì trở nên vô hình.

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Anh ta chỉ muốn bạn là một cô người yêu bù nhìn - Ảnh minh họa: Internet

Kết

Phụ nữ lấy chồng khi vượt qua 3 cửa ải trên. Nếu bạn đã gặp được 3/3 thì xin chúc mừng, định mệnh của cuộc đời bạn sắp tới rồi. Còn nếu bạn chưa trải qua đủ hết ư? Hãy chờ xem người tiếp theo có thuộc 1 trong 3 nhóm trên không nhé!

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Nếu không muốn tự tay tước đoạt cơ hội được hạnh phúc, được chồng thương yêu chiều chuộng phụ nữ khôn ngoan chớ dại mắc phải những thiếu sót này.

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