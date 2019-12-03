Ở đời, vợ tốt quá thường bị chồng phụ, nhất là vợ làm đủ 3 điều này

Phụ nữ yêu 03/12/2019 12:04

Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người đó sẽ thiệt thòi. Trong hôn nhân, vợ tốt quá thường bị chồng phụ bạc. Dưới đây là những điều vợ không nên làm để chồng luôn trân trọng và nâng niu.

Không đi làm, ở nhà nội trợ

Đây chắc chắn là điều vợ không nên làm nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Có một số người đàn bà thường có suy nghĩ rằng việc kiếm tiền, bươn chải bên ngoài là của đàn ông. Còn đàn bà nên ở nhà, vun vén nhà cửa, chăm sóc con cái. Thực ra suy nghĩ đó không sai, nhưng nó không còn phù hợp với thời đại.

Đàn ông ngày nay mong muốn lấy một người vợ có thể san sẻ bớt cho anh ta gánh nặng về tài chính, cùng nhau xây dựng kinh tế cho gia đình. Đàn ông không muốn ở bên người vợ chỉ biết ăn bám, dù bạn có thể đảm đang, nấu ăn ngon hay chăm con giỏi đến đâu.

90% mâu thuẫn của vợ chồng trẻ đều liên quan đến tiền bạc. Việc sống nhờ vào tiền chồng đưa là việc hết sức dại dột, khiến tiếng nói của phụ nữ trong gia đình không được coi trọng.

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Đàn ông không muốn ở bên người vợ chỉ biết ăn bám, dù bạn có thể đảm đang, nấu ăn ngon hay chăm con giỏi đến đâu. - Ảnh minh họa: Internet

Giỏi chịu đựng và không dám phản kháng

Rất nhiều bà vợ từng than thở: "Chồng tôi suốt ngày lôi bạn về ăn uống, nhậu nhẹt đến đêm khuya rồi bắt tôi dọn dẹp, rửa bát một mình. Thật kinh khủng!".

Nhiều bà vợ khác thì phàn nàn: "Chồng tôi không bao giờ phụ vợ việc nhà hay chăm con, lúc nào cũng như ông tướng trong nhà!".

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Vì các chị quá nhẫn nhịn, quá chịu đựng nên những người chồng không bao giờ biết họ đang vô tâm đến thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Kìa các người vợ, chính các chị đã gián tiếp khiến chồng mình trở thành người khách lạ trong gia đình, chỉ về nhà để ăn ngủ và có người hầu hạ. Vì các chị quá nhẫn nhịn, quá chịu đựng nên những người chồng không bao giờ biết họ đang vô tâm đến thế nào.

Các chị nghĩ rằng như vậy sẽ khiến chồng thêm yêu thương, trân trọng các chị hơn ư? Không hề nhé! Khi đã được chiều hư, đàn ông tin rằng họ có thể làm mọi chuyện mà vợ mình không dám phản kháng, ví dụ như cặp bồ chẳng hạn.

Tôn sùng chồng mù quáng

Những người vợ này lúc nào họ cũng xem chồng là số 1. Họ sẵn sàng hy sinh, phục vụ chồng mà chẳng đòi hỏi hay than vãn. Họ thừa biết chồng có bao nhiêu khuyết điểm, tật xấu nhưng họ chấp nhận hết và coi đó là điều tốt đẹp.

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Trong tình yêu thì ai yêu nhiều hơn người đó sẽ thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu thì ai yêu nhiều hơn người đó sẽ thiệt thòi. Trong hôn nhân, vợ càng tôn thờ chồng sẽ càng khiến anh ta nghĩ rằng mình có thể làm vương làm tướng trong gia đình.

Phụ nữ luôn than thở rằng mình đã là một người vợ tốt mà sao chồng vẫn bỏ bê, phụ bạc? Thực ra, làm vợ tốt không xấu, cái xấu là chồng các chị đã lợi dụng điều này để chà đạp, tệ bạc với các chị.

Điều vợ không nên làm là nuông chiều chồng quá mức, khiến anh ta ảo tưởng về giá trị của bản thân và không còn muốn phấn đấu hoàn thiện mình nữa.

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