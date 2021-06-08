Ở đời có dại mới nên khôn: 17 sự thật được đúc kết từ nước mắt của đàn bà dại

1. Nếu điện thoại mà đối phương không trả lời thì đừng gọi nữa. Nhắn tin mà họ không trả lời thì đừng nhắn nữa. Không phải họ bận, mà là vì họ không để ý tới bạn. Có gì đâu, thế giới lớn như vậy, bạn cần gì quan tâm đến một người như thế.

Người phụ nữ khôn ngoan sẽ thấu hiểu những điều này sớm, người dại dột gần hết đời mới hối tiếc vì không biết sớm hơn.

3. Đừng nghĩ bạn không buông bỏ được một người. Bạn của bây giờ là bạn trẻ nhất của sau này. Không bao giờ là trễ, cũng không ai là không bỏ được. So với việc giữ tình yêu, giữ trái tim bình yên mới là điều quan trọng.

2. Khi còn trẻ thì đừng lúc nào cũng thức khuya. Thức khuya cực kì có hại, cho cả nhan sắc và sức khỏe của phụ nữ. Nhưng đa số phụ nữ đến tuổi trung niên mới nhận ra sự thật này.

Nếu tình yêu làm bạn hạnh phúc, đánh đổi thế nào cũng đáng. Tình yêu khiến bạn khổ đau, giá nào cũng phải bỏ - Ảnh minh họa: Internet

4. Cha mẹ đều đã già, họ không còn nhiều thời gian nữa, vì vậy hãy nói chuyện với họ nhiều hơn, bằng cách nhẹ nhàng và thật lòng nhất.

5. Nếu đàn ông đã nói không yêu bạn thì đừng viện cớ hộ anh ta. Nếu đàn ông đã nói chia tay thì đừng bao giờ giữ. Bạn đừng tin đàn ông nói muốn tốt cho bạn, sự thật là bạn không phải là người anh ta muốn.

6. Phụ nữ khi còn trẻ yêu nhiều nghĩ ít, phụ nữ già đi yêu ít mà nghĩ nhiều. Phụ nữ sống cần tình yêu nhưng không có tình yêu cũng không chết. Nếu tình yêu làm bạn hạnh phúc, đánh đổi thế nào cũng đáng. Tình yêu khiến bạn khổ đau, giá nào cũng phải bỏ.

7. Phụ nữ sinh ra không phải để sinh con, phải làm vợ, làm mẹ. Bạn có thể chọn cuộc sống bạn muốn, dù không giống bất kì ai.

Có ước mơ, có mục tiêu, có niềm vui và mong đợi, chính là một cuộc sống không tầm thường - Ảnh minh họa: Internet

8. So với việc lấy chồng kịp thời hạn trong mắt người khác, hãy lấy chồng đúng thời hạn trong cuộc đời bạn. Khi bạn chưa sẵn sàng chính là chưa đúng lúc. Khi bạn đã sẵn sàng thì lúc nào cũng đúng.

9. Con cái là niềm vui lớn nhất của phụ nữ. Nhưng đừng sống chỉ vì con, bởi bản thân sẽ mệt mỏi, con cái sẽ nặng nề. Hạnh phúc cùng con mới là điều nên làm.

10. Một người đàn bà hạnh phúc có thể sinh ra bình thường như bao người khác nhưng có một cuộc sống không tầm thường. Có ước mơ, có mục tiêu, có niềm vui và mong đợi, chính là một cuộc sống không tầm thường.

11. Một công việc kiếm ra tiền hay một công việc có đam mê? Thực ra, hãy làm những việc mà bạn giỏi nhất. Khi bạn làm tốt, bạn ắt có tiền, khi bạn có thành tựu bạn sẽ có đam mê.

12. Con người có những mấy mươi năm cuộc đời. Bạn mất 10 năm sai lầm cũng sẽ còn 10 năm khác để làm lại. Chỉ cần bạn còn sống thì bạn lúc nào cũng còn cơ hội. Quan trọng là hãy biết từ bỏ, hãy cho mình một giới hạn.

Có những điều giữ thì dễ mất, cứ buông thì mới dễ giữ. Đó là tình yêu và đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

13. Sống không hối tiếc là một cách sống kiên cường. Người đàn bà mạnh mẽ sống không quay đầu, sống không sợ tương lai, sống không sợ cái chết.

14. Có những điều giữ thì dễ mất, cứ buông thì mới dễ giữ. Đó là tình yêu và đàn ông.

15. Có những thứ không giữ cho mình thì sẽ thuộc về người khác. Đó là bản thân và cuộc sống của mình.

16. Người đàn bà thông minh có thể cô đơn nhưng không bất hạnh. Cô đơn giúp phụ nữ trở thành nữ hoàng của chính mình, rực rỡ và hạnh phúc. Cô đơn mà bất hạnh chính là vì sống cho người khác quá nhiều.

17. Người phụ nữ khôn ngoan nào cũng từng khờ dại. Không ai sinh ra đã kiên cường quật khởi. Phụ nữ khôn ngoan là để bảo vệ chính mình. Phụ nữ mạnh mẽ là để không phải thiệt thòi.