Những việc phụ nữ nên làm trước khi đi ngủ để trói chặt chồng ham vui, dễ ăn vụng

Thế nhưng, trong thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay thì các cặp vợ chồng đi làm về dù mệt mỏi nhưng lúc nào cũng cầm trên tay chiếc điện thoại để xem phim, lướt web mà quên mất cái việc cùng nhau tâm sự, thủ thỉ cho nhau nghe những câu chuyện, dự định ấp ủ trong tương lai.

Sau một ngày dài làm việc nhiều áp lực, mệt mỏi, giây phút được đặt lưng lên chiếc giường êm ái cùng với người vợ của mình chính là điều khiến người đàn ông cảm thấy hạnh phúc nhất.

Chính vì những thói quen đó khiến tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt, xa cách rồi dẫn đến rạn nứt lúc nào không biết. Vậy nên để giữ được mái ấm gia đình, để hôn nhân luôn bền vững thì phụ nữ nhất định phải nắm vững những bí quyết giữ chồng sau đây.

Phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ để thời gian làm phai nhạt đi tình yêu của hai vợ chồng. Đôi khi chỉ cần một lời khen, sự quan tâm nho nhỏ dành cho chồng thì cũng khiến anh ấy cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Sau nhiều năm kết hôn thì vợ chồng càng phải dành cho nhau nhiều lời khen, sự động viên, có như vậy thì người đàn ông mới cảm thấy ngọt ngào trong lòng và cảm thấy mình đang được vợ trân trọng.

2. Ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào của hai vợ chồng

Có khi quá khứ không mấy tốt đẹp khiến người ta muốn quên đi, nhưng cũng có những ký ức, những kỷ niệm đẹp khiến ai cũng muốn giữ mãi trong tim mình. Thỉnh thoảng phụ nữ hãy nằm ôm chồng rồi kể lại những kỷ niệm trước đây mà hai người từng trải qua như: Buổi hẹn hò đầu tiên, cảm xúc lần đầu khi chồng thấy vợ mặc áo cưới...

Sau nhiều năm kết hôn thì vợ chồng càng phải dành cho nhau nhiều lời khen có như vậy thì người đàn ông mới cảm thấy ngọt ngào trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nhân lúc kể về những chuyện vui thì nếu như chồng đang mắc một vài lỗi sai bạn cũng có thể chia sẻ thẳng thắn để cho anh ấy thay đổi. Đây được xem là bí quyết giữ chồng vô cùng hiệu quả, chắc chắn hai người sẽ càng hiểu nhau và tin tưởng nhau nhiều hơn.

3. Gợi ý cho chồng cùng thử những trải nghiệm mới mẻ

Cuộc sống hôn nhân cứ trôi đi một cách nhàm chán mỗi ngày nếu như hai vợ chồng không biết làm mới bản thân mình.

Muốn giữ lửa hôn nhân như thuở mới cưới phụ nữ hãy thường xuyên gợi ý với chồng hâm nóng tình cảm và cùng nhau trò chuyện về một bộ phim, nói về bài hát, món ăn cả hai cùng thích. Đảm bảo cuộc sống của bạn sẽ không còn tẻ nhạt nữa mà lúc nào cũng muôn màu muôn sắc, tràn ngập tiếng cười.

Dù là vợ hay chồng thì ai cũng sẽ có những nỗi vất vả, lo lắng riêng, ai cũng muốn nỗ lực để gia đình ngày một hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

4. Cảm thông những vất vả và áp lực cho nhau

Dù là vợ hay chồng thì ai cũng sẽ có những nỗi vất vả, lo lắng riêng, ai cũng muốn nỗ lực để gia đình ngày một hạnh phúc hơn. Vậy nên không có bí quyết giữ chồng nào tốt hơn việc phụ nữ hãy học cách cảm thông, chia sẻ cùng chồng những vất vả mà anh ấy đang phải trải qua.

Đồng thời bạn cũng đừng giữ kín những tâm sự của mình mà hãy dành thời gian để kể những áp lực của bản thân để chồng hiểu và yêu thương vợ nhiều hơn. Bởi vì trong cuộc sống vợ chồng, nếu như một người bỏ công sức mà không được người bạn đời công nhận thì họ sẽ cảm thấy thất vọng và không còn muốn vun vén cho gia đình nữa.