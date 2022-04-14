  Những nét đặc biệt của phái nữ càng dài càng được xem là quý tướng, có cuộc sống hôn nhân viên mãn và sống trong nhung lụa

Thông thường để dự đoán vận mệnh và tính cách của một người, ngoài việc nhìn chỉ tay thì tướng mạo hay dáng vẻ bên ngoài cũng nói lên được phần nào. Theo nhân tướng học, nhìn vóc dáng của một người phụ nữ nếu họ có cổ, cánh tay và lông mi dài thì người đó được dự báo sẽ được phú quý, cuộc sống đầy đủ cả vật chất và tinh thần. Hãy cùng xem bạn có được bao nhiêu đặc điểm dưới đây nhé.

Trong nhân tướng học, những người phụ nữ có lông mi dài không chỉ mang nét đẹp sắc sảo thu hút người đối diện mà còn có tính chu đáo, hiểu biết, khiêm tốn và sống tử tế với những người xung quanh. Hơn nữa, người phụ nữ có nét này thường rất tinh tế và điềm tĩnh nên có thể xử lý các vấn đề một cách nhẹ nhàng. Những người phụ nữ có lông mi dài sau này sẽ có công danh, sự nghiệp, tiền tài đầy đủ, gặp được nhiều may mắn. Về sau có được cuộc sống bình yên, vui vẻ dù không phải quá giàu có nhưng không thiếu thốn, mà cuộc sống đầy đủ, an vui.

Cổ dài

Theo nhân tướng học, cổ cũng là bộ phận thể thể hiện vận mệnh tương lai của người phụ nữ. Nếu phụ nữ có cổ dài thì sẽ có vận mệnh tốt bời vì những người sở hữu cổ dài thường là người thông minh, nhanh nhẹn. Hơn thế, họ còn học cao, hiểu rộng, biết lắng nghe, chính vì vậy họ có thể làm tốt mọi công việc của mình. Càng về sau hậu vận của những người này càng tốt, đặc biệt khi họ bước vào tuổi trung niên sẽ tạo ra nhiều thành tựu đáng kể.

Cánh tay dài

Cánh tay thể hiện cho khả năng làm việc, quyền lực và sự khéo léo của người phụ nữ. Do đó, với những người phụ nữ có cánh tay dài cũng chính là sở hữu phúc tướng. Người sở hữu đặc điểm này sẽ là người giỏi trong lao động trí óc, có khả năng lãnh đạo và có đầu óc vô cùng nhạy bén, thông minh. Vì thế những người này làm bất cứ việc gì cũng dễ đạt được thành công và còn tiếp tục vươn xa.

Đặc biệt người có cánh tay dài càng về sau càng có hậu, cuộc sống ở độ tuổi trung niên sẽ muôn màu muôn vẻ. Về già sẽ được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc cuối đời với con cháu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.