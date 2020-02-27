Những lý do khiến đàn ông mê mệt phụ nữ từng lỡ làng hơn cả gái còn son

Người phụ nữ sau ly hôn đừng nghĩ đời mình đã hết. Hãy ngẩng cao đầu tự hào rằng bản thân luôn sở hữu những điểm thu hút "chết người" này khiến đàn ông say mê cả đời.

Phụ nữ từng trải không còn là những cô nàng dễ đoán, hời hợt. Họ biết giữ bí mật cho mình và không để người khác dễ dàng biết được những điều bản thân đang giấu kín. Vì thế, đàn ông luôn khao khát "giải mã".

Khi ở bên cạnh người đã từng đổ vỡ, đàn ông luôn có cảm giác mới mẻ. Họ cảm thấy bản thân như bước vào một vùng đất mới và muốn khám phá mọi thứ xung quanh.

"Chuyện ấy" thành thạo

Phụ nữ từng trải có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Từng trải qua một đời chồng, dĩ nhiên phụ nữ sẽ thành thạo hơn trong chuyện giường chiếu. Họ không giống như những cô nàng đôi mươi mới lần đầu lên giường với đàn ông. Họ biết cách khiến đàn ông "thăng hoa" trong "chuyện ấy".

Giàu kinh nghiệm

Người phụ nữ từng trải thường giàu kinh nghiệm trong mọi việc. Sự đằm thắm, mặn mà của phụ nữ một đời chồng luôn khiến đàn ông mê mệt. Đây là thứ gia vị mới lạ mà đàn ông cần trong cuộc sống của mình.

Phụ nữ có kinh nghiệm càng khiến đàn ông si mê - Ảnh minh họa: Internet

Khi ở bên cạnh người phụ nữ như thế này, đàn ông cảm thấy thoải mái hơn. Họ không cần phải giải thích quá nhiều về một vấn đề nào đó. Những cô nàng đôi mươi luôn tò mò về những chuyện đàn ông làm. Còn đàn bà một đời chồng chẳng mấy để tâm. Họ luôn cho đàn ông không gian riêng.

Khiến đàn ông muốn chinh phục

Đàn ông thích chinh phục gái có chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn có bản tính thích chinh phục, chiếm hữu. Người ta thường nói phụ nữ một đời chồng rất khó để yêu thêm một lần nữa. Vì họ đã từng tổn thương nên khó chấp nhận việc tiếp tục xây dựng gia đình với ai đó. Đó cũng là lý do đàn ông càng muốn chinh phục "ngọn núi" khó leo này.

Không ghen tuông hờn mát

Phụ nữ một đời chồng không ghen tuông vô cớ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi đã trải qua tổn thương chẳng còn ghen tuông vô cớ hay hờn giận vu vơ. Vì họ biết được sự ghen tuông chỉ khiến bản thân mù quáng. Ngoài ra, điều này còn vô tình khiến đàn ông ảo tưởng về giá trị của bản thân. Thế nên họ sẽ không ghen tuông vô cớ. Nếu mọi chuyện quá tệ, họ chỉ lặng lẽ rời đi.