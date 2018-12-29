Tuy nhiên, vài lời nói dối trong tình yêu không hề có lỗi, hơn nữa còn giúp hai người có cơ hội gắn kết, thấu hiểu và nồng nàn hơn. Nếu bạn thật sự không thấy hứng thú và khó hòa nhập vào môn thể thao yêu thích của chàng, cũng đừng gay gắt phản đối. Hãy tỏ ra cảm thông và có vài lời khen ngợi về điều mà chàng thích.

Sự nhiệt tình đối với thể thao và những môn vận động cơ thể của đàn ông luôn mạnh mẽ. Trong khi đó, nhiều cô gái lại tỏ ra không mấy hào hứng, thậm chí chán ghét, chê bai trận bóng đá hay môn thể thao mà chàng mê mẩn. Thực ra, sở thích của mỗi người đều đáng được tôn trọng và không ai có thể miễn cưỡng đối phương phải cùng yêu thích một thứ gì đó giống mình.

Lòng tự tôn của đàn ông luôn rất cao và đôi khi đem lại cho người đối diện cảm giác chàng khá ngạo mạn. Có thể chàng thích tranh luận và luôn muốn dành phần thắng dù rõ ràng lý lẽ của chàng không hợp lý chút nào.

Sau đó, bạn cũng có thể bày tỏ môn thể thao sở trường của mình, thăm dò và gợi ý xem chàng có muốn cùng nhập cuộc hay không. Tuy không cùng mục tiêu chung nhưng cũng cho chàng thấy, bạn vẫn là người yêu thích vận động.

Đứng trước những tình huống bất đồng ý kiến với người đàn ông của mình, bạn cần phải khéo léo hơn bao giờ hết. Đừng vội lớn tiếng phản bác, thậm chí là mất kiểm soát khiến chàng bị tổn thương lòng tự trọng. Nếu tình hình trở nên căng thẳng, bạn có thể nhượng bộ trước khi đồng ý rằng: “Anh nói đúng”.

Điều này không có nghĩa là bạn hoàn toàn thỏa hiệp mà chỉ là làm dịu bầu không khí lại. Sau khi cả hai đã bình tĩnh, bạn vẫn có thể ngồi xuống cạnh chàng, nhỏ nhẹ bày tỏ quan điểm riêng của mình, cố gắng vừa nói lên chính kiến nhưng vừa cho chàng thấy bạn luôn tôn trọng và nghĩ cho cảm xúc của chàng. Như thế, không quá khó để cả hai sẽ tìm được tiếng nói chung và ngày càng thấu hiểu nhau.

“Em không để tâm anh nhìn cô gái khác”

Bạn có thể nói riêng với chàng về cảm giác không vui của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là sinh vật của thị giác và thói quen nhìn ngắm cái đẹp dường như đã là “bẩm sinh”. Phụ nữ thì không ai thích người đàn ông của mình mê mẩn người phụ nữ khác, nhưng nếu tinh tế, bạn không nên lớn tiếng quát nạt chàng giữa chốn đông người.

Bạn có thể ý tứ cho chàng biết rằng bạn không để tâm chuyện chàng ngắm người đẹp. Những lời nói dối ngọt ngào như thế vừa giúp bạn giữ thể diện cho chàng nơi công cộng, vừa khiến chàng cảm thấy bạn thật bao dung và đáng trân trọng hơn bất cứ ai. Khi chỉ còn hai người, bạn mới nên nhẹ nhàng bày tỏ rằng hành động của chàng có thể làm bạn buồn tủi và bạn hy vọng chàng sẽ cải thiện.

“Em thích bạn bè của anh”

Chàng sẽ rất cảm kích nếu bạn tôn trọng và cũng quý bạn bè của chàng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè của chàng không phải ai cũng khiến bạn quý mến. Nhưng dù không thích ai đó, bạn cũng không thể hiện hết ra mặt, như thế chàng sẽ khó xử và cảm thấy bạn không tôn trọng bạn bè của chàng.

Hãy cố gắng giữ đúng phép lịch sự cần thiết, đồng thời bạn cũng không cần vội kết luận rằng mình không thích những người bạn kia. Có thể sau khi tiếp xúc nhiều, bạn sẽ nhận ra sự đáng yêu của họ, thậm chí còn có thể trở thành bạn bè của nhau.

“Em không quan tâm anh có bao nhiêu tài sản”

Hãy để chàng cảm nhận tình yêu chân thành của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống phải thực tế, cho nên nếu ai đó nói hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tiền bạc, vật chất thì chỉ là khoa trương mà thôi. Nhưng đứng trước người đàn ông chưa đạt được nhiều thành tựu , bạn cần là người luôn ủng hộ và trân quý mọi thứ thuộc về chàng.

Nếu chàng thường tỏ ra mặc cảm và thấy có lỗi khi chưa để bạn có cuộc sống viên mãn, hãy dùng lời nói dối chân thật nhất khích lệ ý chí của chàng. Bởi vì dù sao, chàng cũng là người bạn chọn, nghĩa là bạn vốn đã không đặt nặng chuyện vật chất khi đón nhận người đàn ông của mình.